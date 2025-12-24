Người dân TP.HCM rộn ràng xuống phố đón mừng Giáng sinh
NHÓM PHÓNG VIÊN
(PLO)- Tối 24-12, các con phố, khu nhà thờ và xóm đạo TP.HCM tràn ngập không khí Giáng sinh. Nhiều gia đình, bạn trẻ và du khách rộn ràng xuống phố ghi lại những khoảnh khắc quý giá trong đêm Giáng sinh 2025.
Từ chiều 24-12, nhiều khu vực trên địa bàn TP.HCM bất ngờ xuất hiện mưa lớn, gây ảnh hưởng đến việc đi lại và vui chơi ngoài trời đêmGiáng sinh 2025. Đến tối, khi cơn mưa vừa dứt, các tuyến phố trung tâm, khu vực nhà thờ và xóm đạo bắt đầu đông dần người qua lại, đông đảo người dân đổ ra đường tận hưởng không khí nhộn nhịp, chiêm ngưỡng khung cảnh rực rỡ của đêm Giáng sinh.
Ghi nhận tại đường Phạm Thế Hiển (phường Bình Đông, TP.HCM). Khoảng 20 giờ 30 phút, càng gần về các khu vực nhà thờ, không khí càng náo nhiệt, người dân vừa đi vừa ngắm các tiểu cảnh trang trí rực rỡ sắc màu. Hai bên đường và trong các con hẻm, người dân dựng các tiểu cảnh với hang đá, cây thông, máng cỏ... cùng hàng trăm dây đèn và những ngôi sao với đủ kích thước.
Các nhà thờ trang hoàng lộng lẫy để giáo dân và mọi người đến cầu nguyện, tham quan. Ảnh: TRẦN LINH
Trong đêm 24-12, không khí trở nên náo nhiệt hơn khi dòng người đổ về nhà thờ ngày một đông. Tiếng chuông ngân vang hòa cùng những bài thánh ca quen thuộc tạo nên một không gian vừa trang nghiêm, vừa ấm áp. Đây không chỉ là dịp sinh hoạt tôn giáo, Giáng sinh tại Nhà thờ Thủ Đức còn là thời điểm để mọi người quây quần bên gia đình, bạn bè, cùng nhau chia sẻ những lời chúc tốt đẹp.