'Tôi như thấy hình ảnh mình trong đoàn chiến sĩ diễu binh' 28/08/2025 13:45

(PLO)- Đến Quảng trường Ba Đình, những người lính năm xưa xúc động khi thấy đất nước đổi thay và tiếc thương đồng đội khao khát hoà bình mà chẳng bao giờ được nhìn thấy.

Trong không khí những ngày thu lịch sử này, cả nước đang tưng bừng chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 thành công và Quốc khánh 2-9. Hàng chục ngàn người dân từ nhiều nơi trên đất nước cũng đã tề tựu về Thủ đô Hà Nội để hòa chung niềm vui ấy và theo dõi các buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt diễu binh, diễu hành.

Ông Đinh Giang Nguyên, ngụ ở Quỳnh Phụ, Thái Bình, cho biết năm 1985, Đảng và Nhà nước tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 40 năm ngày Quốc khánh 2-9 ở Quảng trường Ba Đình. Lúc đó, ông mới 27 tuổi và vinh dự là một trong số người lính nằm trong khối sỹ quan không quân tham gia diễu binh .

Độc lập không tự nhiên mà có

Ông Nguyên kể: Vào tháng 4, tiết trời miền Bắc nóng bức, bản thân nhận được lệnh đến thao trường tập luyện. Tại đây, ông và nhiều người lính phải trải qua những ngày tháng vô cùng khó khăn, nhất là việc tập các động tác tay và chân cho đồng đều, ăn khớp với nhau; bảo đảm dóng hàng ngang, hàng dọc và hàng chéo…

Suốt quá trình tập luyện các động tác trên, những người lính như ông phải đi trên nền đất và hô vang 1-2 để cùng vào đúng nhịp, không hề có quân nhạc.

Qua nhiều tháng tập luyện, tháng 9-1985, đoàn diễu binh, diễu hành được lệnh về Quảng trường Ba Đình và hợp luyện trên nền đường nhựa, dưới nền quân nhạc nên các bước đi rất đẹp và dũng mãnh.

Chiếc áo lính của ông Đinh Giang Nguyên ướt sũng vì cơn mưa tầm tã ngày 27-8. Ảnh: V.LONG

Nhớ lại kỷ niệm 40 năm trước, ngày 27-8, ông Nguyên quyết định cùng người thân bắt xe khách lên Quảng trường Ba Đình xem lễ sơ duyệt diễu binh, diễu hành. Suốt 4 tiếng di chuyển, khoảng 5 giờ, gia đình có mặt tại đường Hùng Vương.

Do ảnh hưởng của bão số 5, trời Hà Nội mưa như trút, ông Nguyên nhanh chóng kéo từ trong ba lô tấm nylon được chuẩn bị từ trước rồi căng ra để che mưa.

Ông nói rất tiếc hai đợt diễn tập trước không lên được Hà Nội vì có việc riêng, hôm nay dù biết mưa lớn, đường ngập nhưng vẫn bắt xe lên Hà Nội để xem buổi Lễ sơ duyệt cấp Nhà nước.

40 năm trước, buổi hợp luyện duyệt binh trước ngày lễ chính thức cũng xảy ra mưa, nước ngập dày nhưng người dân vẫn đứng kín hai bên vỉa vè để dõi theo những bước chân người lính, nhờ vậy khí thế và tinh thần anh em không hề đi xuống. Chính vì vậy, dù trời mưa càng lớn ông càng quyết tâm đi để “tiếp lửa” cho những người lính hôm nay và bày tỏ tình yêu đất nước của một cựu chiến binh.

Ông Đinh Giang Nguyên kể lại kỷ niệm tham gia duyệt binh 40 năm trước.

Hôm nay, ông Nguyên nói ông rất tự hào về lực lượng vũ trang của ta, bởi giờ lực lượng không chỉ mãnh mẽ, thể hiện được khí phách của người lính cụ Hồ mà còn chế tạo và điều khiển được các vũ khí, khí tài hiện đại.

“Từ lúc còn là người lính, tôi và các đồng đội luôn răn bản thân phải sống xứng đáng với xương máu các anh hùng đã ngã xuống. Hôm nay, nhìn những gì bộ đội chúng ta thể hiện cũng làm ấm lòng các thế hệ đi trước như chúng tôi” - ông Nguyên tâm sự.

Nhìn từng đoàn diễu binh đi qua và dòng người hai bên vỉa hè cầm lá cờ đỏ sao vàng hát vang những ca khúc cách mạng, ông Nguyên nói rất xúc động, nhớ về những tháng năm tuổi trẻ và những gian khổ của cả dân tộc ta phải trải qua suốt chiều dài lịch sử.

“Việc diễu binh không chỉ để nhắc thế hệ trẻ rằng độc lập hôm nay không tự nhiên mà có, nó còn là kết tinh của tinh thần dân tộc, thể hiện một Việt Nam mạnh mẽ, yêu chuộng hoà bình nhưng sẵn sàng bảo vệ chủ quyền, sẵn sàng đối phó với các thách thức” - ông Nguyên nói.

Hoà bình hôm nay như cây được mọc lên từ xương máu

Ngồi trong khu vực ưu tiên tại ngã tư Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng, bà Nguyễn Thị Quỳnh, 75 tuổi, cựu chiến binh đến từ Hà Tĩnh, không khỏi xúc động trước những gì đang diễn ra trước mắt.

Sắc đỏ của cờ Tổ quốc, sức trẻ của thanh niên và lời ca khúc "Những anh hùng vô danh", tất cả tạo nên một không khí mà theo bà Quỳnh là "không đến tận nơi thì không bao giờ có thể cảm nhận được".

“Khi kỷ niệm 50 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tôi nằm viện nên không thể đến tận nơi. Dịp này tôi khoẻ hơn, chắc chắn không thể bỏ lỡ” - bà Quỳnh cho hay.

Nhập ngũ khi vừa qua tuổi 21, bà Quỳnh lập tức tham gia chiến đấu tại mặt trận Lào, chiến trường C - nơi giao tranh rất ác liệt giữa liên quân Việt - Lào với địch trong những năm đầu thập niên 70.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh vượt hơn 300 km từ Hà Tĩnh ra Hà Nội để được tận mắt chứng kiến đoàn diễu binh đi qua.

Cô thanh niên Quỳnh khi ấy đảm nhận vai trò là chiến sĩ thông tin liên lạc. "Không trực tiếp cầm súng, bắn quân thù mà vẫn sống trong trùng điệp nguy hiểm. Đau lòng hơn cả là khi hành quân, đồng đội bị bắn, chết ngay bên cạnh mà không có cách nào để chôn nhau, đến bây giờ vẫn còn bao người chưa tìm được" - bà Quỳnh bồi hồi kể lại.

Nhắn nhủ với thế hệ hôm nay, bà Quỳnh mong người trẻ hiểu rõ lịch sử, ghi nhớ công ơn của những người đã ngã xuống - những người khao khát hoà bình mà chẳng bao giờ được thấy.

"Hoà bình hôm nay như cái cây được mọc lên từ xương máu của những con người ấy. Biết ơn thế hệ đi trước và phát triển đất nước là nhiệm vụ của thế hệ trẻ" - hạ sĩ Nguyễn Thị Quỳnh nhắn nhủ.