Người dân TP.HCM đổ xô xuống phố check-in giáng sinh sớm 07/12/2025 20:59

(PLO)- Cuối tuần đầu tháng 12, nhiều tuyến phố trung tâm TP.HCM như Lê Lợi, Lê Duẩn, Hai Bà Trưng... hay khu vực quanh Nhà thờ Đức Bà trở nên nhộn nhịp hơn thường khi người dân đổ về tận hưởng không khí Giáng sinh.

Còn hơn ba tuần nữa mới đến Giáng sinh, nhưng khắp các góc phố, sắc đỏ, xanh, vàng, trắng đã phủ lên thành phố một không khí lễ hội sớm. Từ mặt tiền trung tâm thương mại đến các cửa hiệu nhỏ, mang lại cảm giác ấm áp, rộn ràng và niềm vui hứng khởi khi năm mới 2026 đang dần tới gần.

Cuối tuần, JW Marriott Hotel trên đường Hai Bà Trưng ngập tràn màu sắc lễ hội Giáng sinh, thu hút du khách đến check-in và thưởng thức các dịch vụ ẩm thực mùa này.

Địa điểm này trang trí Giáng sinh theo phong cách châu Âu sang trọng với cây thông, nhà gỗ, vòng nguyệt quế, tạo không gian ấm cúng, lung linh màu sắc Giáng sinh với ánh đèn lấp lánh và đồ trang trí truyền thống.

Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ thích thú check-in cùng cây thông cao 3m và chụp ảnh với nhân vật ông già Noel.

Mùa lễ đến, Takashimaya (góc đường Lê Lợi) lại “thay áo mới”, gây chú ý với phong cách trang trí Giáng sinh tông trắng - vàng chủ đạo. Nhờ đó, không gian nổi bật cả ban ngày lẫn khi lên đèn, thu hút ánh nhìn của bất cứ ai đi ngang.

Bên trong, không gian Giáng sinh càng trở nên bắt mắt với mô hình trụ cỡ lớn mô phỏng “Thành phố bánh gừng”. Tiểu cảnh được thiết kế như một ngôi làng thu nhỏ với gam cam - vàng ấm, điểm xuyết xe trượt tuyết, tuần lộc và những mái nhà phủ tuyết trắng, tạo nên khung cảnh vừa ngọt ngào vừa sinh động.

Nhiều người đã nhanh chóng rủ bạn bè hoặc người thân đến tham quan, chụp ảnh.

Gia đình chị Kim Anh, ngụ phường Diên Hồng, cũng chọn ghé check-in tại khu tiểu cảnh này. Chị chia sẻ năm nay địa điểm mang đến cảm giác khác lạ hẳn với gam trắng - vàng ngọt ngào, thay cho tông đỏ - xanh quen thuộc của Giáng sinh. “Không gian nhìn nhẹ nhàng mà vẫn rất nổi bật, chụp ảnh lên cũng đẹp mắt hơn" - chị nói.

Khu vực quanh trung tâm thương mại Diamond Plaza (mặt tiền đường Lê Duẩn) năm nay cũng khoác lên không khí Giáng sinh sớm, nổi bật với hai cây thông lớn được đặt trang trọng trước cửa chính.

Cuối tuần, đông nghịt người kéo về địa điểm này để ghi lại khoảnh khắc bên gia đình và người thân dịp Giáng sinh.

Bạn trẻ ghé đến check-in, đứng dưới ánh đèn lung linh để chụp những bộ ảnh rực rỡ sắc màu mùa lễ Giáng sinh.