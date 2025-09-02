Những bước chân mạnh mẽ trong triệu triệu vòng tay Nhân dân ở ngày hội non sông A80 02/09/2025 17:27

(PLO)- Sắc cờ rợp đỏ, hàng vạn người dân hòa mình trong không khí hào hùng của lễ diễu binh, diễu hành A80, tái hiện sức mạnh, tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc...