Những 'bóng hồng thép' rạng ngời trong đội hình diễu binh ngày Quốc khánh 2-9 03/09/2025 13:48

(PLO) - Trong không khí hào hùng của lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2-9 tại Quảng trường Ba Đình, những 'bóng hồng thép' khoác trên mình bộ quân phục với bước đi vừa trang nghiêm vừa rạng ngời, duyên dáng giữa lòng nhân dân.

Sáng 2-9, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), lễ diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2025) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025) đã diễn ra trong khí thế hào hùng, trang nghiêm.



Giữa hàng chục nghìn chiến sĩ và khí tài hiện đại, những 'bóng hồng thép' xuất hiện nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn với bước chân dứt khoát, ánh mắt đầy kiêu hãnh.

Giữa hàng chục nghìn chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2-9, những 'bóng hồng thép' đã xuất hiện đầy kiêu hãnh, sải những bước chân hào hùng trên Quảng trường Ba Đình lịch sử. Ảnh: HOÀNG GIANG

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ Khối nữ chiến sĩ Cảnh sát giao thông rạng ngời trong ngày đại lễ của Tổ quốc. Ảnh: HOÀNG GIANG - NGỌC SƠN - ĐẶNG TRUNG

Khối nữ Quân nhạc Việt Nam cùng những âm thanh hùng tráng ngân vang qua lễ đài. ẢNH: ĐẶNG TRUNG

﻿ ﻿ Những âm thanh hùng tráng đầy tự hào ấy tiếp tục ngân vang qua các tuyến phố, giữa lòng nhân dân. Ảnh: ĐẶNG TRUNG - HẢI ẢNH

Khối nữ chiến sĩ Thông tin, những bông hoa thép kiên cường của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: HOÀNG GIANG

Khối nữ chiến sĩ Biệt động, những người con gan dạ, dũng cảm, ngoan cường. Họ được mệnh danh là những đóa hoa thép sẵn sàng hy sinh cả tuổi thanh xuân, bí mật gây dựng, phát triển lực lượng ngay trong lòng địch. Ảnh: HOÀNG GIANG

Các chiến sĩ chắc tay súng, chỉnh tề hàng ngũ, vững vàng trong từng bước chân đã để lại dấu ấn mạnh mẽ với nhân dân và bạn bè quốc tế. Ảnh: HOÀNG GIANG

﻿ ﻿ ﻿ Dù nhiệm vụ có khó khăn, khắc nghiệt như thế nào, từng ''bóng hồng thép' vẫn luôn nở nụ cười rạng rỡ trên môi, truyền lửa nhiệt huyết đến đồng đội. ẢNH: HOÀNG GIANG - NGỌC SƠN

Khối nữ Sĩ quan Quân y tham gia diễu binh, diễu hành A80. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

﻿ ﻿ Khắc ghi lời Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: ‘Người thầy thuốc giỏi đồng thời phải là người mẹ hiền’, các nữ sĩ quan Quân y đã lập nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình hình thành, chiến đấu và trưởng thành. Hôm nay, với khát vọng cống hiến, họ tiếp tục tu dưỡng, học tập, nâng cao trình độ, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Ảnh: HOÀNG GIANG - PHI HÙNG

Khối nữ Gìn giữ hòa bình Việt Nam với hành trình hơn 10 năm xây dựng, phát triển, hơn một ngàn chiến sĩ mũ nồi xanh đã lên đường thực hiện sứ mệnh quốc tế do Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó. Ảnh: NGỌC SƠN

﻿ ﻿ ﻿ ﻿﻿﻿ Không chỉ nhận được tình cảm cao quý từ Tổ quốc, nhân dân, các chiến sĩ thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình còn góp phần lan tỏa, tôn vinh phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Ảnh: PHI HÙNG - HOÀNG GIANG

Khối Nữ Dân quân các dân tộc Việt Nam với truyền thống đoàn kết, gắn bó của 54 dân tộc anh em; trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, những 'bóng hồng thép' luôn chiến đấu kiên cường, mưu trí, dũng cảm, lập nhiều chiến công xuất sắc trong từng giai đoạn phát triển của Tổ quốc. Ảnh: NGỌC SƠN - HOÀNG GIANG

Những 'bóng hồng thép' khối nữ Du kích miền Nam, nổi bật với trang phục đặc biệt, khoác khăn rằn, đội nón tai bèo trong ngày diễu binh, diễu hành A80. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Những “Cô Ba dũng sĩ tay súng, tay cày”, sục sôi ý chí “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”!. Ảnh: HOÀNG GIANG

Khối nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm, được xem là những 'bóng hồng thép' kiên cường, mạnh mẽ của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. Ảnh: NGỌC SƠN

Nữ chiến sĩ bên xe đặc chủng bọc thép chống đạn thuộc Bộ Công an xuất hiện tại đại lễ Quốc khánh 2-9. Ảnh: HOÀNG GIANG

Những 'bóng hồng thép' khối xe bảo vệ, hộ tống lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đoàn khách quốc tế rạng rỡ sau khi hoàn thành nhiệm vụ diễu binh, diễu hành A80. Ảnh: HOÀNG GIANG - VŨ NGUYỆT

Từng đoàn xe chở các chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ rời Thủ đô, trong khoảnh khắc đầy xúc động của tình quân – dân. Ảnh: KIỀU MI