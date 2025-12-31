Bí thư xã bị kỷ luật vì tham gia giải pickleball trong thời gian học bồi dưỡng 31/12/2025 15:41

(PLO)- Bí thư Đảng ủy xã Bờ Ngoong, tỉnh Gia Lai bị kỷ luật khiển trách do tham gia đánh giải pickleball trong thời gian học lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cấp xã.

Ngày 31-12, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai đã có thông cáo kết quả kỳ họp thứ 6, trong đó kết luận xử lý thi hành kỷ luật hình thức khiển trách đối với ông Phan Tất Phượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bờ Ngông.

Lý do kỷ luật vì ông này vi phạm quy chế về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Cùng bị xử lý hình thức kỷ luật như trên còn có hai cán bộ khác, gồm: ông Đinh Hồng Thuật, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Al Bá; ông Phạm Văn Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Chư Sê.

Ông Phan Tất Phượng (bên phải) đăng ký tham gia giải pickleball trong thời gian diễn ra lớp bồi dưỡng cho cán bộ cấp xã. Ảnh: LT

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai nhận thấy ba cán bộ trên đã thiếu gương mẫu, chấp hành không đầy đủ thời gian tham dự lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã, phường, đặc khu.

Đồng thời, vi phạm quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy xã nơi công tác và quy định số 145-QĐ/TW ngày 10-5-2024 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Những vi phạm của các ông này đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng uy tín của bản thân và cơ quan, tổ chức, địa phương nơi sinh hoạt, công tác.

Trước đó, từ ngày 6 đến 8-9, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã theo hình thức trực tiếp tại Học viện và trực tuyến đến tất cả các điểm cầu xã, phường, thị trấn trên cả nước.

Thành phần tham dự lớp bồi dưỡng gồm: bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, chủ tịch, phó chủ tịch UBND cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp xã.

Tuy nhiên, trong thời gian lớp bồi dưỡng đang diễn ra, ông Phan Tất Phượng có đăng ký tham gia giải thể thao "Vũ điệu Pickleball tình yêu U90+" tổ chức ngày 7-9 tại xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Thành phần tham dự lớp bồi dưỡng gồm bí thư, phó bí thư; chủ tịch, phó chủ tịch HĐND; chủ tịch, phó chủ tịch UBND cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp xã.

Tuy nhiên, trong thời gian lớp bồi dưỡng đang diễn ra, ông Phan Tất Phượng có đăng ký tham gia giải thể thao "Vũ điệu Pickleball tình yêu U90+" tổ chức ngày 7-9 tổ chức tại xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai.