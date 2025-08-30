Hình ảnh ấn tượng các khối tham gia tổng duyệt diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2-9 30/08/2025 10:52

(PLO) - Buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành có sự tham gia của hơn 16.300 quân nhân từ 43 khối đứng, 18 khối đi; 6 khối xe pháo quân sự của Quân đội, 8 khối xe đặc chủng Công an.

Đúng 6 giờ 30 phút, sáng 30-8, tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội) đã diễn ra tổng duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2-9.

Tại buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành còn có khối quân đội các nước như Nga, Lào, Campuchia cùng tham gia.

﻿ ﻿ Diễn ra cùng lúc với lễ chào cờ, tại sân vận động Mỹ Đình, 21 khẩu đại bác khai hỏa mở màn cho lễ tổng duyệt diễu binh diễu hành. Ảnh: ĐẮC LAM - NGUYỄN HUY.

Các khối nghi trượng và đội hình tổng duyệt diễu binh﻿ đang tiến vào Lễ đài. Đi đầu là Quốc huy nước CHXHCN Việt Nam. Thân xe được phát triển từ họa tiết “chèo Thuyền” gắn liền với Trống đồng, biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc Việt Nam, nguyện một lòng đi theo con đường XHCN mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn; đưa “Con thuyền Cách mạng Việt Nam” cập bến bờ vinh quang, hạnh phúc. Đội hình 54 trai tài gái giỏi đại diện cho 54 dân tộc anh em đoàn kết, với sức mạnh vô địch, làm nên chiến thắng trong thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ. Ảnh: CTV

Khối Cờ Đảng, Cờ Tổ quốc với hình ảnh lá cờ tung bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử là linh hồn dân tộc, biểu tượng thiêng liêng bất khả xâm phạm, thể hiện lý tưởng, niềm tin, bản lĩnh, trí tuệ, khí phách và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: PHI HÙNG

Khối nữ Quân nhạc Việt Nam cùng những âm thanh hùng tráng ngân vang đang tiến vào Lễ đài. Ảnh: HOÀNG GIANG

Khối Danh dự Lục quân, Phòng không - Không quân, Hải quân. Ảnh: HOÀNG GIANG

Khối sĩ quan biên phòng tham gia tổng duyệt diễu binh, với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương”, “đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, những người con ưu tú nơi biên cương thiêng liêng của Tổ quốc luôn tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia... Ảnh: HOÀNG GIANG

Khối chiến sĩ Đặc nhiệm Dù, đây là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; đã lập nhiều chiến công xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: HOÀNG GIANG.

Khắc ghi lời Bác Hồ dạy “Người thầy thuốc giỏi đồng thời phải là người mẹ hiền”; những nữ sĩ quan Quân y đã làm việc quên mình, xông pha trong mưa bom, bão đạn, cứu chữa bộ đội và nhân dân, khắc phục thiên tai, thảm họa, phòng chống dịch bệnh, lập nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc. Ảnh: HOÀNG GIANG

Khối nam sĩ quan Cảnh vệ tham gia tổng duyệt diễu binh,diễu hành .Trải qua hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân đã lập nhiều chiến công xuất sắc; bảo vệ tuyệt đối an toàn Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế, các sự kiện và khu vực trọng yếu của đất nước. Ảnh: HOÀNG GIANG

là Khối Nữ Dân quân các dân tộc Việt Nam, với truyền thống đoàn kết, gắn bó của 54 dân tộc anh em. Trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, các chiến sĩ chiến đấu kiên cường, mưu trí, dũng cảm, lập nhiều chiến công xuất sắc. Ngày nay, nữ dân quân các dân tộc Việt Nam đang ra sức thi đua phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc. Ảnh: HOÀNG GIANG.

Khối nữ Du kích miền Nam với hình ảnh những “Cô Ba dũng sĩ tay súng, tay cày”, sục sôi ý chí “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”! Những người chiến sĩ khoác khăn rằn, đội nón tai bèo, luôn bám xóm, bám ấp, đánh giặc mọi lúc, mọi nơi. Ảnh: HOÀNG GIANG

Khối Tác chiến điện tử với thiết bị chế áp phương tiện bay không người lái. Đây là lực lượng được giao nhiệm vụ bảo vệ các mục tiêu trọng yếu trước những mối đe dọa về bảo mật, an toàn, an ninh thông tin. Ảnh: HOÀNG GIANG.

Khối Sĩ quan Lục quân tham gia tổng duyệt diễu binh, đây là lực lượng nòng cốt chỉ huy, tham mưu và trực tiếp chiến đấu. Trải qua các cuộc kháng chiến, lớp lớp các thế hệ Sĩ quan Lục quân đã có mặt trên khắp các chiến trường thể hiện bản lĩnh vững vàng, kiên cường, mưu lược, lập nhiều chiến công xuất sắc. Ảnh: HOÀNG GIANG

Khối nam sĩ quan Cảnh sát Gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc. Những người chiến sĩ được xem là biểu tượng của bản lĩnh, trí tuệ, lòng quả cảm và tinh thần hội nhập quốc tế; góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam thân thiện, yêu chuộng hòa bình và nâng tầm vị thế lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế. Ảnh: HOÀNG GIANG.

Khối nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm, những “bông hồng thép” rất kiên cường, mạnh mẽ của lực lượng Công an nhân dân. Ảnh: HOÀNG GIANG

Khối nam sĩ quan An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Ra đời trong thời kỳ bùng nổ công nghệ thông tin, là đơn vị chính quy, tinh nhuệ, đi đầu trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, là lá chắn thép bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng. ẢNH: HOÀNG GIANG

Tham gia tổng duyệt diễu binh, diễu hành còn có khối Chiến sĩ Đặc công - những con người đi không dấu, nói không tiếng, xuất quỷ nhập thần, luồn sâu đánh hiểm và là lực lượng “nở hoa trong lòng địch”, làm cho quân thù kinh hồn bạt vía, lập nhiều chiến công vang dội. Ảnh: PHI HÙNG.

Khối nam sĩ quan Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy. Trải qua 64 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ luôn khắc phục khó khăn, gian khổ, dũng cảm chiến đấu, hy sinh, lập nhiều chiến công xuất sắc trên mặt trận chiến đấu với “giặc lửa”, sự cố thiên tai, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của Nhân dân. Ảnh: HOÀNG GIANG.

Khối nữ chiến sĩ Biệt động hiên ngang tiến bước trong buổi tổng duyệt diễu binh, những người con gan dạ, dũng cảm, ngoan cường, những đóa hoa thép đã hy sinh cả tuổi thanh xuân, bí mật gây dựng, phát triển lực lượng ngay trong lòng địch. Ảnh: HOÀNG GIANG.

Khối nữ Gìn giữ hòa bình Việt Nam. Hành trình hơn 10 năm xây dựng, phát triển, hơn một ngàn chiến sĩ mũ nồi xanh đã lên đường thực hiện sứ mệnh cao cả mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó. Ảnh: HOÀNG GIANG

Khối nam chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm, với bản lĩnh thép, ý chí kiên cường, tinh thần sẵn sàng chiến đấu, hy sinh - họ là lực lượng xung kích đi đầu trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm, là lực lượng quan trọng trong việc giữ gìn bình yên cuộc sống của Nhân dân. Ảnh: HOÀNG GIANG

Khối Nữ sĩ quan cảnh sát giao thông, đây là một trong những lực lượng tiên phong được hình thành và hoạt động ngay từ những ngày đầu thành lập nước. Ảnh: HOÀNG GIANG

Khối nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân, lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Cảnh sát nhân dân luôn phát huy truyền thống “Cảnh sát Việt Nam mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, tin tưởng, đánh giá cao. Ảnh: PHI HÙNG

Khối nữ chiến sĩ thông tin - những bông hoa thép kiên cường của Quân đội nhân dân Việt Nam đang tiến bước lại lễ tổng duyệt diễu binh. Suốt 80 năm qua, Bộ đội Thông tin luôn đoàn kết, mưu trí, dũng cảm, vượt qua mọi khó khăn, giữ vững “Mạch máu thông tin liên lạc”, lập nên nhiều chiến công xuất sắc. ẢNH: HOÀNG GIANG

Khối nam sĩ quan Cảnh sát cơ động, lực lượng nòng cốt thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Ảnh: PHI HÙNG

Khối chiến sĩ Phòng hóa, là những người lính thầm lặng, sẵn sàng đối mặt hiểm nguy vô hình. 67 năm qua, lực lượng Phòng hóa luôn tiên phong phòng, chống vũ khí hủy diệt hàng loạt, hóa chất độc hại, sinh học, phóng xạ, hạt nhân; khắc phục hậu quả chiến tranh, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng. Ảnh: PHI HÙNG