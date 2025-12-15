Bán kết 2 bóng đá nam SEA Games 33: Chung kết trong mơ giữa U-22 Việt Nam và U-22 Thái Lan 15/12/2025 22:04

(PLO)-U-22 Thái Lan vừa đánh bại U-22 Malaysia 1-0 ở trận bán kết 2 SEA Games 33 để có trận chung kết trong mơ.

Trận bán kết 2, chủ nhà SEA Games 33, U-22 Thái Lan đánh bại U-22 Malaysia 1-0 giành quyền vào chơi chung kết trong mơ với Việt Nam.

U-22 Thái Lan không cho thấy sự xuất sắc khi có bàn thắng duy nhất trận do công Yotsakorn Burapha từ tình huống sút phạt trực tiếp ở phút thứ 8.

U-22 Thái Lan không quá ấn tượng khi thắng Malaysia 1-0. Ảnh:CTP

Đó là tuyệt phẩm bàn thắng cực đẹp. Yotsakorn Burapha có cú “cứa lòng” vừa lực vừa đảm bảo quả bóng bay hình “quả chuối” nhưng rất căng găm ngay vào góc ê ke cầu môn của Hanapi.

Đến phút 17 thì Nabil Yusof của U-22 Malaysia bị tấm thẻ vàng thứ hai từ lỗi kéo áo đối thủ dẫn đến thời gian còn lại của trận đấu Malaysia thi đấu 10 người, nhưng U-22 Thái Lan vẫn không thể ghi thêm bàn thắng.

Chơi hơn người trong 73 phút nhưng U-22 Thái Lan cũng không thể chiếm ưu thế nhiều hơn và thậm chí có những tình huống suýt thua bàn.

U-22 Thái Lan tranh ngôi vô địch cùng U-22 Việt Nam. Ảnh:CTP

Có điều Nabil Yusof là tội đồ thực sự. Ngoài việc bị thẻ vàng thứ nhất ở phút thứ 8 dẫn đến Yotsakorn có pha sút phạt ăn bàn thì sau đó, cụ thể phút 17 thì Nabil Yusof dường như quên mất mình đang dính “án treo” lại níu áo đối phương dẫn đến thẻ vàng thứ 2 khiến U-22 Malaysia thua người, một cách thể hiện rất thiếu cân nhắc của Nabil Yusof.

Đánh bại Malaysia 1-0, U-22 Thái Lan giành quyền vào chơi chung kết SEA Games 33 tranh HCV với U-22 Việt Nam.

Câu hỏi đặt ra là U-22 Việt Nam có thắng chủ nhà được không? Câu trả lời là hoàn toàn có thể.

Tuy nhiên khi gặp Việt Nam, U-22 Thái Lan sẽ chơi hơn 200% sức lực. Cầu thủ Thái Lan vốn rất tinh ranh, tiểu xảo rất kín và khả năng “chọc giận” để gài đối phương nóng đầu trả đũa rồi “ăn thẻ” ở bậc thượng thừa.

U-22 Việt Nam cần phải giữ những cái đầu lạnh trước lối chơi tinh ranh, tiểu xảo, đá đau, chọc giận từ Thái Lan.

Thái Lan có vài gương mặt có thể tạo đột biến, đó là tiền đạo Saksen Satree, từng khoác áo tuyển Thái Lan đá AFF Cup 2024. Yotsakorn cũng nhanh nhẹn, lối đá giống Suphachok với lối đi bóng mạnh mẽ, tốc độ và dứt điểm mạnh khi rê bóng đi tốc độ cao.

Với thực lực của mình, U-22 Việt Nam hoàn toàn đánh bại Thái Lan khi đội bóng của HLV Kim Sang-sik vẫn được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên còn những yếu tố tác động như khán giả, trọng tài và những áp lực dồn lên U-22 Việt Nam.

Nếu U-22 Việt Nam đánh bại U-22 Thái Lan để lấy HCV bóng đá trên đất Thái là điều vô cùng ý nghĩa, mang tính lịch sử. Và với tương quan lực lượng hai đội thì đây là cơ hội chín mùi cho đại diện Việt Nam làm được điều lịch sử này.

+ Lịch chung kết và tranh hạng 3 ngày 18-12:

Tranh hạng 3 (HCĐ): Philippines - Malaysia (15 giờ 30)

Tranh vô địch (HCV): Việt Nam - Thái Lan (20 giờ)