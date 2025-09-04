Đoàn quân nhân 4 nước diễu binh đầy uy nghiêm trên Quảng trường Ba Đình 04/09/2025 16:51

(PLO) - Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) có 4 khối quân nhân đến từ Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia cùng tham gia diễu binh, diễu hành.