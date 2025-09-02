Những bước chân mạnh mẽ trong triệu triệu vòng tay Nhân dân ở ngày hội non sông A80
NHÓM PHÓNG VIÊN
(PLO)- Sắc cờ rợp đỏ, hàng vạn người dân hòa mình trong không khí hào hùng của lễ diễu binh, diễu hành A80, tái hiện sức mạnh, tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc...
Từng dòng người nô nức đổ về các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình, háo hức chờ đón giờ phút đoàn chiến sĩ diễu binh A80 xuất hiện. Ảnh: PHI HÙNG
Người dân khắp các nẻo đường xung quanh quảng trường Ba Đình cùng đồng loạt đứng lên làm lễ chào cờ và hát vang Quốc Ca. Ảnh: NGỌC SƠN - PHI HÙNG
Đúng 6 giờ 30 phút, lễ diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 chính thức bắt đầu. Mở màn là nghi thức rước đuốc và thắp sáng đài lửa truyền thống cách mạng. Đoàn rước đuốc gồm 80 vận động viên, tượng trưng cho con số 80 năm ngày độc lập. Tiếp đó, là khối nghi trượng mở đầu Lễ diễu binh, diễu hành. Ảnh: HOÀNG GIANG - ĐẶNG TRUNG
Khối danh dự ba quân chủng do trường Sĩ quan Lục quân 1 đảm nhiệm. Ảnh: NGỌC SƠN
Các khối diễu binh A80 qua qua đường Văn Cao - Liễu Giai. Ảnh: MINH TRÚC
Khối nữ Quân nhạc, khối Sĩ quan Hải quân, khối Sĩ quan lục quân, khối Khối Sĩ quan Phòng không - Không quân rầm rập tiến bước, hàng ngũ thẳng tắp như sóng trùng khơi. Ảnh: HOÀNG GIANG
Khối nữ biệt động Sài Gòn, khối nữ Sĩ quan Thông tin, khối nữ Sĩ quan gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và khối nữ du kích miền Nam, với những bước đi mạnh mẽ.
Bước chân rầm rập, tiếng hô vang trời, từng hàng chiến sĩ hiên ngang tiến vào Quảng trường Ba Đình. Nhịp giày dội xuống mặt đường hòa cùng tiếng hô dõng dạc, tạo thành bản hùng ca sục sôi, lan tỏa khí thế hào hùng khắp không gian ngày hội lớn. Ảnh: HOÀNG GiANG
Các khối diễu binh A80 di chuyển qua tuyến đường Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Tràng Tiền – Quảng trường Cách mạng Tháng Tám. Ảnh: HẢI ANH
Các chiến sĩ diễu binh A80 đi qua đường Tràng thi trong sự chào đón của người dân. Ảnh: PHI HÙNG
Hình ảnh dàn khí tài ‘khủng’ tiến vào Quảng trường Ba Đình tại lễ diễu binh A80 không chỉ tái hiện sức mạnh phòng thủ quốc gia mà còn khẳng định bước tiến vượt bậc về trang bị, kỹ thuật của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Khối quần chúng nhân dân trong màu cờ đỏ thắm tô điểm thêm cho ngày hội non sông. Ảnh: HOÀNG GIANG
Người dân chia tay các chiến sĩ diễu binh, diễu hành A80. Ảnh: KIỀU MI