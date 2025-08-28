Khối nữ gây ấn tượng mạnh trong buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành 28/08/2025 05:02

(PLO)- Các Khối nữ trong lần sơ duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 đã để lại ấn tượng mạnh với người dân.

Vào 20 giờ ngày 27-8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), chương trình sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (nhiệm vụ A80) đã chính thức diễn ra.

Tham dự chương trình sơ duyệt có Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện quan trọng của đất nước; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.

Cùng tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện quan trọng của đất nước Mai Văn Chính cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo TP. Hà Nội...

Trong lần sơ duyệt này, Khối nữ tiếp tục nhận được sự chào đón của đông đảo người dân.

Các chiến sĩ nữ Khối quân nhạc trong sơ duyệt diễu binh, diễu hành ngày 27-8. Khối nữ Quân nhạc do Đoàn nghi lễ quân đội đảm nhiệm. Ảnh: NGỌC SƠN.

Khối nữ sĩ quan Quân y trong mẫu trang phục mới tại sơ duyệt diễu binh, diễu hành. Ảnh: NGỌC SƠN.

Các chiến sĩ trong Khối nữ du kích miền Nam. Khối nữ du kích miền Nam có tổng quân số 188 chiến sĩ, được tổ chức huấn luyện thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 diễn ra từ ngày 5-5 đến ngày 3-6 tại Bộ Tư lệnh TP.HCM. Ngày 4-6, khối nữ du kích miền Nam cơ động bằng tàu hỏa từ ga Sài Gòn ra Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4 để bước vào giai đoạn huấn luyện thứ 2. Ảnh: NGỌC SƠN.

Khối nữ dân quân các dân tộc Việt Nam thể hiện sự đoàn kết toàn dân, sức mạnh chiến tranh nhân dân. Ảnh: NGỌC SƠN.

Sự xuất hiện của khối nữ dân quân các dân tộc Việt Nam khẳng định tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc - một trong những nền tảng vững chắc nhất làm nên thắng lợi vĩ đại trong 80 năm dựng nước và giữ nước. Ảnh: NGỌC SƠN.

Khối nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông trong buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành. Ảnh: NGỌC SƠN.

Khối nữ Sĩ quan Thông tin do Binh chủng thông tin đảm nhận. 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, bộ đội Thông tin liên lạc đã lập được nhiều thành tích vẻ vang, dũng cảm, chủ động, sáng tạo, bảo đảm thông tin liên lạc "kịp thời - chính xác - bí mật - an toàn".Ảnh: PHI HÙNG.

Khối nữ cảnh sát đặc nhiệm, một trong hai khối nữ của lực lượng Công an nhân dân tại sơ duyệt diễu binh, diễu hành. Ảnh: PHI HÙNG.

Các chiến sĩ trong khối nữ Gìn giữ hòa bình. Ảnh: PHI HÙNG.