Giải đấu Pickleball VTV9 Open lần thứ nhất - năm 2025 Dàn sao Pickleball và nghệ sĩ nổi tiếng tranh giải thưởng kỷ lục 2 tỉ đồng 16/12/2025 20:15

(PLO)- Giải Pickleball VTV9 Open lần thứ nhất - năm 2025 chính thức được công bố, đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình phát triển phong trào pickleball tại Việt Nam.

Sự kiện do Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP.HCM (VTV9) phối hợp cùng Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab), Liên đoàn Quần vợt - Pickleball TP.HCM và nhiều đơn vị đồng hành tổ chức, sẽ mang đến một giải đấu quy mô lớn, chuyên nghiệp và giàu cảm xúc cho cộng đồng yêu thể thao.

Với thông điệp “Vươn cao cùng Pickleball – Kết nối sức trẻ, lan tỏa năng lượng”, giải đấu hướng đến việc tôn vinh tinh thần thể thao lành mạnh và mong muốn tạo ra một sân chơi kết nối nhiều tầng lớp trong xã hội. Từ những vận động viên chuyên nghiệp, doanh nhân, nghệ sĩ, KOLs, nhà báo cho đến đông đảo người chơi phong trào, tất cả sẽ cùng hội tụ trong một không gian thi đấu sôi động và đầy cảm hứng.

Giải Pickleball VTV9 Open 2025 sẽ diễn ra trong ba ngày, từ ngày 19-12 đến ngày 21-12, tại cụm sân Banger, địa chỉ số 90 đường Song Hành, phường Bình Trưng, TP.HCM. Dự kiến, giải đấu thu hút khoảng 700 vận động viên đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Các trận đấu được kỳ vọng sẽ mang đến những pha bóng tốc độ cao, kịch tính, thể hiện rõ sự đa dạng về trình độ cũng như phong cách thi đấu của pickleball Việt Nam hiện nay.

Cuộc chơi lớn Pickleball do VTV tổ chức thu hút 700 vận động viên tranh tài.

Năm nay, giải đấu tổ chức 9 nội dung thi đấu đôi, bao phủ cả hệ phong trào lẫn hệ chuyên nghiệp. Các nội dung được phân chia dựa trên hệ thống trình điểm Sport Connect, giúp việc xếp bảng và ghép cặp trở nên chính xác, công bằng, phù hợp với năng lực của từng vận động viên. Cách tổ chức này không chỉ tạo điều kiện cho người mới tham gia có cơ hội cọ xát mà còn đảm bảo tính cạnh tranh cao cho những tay vợt giàu kinh nghiệm.

Điểm nhấn đáng chú ý của giải là sự góp mặt của nhiều tên tuổi lớn trong làng thể thao chuyên nghiệp như Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang, Đỗ Minh Quân, Trương Vinh Hiển, Văn Phương, Vũ Thanh Dương (Dương Cao), cùng một số vận động viên quốc tế như Li Zefeng, Nathan Willis hay Li Cian.

Bên cạnh đó, giải đấu còn thu hút sự quan tâm đặc biệt khi có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng và KOLs như Akira Phan, Bình Minh, Long “đẹp trai”, cựu danh thủ Hồng Sơn, Đức Tuấn, Đạt G, Hải Băng, nhạc sĩ Huy Tuấn, người mẫu Minh Hằng, á hậu Thanh Ngân, á hậu Ngọc Hằng, siêu mẫu Thu Hằng, ca sĩ Pha Lê, diễn viên Minh Luân… góp phần tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ cho sự kiện.

Á hậu Ngọc Hằng là tay vợt Pickleball có hạng của làng nghệ sĩ.

Ban tổ chức giải do ông Từ Lương, Giám đốc VTV9, đảm nhiệm vai trò Trưởng ban. Các Phó trưởng ban gồm ông Vũ Quang Huy – Phó Tổng Giám đốc VTVcab và ông Nguyễn Quang Sáng – Phó Giám đốc VTV9. Công tác điều hành chuyên môn do Tổng Thư ký giải đấu Hoàng Ngọc Cường phụ trách. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu tổ chức, chuyên môn đến truyền thông, Ban tổ chức đặt mục tiêu mang đến một giải đấu bài bản, minh bạch và hấp dẫn.

Một điểm cộng lớn của Giải Pickleball VTV9 Open 2025 là toàn bộ các trận đấu quan trọng sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9 và VTVcab, đồng thời phát sóng song song trên các nền tảng số như VTVgo, VTVPrime và hệ sinh thái số của VTV9, VTVcab. Nhờ đó, khán giả trên cả nước có thể dễ dàng theo dõi giải đấu mọi lúc, mọi nơi, qua cả màn hình TV lẫn thiết bị di động.

Vận động viên và người yêu thích pickleball đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam có thể đăng ký tham gia giải thông qua cổng trực tuyến của Sport Connect. Lệ phí được áp dụng phù hợp cho từng nhóm nội dung, mỗi vận động viên được phép đăng ký tối đa ba nội dung theo quy định.

Ca sĩ Pha Lê công bố thể lệ cuộc chơi Pickleball và tham gia tranh tài.

Đặc biệt, tổng giá trị giải thưởng của giải đấu lên tới 2 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt, cúp, huy chương và nhiều phần quà giá trị từ các nhà tài trợ, thể hiện rõ tham vọng đưa VTV9 Open trở thành một giải pickleball uy tín, có tầm ảnh hưởng trong khu vực trong tương lai.

Thông qua giải đấu này, Ban tổ chức kỳ vọng sẽ tạo nên một điểm hẹn thể thao thường niên, nơi doanh nghiệp, câu lạc bộ, vận động viên và cộng đồng cùng chung tay xây dựng một môi trường thi đấu chuyên nghiệp, tích cực và tràn đầy năng lượng cho năm 2025 và những năm tiếp theo.