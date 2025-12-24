Người dân TP.HCM rộn ràng xuống phố đón mừng Giáng sinh 24/12/2025 22:09

(PLO)- Tối 24-12, các con phố, khu nhà thờ và xóm đạo TP.HCM tràn ngập không khí Giáng sinh. Nhiều gia đình, bạn trẻ và du khách rộn ràng xuống phố ghi lại những khoảnh khắc quý giá trong đêm Giáng sinh 2025.

Từ chiều 24-12, nhiều khu vực trên địa bàn TP.HCM bất ngờ xuất hiện mưa lớn, gây ảnh hưởng đến việc đi lại và vui chơi ngoài trời đêm Giáng sinh 2025. Đến tối, khi cơn mưa vừa dứt, các tuyến phố trung tâm, khu vực nhà thờ và xóm đạo bắt đầu đông dần người qua lại, đông đảo người dân đổ ra đường tận hưởng không khí nhộn nhịp, chiêm ngưỡng khung cảnh rực rỡ của đêm Giáng sinh.



Tại khu vực xung quanh Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn và phía trước Trung tâm Thương mại Diamond Plaza (phường Sài Gòn, TP.HCM), dòng người chen kín để vui chơi, chụp ảnh.

Nhóm bạn chị Hồng Nhung (hàng đầu, bìa trái) sau khi tan làm đã tranh thủ có mặt ở Diamond Plaza từ rất sớm để chụp ảnh kỉ niệm trước khi Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn lên đèn. Ảnh: QUỲNH DIỆP

Dòng người tập trung về toà nhà Diamond chờ đợi khoảnh khắc thiêng liêng khi Nhà thờ khoác lên mình diện mạo rực rỡ của mùa Giáng sinh. Ảnh: QUỲNH DIỆP

Khoảng 19 giờ, dòng phương tiện di chuyển chậm qua các tuyến đường quanh Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Ảnh: THUẬN VĂN ﻿

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn khi nhìn từ trên cao (tầng 5 tòa Diamond Plaza), nổi bật trong không khí nhộn nhịp giữa trung tâm thành phố, pha chút se lạnh của những ngày cuối năm, khiến lòng người chậm lại để cảm nhận rõ hơn nhịp thở của mùa Vọng. Ảnh: QUỲNH DIỆP

﻿"Mong chờ, háo hức, tuyệt vời" là những cảm xúc của chú Bùi Sỹ Bằng khi đã chứng kiến khoảnh khắc "Ngôi thánh giữa lòng thành phố" lên đèn. Ảnh: QUỲNH DIỆP



Trong dịp vào TP.HCM tham dự đám cưới của cháu trai, gia đình chú Bằng (Thanh Hóa) có cơ hội thưởng ngoạn vẻ đẹp lung linh của Nhà thờ Đức Bà trong mùa Giáng sinh. Ảnh: QUỲNH DIỆP

Đông đảo người dân và du khách tập trung tại Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn (phía đường Nguyễn Du) để chiêm ngưỡng sắc vàng khi nhà thờ lên đèn. Ảnh: THUẬN VĂN

Một gia đình tranh thủ ghi lại khoảnh khắc khi Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn phủ sắc vàng. Ảnh: THUẬN VĂN

Nhiều du khách nước ngoài tỏ ra phấn khởi trước không khí đêm Giáng sinh tại TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Sau thời khắc Nhà thờ Đức Bà chính thức lên đèn, khu vực phía trước thánh đường nhanh chóng thu hút đông đảo người dân và du khách, đặc biệt là có nhiều nhóm bạn trẻ đến tham quan, chụp ảnh và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ. Ảnh: QUỲNH DIỆP

Ghi nhận tại đường Phạm Thế Hiển (phường Bình Đông, TP.HCM). Khoảng 20 giờ 30 phút, càng gần về các khu vực nhà thờ, không khí càng náo nhiệt, người dân vừa đi vừa ngắm các tiểu cảnh trang trí rực rỡ sắc màu. Hai bên đường và trong các con hẻm, người dân dựng các tiểu cảnh với hang đá, cây thông, máng cỏ... cùng hàng trăm dây đèn và những ngôi sao với đủ kích thước.

Đường Phạm Thế Hiển (phường Bình Đông, TP.HCM) dài khoảng 4km nhưng tập trung 5 nhà thờ gồm: Bình Thái, Bình An, Bình An Thượng, Bình Thuận và Bình Sơn. Ảnh: TRẦN LINH

Chị Nguyễn Trâm (quê Đà Nẵng) cho biết: "Tôi nghe nói xóm đạo đường Phạm Thế Hiển đã lâu nhưng khi đến đây thì rất choáng ngợp trước vẻ đẹp nơi đây, rất đông đúc, trang trí đẹp mắt khi Giáng sinh đến. Tôi cùng bạn đi tham quan, chụp hình với tiểu cảnh hang đá, máng cỏ nhiều màu sắc. Nhân dịp Giáng sinh, chúc mọi người thật hạnh phúc an lành". Ảnh: TRẦN LINH

﻿ Các nhà thờ trang hoàng lộng lẫy để giáo dân và mọi người đến cầu nguyện, tham quan. Ảnh: TRẦN LINH

Trong đêm 24-12, không khí trở nên náo nhiệt hơn khi dòng người đổ về nhà thờ ngày một đông. Tiếng chuông ngân vang hòa cùng những bài thánh ca quen thuộc tạo nên một không gian vừa trang nghiêm, vừa ấm áp. Đây không chỉ là dịp sinh hoạt tôn giáo, Giáng sinh tại Nhà thờ Thủ Đức còn là thời điểm để mọi người quây quần bên gia đình, bạn bè, cùng nhau chia sẻ những lời chúc tốt đẹp.

Chia sẻ cảm xúc trong không khí Giáng sinh, chị Nguyễn Thiên Thư (phường Thủ đức), cho biết mỗi lần đến mùa Noel, chị lại cảm thấy rộn ràng và háo hức hơn thường ngày. Theo chị Thiên Thư, Giáng sinh không chỉ là dịp lễ mang ý nghĩa tôn giáo mà còn là thời điểm để mọi người cùng nhau nhìn lại, gắn kết và sẻ chia. ẢNH: HẢI NHI - PHẠM HẢI

Lần đầu tiên tham dự thánh lễ tại Nhà thờ Thủ Đức, chị Phạm Hoài Ngọc, ngụ phường Linh Tây, không giấu được sự xúc động trước không gian kiến trúc uy nghi, trang nghiêm của ngôi thánh đường. “Đây là lần đầu tiên tôi đến Nhà thờ Thủ Đức làm lễ, cảm giác thật sự rất hoành tráng và thiêng liêng. Không gian rộng lớn, tiếng chuông vang lên giữa buổi lễ khiến tôi cảm thấy lòng mình lắng lại". Ảnh: HẢI NHI - PHẠM HẢI