Những 'bóng hồng thép' rạng ngời trong đội hình diễu binh ngày Quốc khánh 2-9
NHÓM PHÓNG VIÊN
(PLO) - Trong không khí hào hùng của lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2-9 tại Quảng trường Ba Đình, những 'bóng hồng thép' khoác trên mình bộ quân phục với bước đi vừa trang nghiêm vừa rạng ngời, duyên dáng giữa lòng nhân dân.
Sáng 2-9, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), lễ diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2025) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025) đã diễn ra trong khí thế hào hùng, trang nghiêm.
Giữa hàng chục nghìn chiến sĩ và khí tài hiện đại, những 'bóng hồng thép' xuất hiện nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn với bước chân dứt khoát, ánh mắt đầy kiêu hãnh.
Khối nữ chiến sĩ Cảnh sát giao thông rạng ngời trong ngày đại lễ của Tổ quốc. Ảnh: HOÀNG GIANG - NGỌC SƠN - ĐẶNG TRUNG
Những âm thanh hùng tráng đầy tự hào ấy tiếp tục ngân vang qua các tuyến phố, giữa lòng nhân dân. Ảnh: ĐẶNG TRUNG - HẢI ẢNH
Dù nhiệm vụ có khó khăn, khắc nghiệt như thế nào, từng ''bóng hồng thép' vẫn luôn nở nụ cười rạng rỡ trên môi, truyền lửa nhiệt huyết đến đồng đội. ẢNH: HOÀNG GIANG - NGỌC SƠN
Khắc ghi lời Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: ‘Người thầy thuốc giỏi đồng thời phải là người mẹ hiền’, các nữ sĩ quan Quân y đã lập nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình hình thành, chiến đấu và trưởng thành. Hôm nay, với khát vọng cống hiến, họ tiếp tục tu dưỡng, học tập, nâng cao trình độ, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Ảnh: HOÀNG GIANG - PHI HÙNG
Không chỉ nhận được tình cảm cao quý từ Tổ quốc, nhân dân, các chiến sĩ thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình còn góp phần lan tỏa, tôn vinh phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Ảnh: PHI HÙNG - HOÀNG GIANG
Khối Nữ Dân quân các dân tộc Việt Nam với truyền thống đoàn kết, gắn bó của 54 dân tộc anh em; trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, những 'bóng hồng thép' luôn chiến đấu kiên cường, mưu trí, dũng cảm, lập nhiều chiến công xuất sắc trong từng giai đoạn phát triển của Tổ quốc. Ảnh: NGỌC SƠN - HOÀNG GIANG
Những 'bóng hồng thép' khối xe bảo vệ, hộ tống lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đoàn khách quốc tế rạng rỡ sau khi hoàn thành nhiệm vụ diễu binh, diễu hành A80. Ảnh: HOÀNG GIANG - VŨ NGUYỆT