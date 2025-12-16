100 điểm cho U-22 Việt Nam và chức vô địch SEA Games trong tầm tay 16/12/2025 11:09

Đội tuyển U-22 Việt Nam giành vé chơi chung kết cho thấy sự vượt trội của đội bóng áo đỏ, cùng sự trưởng thành rõ rệt về bản lĩnh, tinh thần thi đấu và khả năng tổ chức lối chơi của toàn đội dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik.

Chiến lược gia người Hàn Quốc không giấu được niềm vui và sự tự hào về các học trò. Ông cho biết U-22 Việt Nam đã trải qua một trận đấu khó khăn đúng như dự đoán, nhưng các cầu thủ đã giữ được sự tập trung cao độ và thi đấu với tinh thần không bỏ cuộc cho đến những phút cuối cùng.

Theo HLV Kim Sang Sik, sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán đài cũng như từ người hâm mộ theo dõi qua truyền hình tại Việt Nam chính là nguồn động viên tinh thần rất lớn, tiếp thêm năng lượng để đội bóng vượt qua thử thách quan trọng này. Ông cũng đánh giá cao nỗ lực của U-22 Philippines và thừa nhận chiến thắng phần nào đến từ việc U-22 Việt Nam đã tận dụng cơ hội tốt hơn.

HLV Kim Sang-sik dành tặng điểm tuyệt đối 100 cho các học trò. Ảnh: VFF.

Nói về màn trình diễn của các học trò, HLV Kim Sang Sik dành những lời khen đặc biệt. Ông cho rằng các cầu thủ đã thể hiện sự chuẩn bị rất tốt cả về thể lực, tinh thần lẫn ý chí chiến đấu. Theo ông, nếu phải chấm điểm cho màn thể hiện này, toàn đội xứng đáng nhận số điểm tuyệt đối 100, thậm chí vượt xa thang đánh giá thông thường, bởi tinh thần thi đấu kiên cường và sự tuân thủ chiến thuật gần như hoàn hảo.

Về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, cầu thủ lần thứ ba liên tiếp được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận, HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh vai trò quan trọng của tiền đạo trẻ này trong lối chơi chung. Ông đánh giá cao tinh thần thi đấu chăm chỉ, sự nỗ lực không ngừng và nguồn năng lượng tích cực mà Đình Bắc mang lại cho toàn đội.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc tiết lộ trước trận đấu, ông đã trao đổi riêng với học trò, khuyến khích Đình Bắc không bằng lòng với những gì đã đạt được mà cần đặt ra những mục tiêu cao hơn trong sự nghiệp. Với nền tảng kinh nghiệm thi đấu tại V-League, chân sút trẻ Đình Bắc được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển nếu có cơ hội thử sức ở các môi trường bóng đá có trình độ cao hơn như châu Âu, Nhật Bản hay K-League.

Lê Văn Thuận lập công ở phút 89 vào lưới Philippines. Ảnh: TN.

Bên cạnh đó, HLV Kim Sang-sik cũng dành lời khen cho Lê Văn Thuận, cầu thủ đã mở tỷ số. Ông đánh giá Văn Thuận sở hữu khả năng xử lý bóng độc lập tốt và có tố chất để trở thành một cầu thủ nổi bật. Trước trận, ban huấn luyện đã yêu cầu Văn Thuận chủ động xâm nhập vòng cấm nhiều hơn thay vì chỉ hoạt động ở biên, và bàn thắng bằng pha đánh đầu của cầu thủ này đã khiến thầy Hàn đặc biệt hài lòng.

Về trận chung kết gặp Thái Lan (thắng Malaysia 1-0 ở trận bán kết còn lại), HLV Kim Sang-sik khẳng định Việt Nam sẵn sàng đối đầu với bất kỳ đối thủ nào. Ông nhắc lại kỷ niệm từng dự một trận chung kết tại sân Rajamangala hồi đầu năm và tin rằng lần trở lại này cũng sẽ mang đến một kết cục trọn vẹn. Theo ông, nếu toàn đội duy trì sự chuẩn bị nghiêm túc và thi đấu đúng với kế hoạch đề ra, mục tiêu giành huy chương vàng hoàn toàn nằm trong tầm tay.