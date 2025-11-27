Tổ chức gian hàng ẩm thực gây quỹ 'Nghĩa tình miền Trung' 27/11/2025 16:31

(PLO)- Câu lạc bộ Vì sức khỏe cộng đồng và Hội Liên hiệp phụ nữ phường Rạch Dừa (TP.HCM) tổ chức gian hàng ẩm thực gây quỹ, nhờ Báo Pháp Luật TP.HCM làm cầu nối trao tặng đến bà con vùng lũ miền Trung.

Chiều 26-11, Câu lạc bộ Vì sức khỏe cộng đồng (phường Rạch Dừa) và Hội Liên hiệp phụ nữ phường Rạch Dừa (TP.HCM) tiếp tục tổ chức trao cho đại diện Báo Pháp Luật TP.HCM số tiền 83 triệu đồng để gửi tới Chương trình “Thương lắm miền Trung ơi!” của Báo nhằm giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa lũ.

Trước đó, ngày 22-11, Câu lạc bộ Vì sức khỏe cộng đồng đã chuyển cho Chương trình “Thương lắm miền Trung ơi!” của Báo Pháp Luật TP.HCM số tiền 20 triệu đồng để hỗ trợ đồng bào miền Trung.

Chương trình “Gian hàng ẩm thực gây quỹ - Nghĩa tình miền Trung" do Câu lạc bộ Vì sức khỏe cộng đồng và Hội Liên hiệp phụ nữ phường Rạch Dừa tổ chức. Ảnh: TK

Sau đó, Câu lạc bộ cùng Hội Liên hiệp phụ nữ phường Rạch Dừa tiếp tục tổ chức Chương trình “Gian hàng ẩm thực gây quỹ - Nghĩa tình miền Trung”. Toàn bộ số tiền bán và quyên góp được từ chương trình sẽ được chuyển cho Báo Pháp Luật TP.HCM để chung tay hỗ trợ bà con miền Trung.

Chương trình tổng kết được số tiền 83 triệu đồng để gửi Báo Pháp Luật TP.HCM trao đến người dân miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Chị Nguyễn Thị Minh Hiền, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Vì sức khỏe cộng đồng, thông tin chỉ sau hai ngày phát động, Chương trình “Gian hàng ẩm thực gây quỹ - Nghĩa tình miền Trung” đã nhận được sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình, chuẩn bị các món ăn để bán tại gian hàng của nhiều cá nhân, hội nhóm và công ty, các chị em Hội Liên hiệp phụ nữ phường Rạch Dừa ở nhiều khu phố... Ngoài ra, nhiều người dân, đơn vị, mạnh thường quân cũng đã tham gia mua phiếu đồ ăn hoặc ủng hộ chương trình.

Đại diện Câu lạc bộ và Hội Liên hiệp phụ nữ phường Rạch Dừa trao tiền cho Báo Pháp Luật TP.HCM để gửi đến bà con vùng lũ miền Trung.

“Chương trình thu được tổng số tiền 83 triệu đồng. Toàn bộ số tiền được tiếp tục chuyển cho Báo Pháp Luật TP.HCM để Báo làm cầu nối chuyển đến bà con miền Trung gặp khó khăn bởi mưa lũ. Chúng tôi mong bà con sớm vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống”- chị Minh Hiền gửi gắm.