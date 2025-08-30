Phát đồ ăn, bố trí nơi nghỉ miễn phí cho người dân xem diễu binh 30/08/2025 01:07

(PLO)- Nhìn dòng người thức trắng đêm trên vỉa hè, một số người dân đã tiếp sức bằng việc phát đồ ăn và bố trí nơi nghỉ cho họ.

Tối 29-8, chị Nguyễn Phương Thảo cùng với sáu người thân tất bật chuẩn bị 400 quả trứng, 60kg ổi, 1.000 ly nước miễn phí để “tiếp sức” cho người dân xem diễu binh.

Để công tác chuẩn bị trên được chu đáo, chị Thảo đóng quán bán bún đậu từ chiều để cùng mọi người rửa sạch hoa quả và bắt tay vào luộc trứng. Chỉ hai tiếng sau, trà đá và hoa quả được bày ra ở một góc trên vỉa hè đường Quán Thánh để phát cho người dân qua lại.

“Chúng tôi làm công việc này từ những ngày duyệt binh đầu tiên và cảm thấy rất vui vì đã đóng góp được một phần nhỏ vào ngày hội của đất nước”- chị Thảo nói.

Bà Nguyễn Phương Thảo (ngoài cùng bên trái) đang cùng người thân chuẩn bị đồ ăn miễn phí để tiếp sức cho người xem diễu binh. Ảnh: V.LONG

Là người nhận được đồ ăn miễn phí từ chị Thảo, chị Nguyễn Thanh Na nói rất vui khi nhận được trứng và hoa quả, vì lương thực mang theo chủ yếu là đồ khô. “Được sống trong không khí đầy tình người, bản thân không còn cảm giác mệt mỏi, thay vào đó là sự háo hứng hòa chung niềm vui với dân tộc”- chị Na chia sẻ.

Món quà ý nghĩa của nhóm chị Thảo gửi đến người dân.

Cách đó chừng 1km, anh Bùi Văn Điệp, 40 tuổi, chủ nhà hàng Hoàng Hương, 66 Thụy Khuê, Hà Nội cũng quyết định tận dụng mặt bằng của quán để người dân đi xem diễu binh ngủ miễn phí.

Anh Bùi Văn Điệp đứng trước cửa nhà hàng để mời người dân vào nghỉ ngơi. Ảnh: V.LONG

Anh nói mấy ngày qua, anh thấy nhiều người già, trẻ nhỏ ở lại cả đêm trên vỉa hè nhìn thương nên nảy ra ý định này. “Nếu ai không quá quan trọng vị trí đứng có thể vào nhà tôi nghỉ rồi sáng mai ra xem diễu binh, như vậy sẽ đảm bảo sức khoẻ hơn…”- anh Điệp nhắn nhủ.

Ngoài ra, anh Điệp cũng làm hàng trăm suất cà phê gửi tặng lực lượng chức năng bảo vệ an ninh trật tự trên các tuyến phố.

“Đây chỉ là hành động nhỏ giúp các chiến sĩ của chúng ta tỉnh táo hơn trong công việc bảo vệ an ninh, để ngày vui của dân tộc được trọn vẹn”- anh Điệp chia sẻ.