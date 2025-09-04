Hoàn thành nhiệm vụ A80, 6 trực thăng trở về phương Nam 04/09/2025 10:22

(PLO)- Đội ngũ phi công, thành viên tổ bay hoàn thành nhiệm vụ A80 đã lần lượt rời sân bay Hoà Lạc, trở về căn cứ Cần Thơ.

Sáng sớm 4-9, tại sân bay Hoà Lạc (TP Hà Nội), đội ngũ phi công, thành viên tổ bay và lực lượng bảo đảm của Trung đoàn Không quân 917, Sư đoàn 370 hoàn thành nốt các công tác chuẩn bị để tiến hành chuyển sân đội hình máy bay trực thăng về căn cứ Cần Thơ, thực hiện nhiệm vụ canh giữ bầu trời phương Nam của Tổ quốc.

Đúng 6 giờ 30, các máy bay trực thăng lần lượt cất cánh. Trước đó, sáng 3-9, Trung đoàn 930, Sư đoàn 372 cũng đã tổ chức chuyển sân một trực thăng về căn cứ Đà Nẵng.

Tham gia nhiệm vụ A80, Trung đoàn Không quân 917 góp mặt sáu máy bay trực thăng (nhiều nhất trong đội hình trực thăng) cùng toàn bộ đội ngũ phi công, cơ giới, kỹ thuật.

Với thành công của nhiệm vụ bay chào mừng Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc Khánh 2-9, lực lượng không quân trực thăng đã tiếp tục khẳng định được trình độ, năng lực, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh các máy bay trực thăng sáng nay tại sân bay Hòa Lạc:

Sư đoàn 370﻿ hoàn thành nốt các công tác chuẩn bị để tiến hành chuyển sân đội hình máy bay trực thăng về căn cứ.

Đúng 6 giờ 30, các máy bay trực thăng lần lượt cất cánh﻿.