Thủ tướng đốc thúc việc tặng quà Quốc khánh 100.000 đồng cho người dân 01/09/2025 13:42

(PLO)- Công điện của Thủ tướng yêu cầu chủ tịch, bí thư các tỉnh thành tập trung cao độ để tổ chức chuyển quà Quốc khánh đến người dân kịp thời, không bỏ sót và không trùng lắp, hoàn thành trước 2-9

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Công điện 154 ngày 31-8-2025 về việc đẩy nhanh việc tặng quà Nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Theo công điện, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan đã tích cực tổ chức triển khai việc tặng quà cho Nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ.

Toàn bộ kinh phí tặng quà đã được Bộ Tài chính chuyển đến các địa phương và các địa phương đã chủ động phối hợp với Bộ Công an và cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức chi trả cho Nhân dân từ 30-8. Tính đến hết 31-8, một số địa phương đã triển khai rất tích cực, đạt tỉ lệ chi trả cao, tuy nhiên một số địa phương triển khai còn chậm.

Để bảo đảm thời hạn hoàn thành việc tặng quà cho Nhân dân, Thủ tướng yêu cầu chủ tịch, bí thư các tỉnh, TP rà soát ngay toàn bộ tình hình chi trả cho Nhân dân tại địa phương mình, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc (nếu có).

“Tập trung cao độ để tổ chức chuyển quà đến người dân kịp thời, thuận tiện, an toàn, không bỏ sót và không trùng lắp, hoàn thành trước 2-9” – công điện của Thủ tướng nhấn mạnh.

Việc tặng quà Quốc khánh cho Nhân dân nhân thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với toàn thể Nhân dân. Ảnh: NGUYỆT NHI

Trưởng các bộ, ngành liên quan chỉ đạo đơn vị chức năng chủ động tuyên truyền, hướng dẫn người dân và các địa phương trong việc thực hiện các phương thức chuyển - nhận quà (chuyển khoản hoặc trực tiếp), xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh, bảo đảm thông suốt, an toàn, hiệu quả. Cùng đó, phối hợp chặt chẽ với các địa phương (nhất là cấp xã) để triển khai nhanh chóng việc chuyển quà đến người dân theo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra.

Thủ tướng một lần nữa nhấn mạnh việc tặng quà cho Nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với toàn thể Nhân dân.

Do đó, các Bộ, cơ quan, địa phương được yêu cầu tập trung cao độ về thời gian và nhân lực, đề cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm để tổ chức triển khai nhanh chóng, an toàn, bảo đảm đúng tiến độ và yêu cầu đề ra. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trước đó, Thủ tướng đã có Công điện 149/2025, Chính phủ cũng ban hành Nghị quyết 263 về việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Theo Nghị quyết 263, tặng 100.000 đồng/người, bằng tiền cho công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch nhưng đã được cấp giấy chứng nhận căn cước đang cư trú tại Việt Nam và đã được thu thập, cập nhật, cấp số định danh cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, được xác lập tại thời điểm hết 30-8-2025.

Hình thức là tặng quà một lần theo hộ gia đình thường trú, số tiền của từng hộ được xác định cho từng nhân khẩu trong hộ theo dữ liệu quốc gia về dân cư. Chủ hộ hoặc người được ủy quyền sẽ nhận và chuyển cho các thành viên. Trường hợp công dân chưa có nơi đăng ký thường trú thì quà tặng được trao trực tiếp cho từng người dân hoặc người được công dân ủy quyền…

Việc tặng quà thực hiện qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên Ứng dụng định danh điện tử - VNeID (trường hợp đã có tích hợp tài khoản); hoặc trực tiếp bằng tiền (trường hợp chưa có tài khoản) tại điểm chi trả do địa phương tổ chức, đảm bảo kịp thời, an toàn, hiệu quả.

Thời gian chi trả tập trung từ 31-8 đến hết 1-9, trường hợp khách quan có thể nhận quà sau thời hạn này nhưng không muộn hơn 15-9.