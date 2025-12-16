Cực sốc với tỉ số chung kết bóng đá nam SEA Games: Thái Lan - Việt Nam 4-1 16/12/2025 17:18

(PLO)- Bóng đá nam SEA Games 2025 đã chính thức xác định hai cái tên góp mặt trong trận chung kết được chờ đợi nhất là chủ nhà U-22 Thái Lan và U-22 Việt Nam, với quá khứ nghiêng hẳn về các đội bóng xứ Chùa vàng.

Sau khi U-22 Việt Nam qua mặt Philippines 2-0, chiếc vé chung kết SEA Games 33 cuối cùng được trao cho đội chủ nhà Thái Lan nhờ chiến thắng tối thiểu Malaysia 1-0 trong trận bán kết trên sân Rajamangala, qua đó khép lại hành trình vào chung kết đầy kịch tính của giải đấu năm nay.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến rất sớm, ngay ở phút thứ 8, khi Yotsakorn Burapha thực hiện cú sút phạt đẹp mắt, đưa bóng găm thẳng vào lưới Malaysia. Nhưng đội khách cũng cho thấy tinh thần thi đấu kiên cường đáng khen ngợi, ngay cả khi họ rơi vào thế bất lợi lớn.

Phút 16, Aiman Yusuf phải rời sân sau khi nhận thẻ vàng thứ hai, khiến Malaysia chỉ còn chơi với 10 người trong phần lớn thời gian thi đấu. Tuy nhiên, việc thiếu người không khiến đại diện Đông Nam Á này buông xuôi. Ngược lại, Malaysia vẫn tổ chức phòng ngự chặt chẽ và sẵn sàng phản công, tạo ra không ít tình huống nguy hiểm khiến hàng thủ Thái Lan phải làm việc vất vả.

Sân Rajamangala may mắn với bóng đá Việt Nam khi thầy trò Kim Sang-sik từng vô địch AFF Cup 2024 hồi đầu năm nay. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Ở trận bán kết còn lại, U-22 Việt Nam đã thể hiện sự chắc chắn và bản lĩnh khi đánh bại Philippines với tỷ số 2-0. Chiến thắng thuyết phục này giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tự tin tiến vào trận đấu cuối cùng của giải, nơi họ sẽ chạm trán đối thủ truyền thống Thái Lan trong một trận chung kết được xem là “trong mơ” của bóng đá khu vực.

Cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan luôn mang ý nghĩa đặc biệt tại các kỳ SEA Games, và lần tái ngộ này càng thu hút sự chú ý khi cả hai đều là những đội bóng giàu thành tích bậc nhất Đông Nam Á. Trận chung kết năm nay diễn ra trong bối cảnh khá cân bằng, nhất là sau khi U-22 Indonesia, nhà vô địch mùa trước, bất ngờ không thể góp mặt ở vòng bán kết.

Lịch sử đối đầu ở các trận chung kết SEA Games đang nghiêng về phía Thái Lan. Kể từ khi bóng đá nam được đưa vào chương trình thi đấu SEA Games, hai đội đã năm lần chạm trán nhau trong trận tranh huy chương vàng. Thái Lan giành chiến thắng tới bốn lần, trong khi Việt Nam mới chỉ một lần được hưởng niềm vui trọn vẹn.

Thái Lan nhọc nhằn vượt qua Malaysia 1-0 trong thế 11 đánh 10. Ảnh: FAT.

Lần đầu tiên hai đội gặp nhau ở chung kết là tại SEA Games 1995, khi Thái Lan thể hiện sức mạnh vượt trội và giành chiến thắng đậm 4-0. Bốn năm sau, Thái Lan tiếp tục đánh bại Việt Nam 2-0 trong một trận đấu mà họ giữ sạch lưới. Đến mùa 2003 tổ chức tại Hà Nội, dù Việt Nam có lợi thế sân nhà, Thái Lan vẫn lên ngôi vô địch nhờ bàn thắng vàng, theo luật thi đấu được áp dụng thời điểm đó.

Hai năm sau, tại SEA Games 2005 ở Philippines, kịch bản tương tự lặp lại khi Thái Lan giành chiến thắng thuyết phục 3-0. Phải chờ đến năm 2021 trên sân nhà, U-23 Việt Nam mới phá được “dớp” khi đánh bại Thái Lan 1-0 để giành huy chương vàng, đánh dấu chiến thắng duy nhất của Việt Nam trước đối thủ này trong các trận chung kết SEA Games.

Nhà đương kim vô địch U-23 Đông Nam Á sắp sửa chạm trán Thái Lan ở chung kết SEA Games 33. Ảnh: CCT.

Lần tái ngộ thứ sáu sắp tới sẽ diễn ra trên sân nhà của Thái Lan, nơi đội bóng áo đỏ chắc chắn phải đối mặt với nhiều áp lực. Tuy nhiên, với phong độ ổn định và tinh thần quyết tâm cao, U-22 Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo nên một trận chung kết hấp dẫn và đầy cảm xúc.

Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 2025 giữa U-22 Việt Nam và chủ nhà Thái Lan sẽ diễn ra vào tối 18-12 tại sân Rajamangala. Trước đó, người hâm mộ cũng sẽ được theo dõi trận tranh huy chương đồng giữa U-22 Philippines và U-22 Malaysia, diễn ra trong cùng ngày và tại cùng địa điểm.