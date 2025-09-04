Đoàn quân nhân 4 nước diễu binh đầy uy nghiêm trên Quảng trường Ba Đình

NHÓM PHÓNG VIÊN

NHÓM PHÓNG VIÊN

(PLO) - Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) có 4 khối quân nhân đến từ Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia cùng tham gia diễu binh, diễu hành. 

Hơn 400 quân nhân Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia đến Việt Nam tham gia diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

Khối Quốc kỳ Liên bang Nga

Quảng trường Ba Đình (34).jpg
Khối Quốc kỳ Liên bang Nga tham gia lễ diễu binh, diễu hành qua Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: HOÀNG GIANG.
Quảng trường Ba Đình (46).jpg
Khối Quốc kỳ Liên bang Nga là đội tiêu binh danh dự, đại diện cho 3 quân chủng thuộc lực lượng vũ trang Liên bang Nga gồm: Lục quân, Không quân vũ trụ và Hải quân. Ảnh: PHI HÙNG
Quảng trường Ba Đình.jpg﻿
﻿ Quảng trường Ba Đình (35).jpg
﻿﻿ Quảng trường Ba Đình (25).jpg﻿
Mối quan hệ giữa các lực lượng vũ trang Liên bang Nga và quân đội nhân dân Việt Nam không ngừng được cũng cố. Tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga đang tiếp tục phát triển lên tầm cao mới. Ảnh: THANH TÚ - HOÀNG GIANG
Quảng trường Ba Đình (43).jpg
Các chiến sĩ khối Quốc kỳ Liên bang Nga rời Quảng trường Ba Đình﻿ sau khi hoàn thành nhiệm vụ diễu binh, diễu hành. Ảnh: KIỀU MI

Đoàn nghi lễ danh dự Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc

Quảng trường Ba Đình (31).jpg
Cùng các khối lực lượng đến từ Nga, Lào, Campuchia, các quân nhân thuộc đoàn nghi lễ danh dự Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc sải bước diễu binh qua Quảng trường Ba Đình. Ảnh: HOÀNG GIANG
﻿ Quảng trường Ba Đình (12).jpg
Quảng trường Ba Đình (10).jpg﻿
Đoàn nghi lễ danh dự Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, được thành lập vào năm 1952, là lực lượng duy nhất đảm nhiệm phục vụ nghi lễ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Nhà nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa và Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Ảnh: ĐẶNG TRUNG
Quảng trường Ba Đình (18).jpg
﻿ Quảng trường Ba Đình (23).jpg﻿
Quảng trường Ba Đình (33).jpg﻿﻿
Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc và Quân đội nhân dân Việt Nam đã viết nên nhiều trang sử về tinh thần đoàn kết, chống kẻ thù xâm lược, bồi đắp thêm mối quan hệ vừa là đồng chí vừa là anh em. Ảnh: THANH TÚ - HOÀNG GIANG
Quảng trường Ba Đình (41).jpg
Các quân nhân đoàn nghi lễ danh dự quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc vẫy tay chào người dân Việt Nam sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: KIỀU MI

Khối Quân đội nhân dân Lào

Quảng trường Ba Đình (36).jpg
Khối Quân đội nhân dân Lào tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 tại Hà Nội. Ảnh: HOÀNG GIANG
Quảng trường Ba Đình (48).jpg
Khối Quân đội nhân dân Lào là lực lượng vũ trang chủ lực của cách mạng Lào được thành lập vào ngày 20-1-1949. Ảnh: PHI HÙNG
Quảng trường Ba Đình (26).jpg
Trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, quân đội nhân dân Lào luôn kề vai sáng cánh cùng quân đội nhân dân Việt Nam cùng chiến đấu, chiến thắng kẻ thù xâm lược. Ảnh: THANH TÚ
Quảng trường Ba Đình (37).jpg
Ngày nay, quân đội nhân dân Lào được xây dựng và phát triển toàn diện về mọi mặt, hợp tác quốc phòng giữa Lào - Việt Nam ngày càng được vun đắp bằng mỗi quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện. Ảnh: HOÀNG GIANG

Khối Quân đội Hoàng gia Campuchia

Quảng trường Ba Đình (39).jpg
Khối Quân đội Hoàng gia Campuchia đại diện cho lực lượng Lục quân, Không quân, Hải quân và Hiến binh tham gia diễu binh qua Quảng trường Ba Đình. Ảnh: HOÀNG GIANG
Quảng trường Ba Đình (27).jpg
Trong truyền thống hữu nghị và đoàn kết lâu đời giữa hai nước, hai quân đội Campuchia - Việt Nam luôn sát cánh bên nhau chiến đấu và chiến thắng kẻ thù xâm lược. Ảnh: THANH TÚ
Quảng trường Ba Đình (3).jpg
Ngày nay quân đội hai nước Campuchia và Việt Nam tiếp tục tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết và hợp tác toàn diện góp phần bảo vệ độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”. Ảnh: PHI HÙNG.
Quảng trường Ba Đình (44).jpg
Người dân vẫy tay chào tạm biệt từng đoàn xe chở các quân nhân rời Quảng trường Ba Đình. Ảnh: KIỀU MI
Quảng trường Ba Đình (42).jpg
Việt Nam mời quân nhân các nước truyền thống tham dự lễ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2-9 thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân và Quân đội Việt Nam với bạn bè quốc tế. Đồng thời, khẳng định chủ trương đường lối ngoại giao độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của các nước và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Ảnh: KIỀU MI
NHÓM PHÓNG VIÊN
#Quảng trường Ba Đình #quân nhân 4 nước #Quốc khánh 2-9

