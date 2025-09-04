Đoàn quân nhân 4 nước diễu binh đầy uy nghiêm trên Quảng trường Ba Đình
NHÓM PHÓNG VIÊN
(PLO) - Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) có 4 khối quân nhân đến từ Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia cùng tham gia diễu binh, diễu hành.
Hơn 400 quân nhân Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia đến Việt Nam tham gia diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.
Khối Quốc kỳ Liên bang Nga
Mối quan hệ giữa các lực lượng vũ trang Liên bang Nga và quân đội nhân dân Việt Nam không ngừng được cũng cố. Tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga đang tiếp tục phát triển lên tầm cao mới. Ảnh: THANH TÚ - HOÀNG GIANG
Đoàn nghi lễ danh dự Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc
Đoàn nghi lễ danh dự Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, được thành lập vào năm 1952, là lực lượng duy nhất đảm nhiệm phục vụ nghi lễ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Nhà nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa và Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Ảnh: ĐẶNG TRUNG
Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc và Quân đội nhân dân Việt Nam đã viết nên nhiều trang sử về tinh thần đoàn kết, chống kẻ thù xâm lược, bồi đắp thêm mối quan hệ vừa là đồng chí vừa là anh em. Ảnh: THANH TÚ - HOÀNG GIANG