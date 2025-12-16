Lịch thi đấu SEA Games ngày 16-12: Đón hat trick vàng và kỷ lục của Nguyễn Thị Oanh 16/12/2025 11:22

(PLO)- Ngày 16-12 được xem là một trong những ngày thi đấu quan trọng của đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, khi các vận động viên tiếp tục bước vào tranh tài ở nhiều môn được xem là thế mạnh truyền thống.

Với mật độ thi đấu dày và hàng loạt nội dung chung kết SEA Games 33 trong ngày 16-12, đây là cơ hội để thể thao Việt Nam gia tăng số lượng huy chương, đồng thời khẳng định vị thế trong giai đoạn quyết định của đại hội.

Điền kinh là tâm điểm đáng chú ý nhất khi bước vào ngày thi đấu cuối cùng. Ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật nữ, Nguyễn Thị Oanh tiếp tục là cái tên được kỳ vọng lớn nhất. Sau khi đã giành trọn hai chiếc huy chương vàng ở các cự ly 5.000m và 10.000m, nữ tuyển thủ sinh năm 1995 đứng trước cơ hội hoàn tất cú hat trick HCV tại SEA Games 33.

Nếu tiếp tục chiến thắng, Nguyễn Thị Oanh sẽ giúp đoàn Việt Nam gia tăng thành tích, đồng thời khẳng định vai trò trụ cột và vị thế kỷ lục gia, ngôi sao hàng đầu của điền kinh nước nhà lẫn Đông Nam Á. Bên cạnh đó, các nội dung nhảy xa nữ, nhảy cao nữ và tiếp sức 4x400m nữ cũng được đánh giá cao về khả năng cạnh tranh HCV, hứa hẹn mang lại thêm niềm vui cho người hâm mộ.

Nguyễn Thị Oanh sẽ tiếp tục lập kỳ tích 3 HCV như mùa trước. Ảnh: TN.

Bên cạnh với điền kinh, các môn đua thuyền cũng bước vào loạt chung kết quan trọng tại Trung tâm huấn luyện rowing và canoeing Royal Thai Nav. Canoeing và rowing từ lâu đã được xem là những “mỏ vàng” của thể thao Việt Nam tại đấu trường khu vực.

Trong ngày thi đấu này, các tay chèo Việt Nam có cơ hội tranh chấp huy chương ở nhiều nội dung quan trọng như thuyền đơn nam, thuyền đôi nữ, thuyền bốn nam hạng nhẹ và thuyền bốn nữ một mái chèo. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phong độ ổn định, các đội thuyền Việt Nam được kỳ vọng sẽ mang về thêm những chiếc HCV quý giá.

Ngoài ra, nhiều môn thi đấu khác cũng góp phần làm nên bức tranh sôi động của ngày 16-12. Đấu kiếm, cử tạ, cờ, thể thao điện tử, ba môn phối hợp và đặc biệt là kickboxing đều được kỳ vọng đóng góp thêm huy chương cho đoàn Việt Nam. Trong đó, kickboxing nhận được nhiều sự chú ý khi các võ sĩ Việt Nam góp mặt ở ba trận chung kết quan trọng, mở ra cơ hội giành thêm vàng.

Futsal nữ Việt Nam đụng độ Philippines ở bán kết. Ảnh: CCT.

Ở các môn thể thao đồng đội, futsal Việt Nam cũng bước vào những trận đấu mang ý nghĩa then chốt. Đội tuyển futsal nam Việt Nam đối đầu Malaysia tại vòng bảng vào lúc 16 giờ, trong khi đội tuyển futsal nữ chạm trán Philippines ở trận bán kết diễn ra lúc 16 giờ 30 phút. Cả hai trận đấu đều có ảnh hưởng lớn đến hành trình chinh phục huy chương của futsal Việt Nam tại SEA Games năm nay.

Sau 6 ngày thi đấu chính thức, đoàn Thể thao Việt Nam đang tạm đứng thứ ba trên bảng tổng sắp với 40 huy chương vàng, 47 huy chương bạc và 70 huy chương đồng. Chủ nhà Thái Lan tiếp tục dẫn đầu với thành tích vượt trội, trong khi Indonesia xếp ở vị trí thứ hai.

Trong bối cảnh đó, ngày thi đấu 16-12 là cú hích lớn, giúp thể thao Việt Nam gia tăng thành tích, duy trì lợi thế trước các đối thủ bám đuổi và tạo dấu ấn mạnh mẽ tại SEA Games 33.