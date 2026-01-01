Trao 400.000 đồng trước Tết: Chính sách đồng hành cùng phận người yếu thế 01/01/2026 08:35

(PLO)- Các chính sách an sinh xã hội xuyên suốt năm 2025 này đã mang lại những ý nghĩa sâu sắc trên nhiều phương diện, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Việc Chính phủ ban hành Nghị quyết 418/NQ-CP ngày 28-12-2025 về tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho thấy định hướng nhất quán trong việc đặt an sinh xã hội ở vị trí trọng tâm của quá trình phát triển.

Người dân phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 418/NQ-CP. Ảnh: HUỲNH THƠ

Ngoài Nghị quyết 418/NQ-CP thì năm 2025, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách thiết thực để đảm bảo an sinh xã hội như Nghị định 176/2025 về hưu trí xã hội ​điều chỉnh điều kiện hưởng lương hưu xã hội, giúp nhiều người cao tuổi không có lương hưu vẫn có một khoản thu nhập hằng tháng ổn định. ​Bên cạnh đó, do năm 2025 chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, Chính phủ xuất ngân sách trung ương hơn 6.800 tỉ đồng để hỗ trợ các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Khoản tiền này giúp dân xây mới hoặc sửa chữa nhà cửa bị sập đổ; hỗ trợ cây giống, con giống để phục hồi sinh kế trước thềm năm mới 2026. ​Ngoài ra, Chính phủ đẩy mạnh việc nhận tiền an sinh xã hội qua ứng dụng VNeID và tài khoản ngân hàng...

Thứ nhất, về mặt xã hội, các chính sách này đã hiện thực hóa cam kết “không để ai bị bỏ lại phía sau”; thể hiện sự công bằng và quan tâm đồng nhất của Nhà nước đối với những người yếu thế. Chính sách đã động viên tinh thần kịp thời đối với những đối tượng thụ hưởng, đồng thời thể hiện sự chăm sóc thiết thực cho dân trong dịp lễ, Tết và các sự kiện quan trọng của đất nước.

Tiến sĩ Đỗ Văn Học, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM

Thứ hai, về mặt kinh tế, những khoản tiền này có ý nghĩa hỗ trợ sinh kế và những nhu cầu thiết yếu; là khoản tiền góp phần tươm tất mâm cơm ngày Tết, giúp giảm bớt áp lực tài chính trong bối cảnh giá cả hàng hóa thường tăng cao dịp cuối năm.

Thứ ba, các hỗ trợ này được ban hành trong bối cảnh đất nước chuẩn bị bước vào Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Đây là thông điệp mạnh mẽ về một Chính phủ hành động, luôn đặt người dân ở vị trí trung tâm của mọi chính sách phát triển. Sự hỗ trợ kịp thời, đúng thời điểm, đúng đối tượng giúp củng cố niềm tin của nhân dân vào sự điều hành của Đảng và Nhà nước.

Thứ tư, việc đẩy mạnh chi trả qua VNeID và tài khoản ngân hàng theo các chỉ đạo xuyên suốt năm 2025 mang lại ý nghĩa đột phá trong quản lý như loại bỏ tình trạng chi trả sai, trùng lặp hoặc trục lợi chính sách. ​Tiền đến tay người dân nhanh chóng, không qua nhiều cấp trung gian, đảm bảo mọi người đều có tiền trước Tết; tiết kiệm ngân sách và thời gian cho các cán bộ cơ sở. ​

Nghị quyết 418/NQ-CP và các chính sách hỗ trợ của Chính phủ trong thời gian qua là một chiến lược an sinh toàn diện. Nó thể hiện sự nhạy bén của Chính phủ trong việc nhận diện khó khăn của dân và sự quyết liệt trong việc huy động nguồn lực để đảm bảo mỗi người dân Việt Nam, dù ở hoàn cảnh nào, cũng được hưởng trọn vẹn niềm vui đón xuân mới. ​Điều này tạo ra một tâm thế phấn khởi, ổn định xã hội, là tiền đề quan trọng để đất nước bước vào năm 2026 với những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cao hơn.