Khối nữ gây ấn tượng mạnh trong buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành
NHÓM PHÓNG VIÊN
(PLO)- Các Khối nữ trong lần sơ duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 đã để lại ấn tượng mạnh với người dân.
Vào 20 giờ ngày 27-8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), chương trình sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (nhiệm vụ A80) đã chính thức diễn ra.
Tham dự chương trình sơ duyệt có Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện quan trọng của đất nước; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.
Cùng tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện quan trọng của đất nước Mai Văn Chính cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo TP. Hà Nội...
Trong lần sơ duyệt này, Khối nữ tiếp tục nhận được sự chào đón của đông đảo người dân.