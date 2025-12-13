Đối thủ bán kết của U-22 Việt Nam, đầy chất la-tinh nhưng thực dụng 13/12/2025 14:22

(PLO)- Đội tuyển U-22 Việt Nam sẽ tái đấu với đối thủ mình từng đánh bại ở giải Đông Nam Á,nhưng nay U-22 Philippines đã rất khác.

Đối thủ bán kết SEA Games 33 của U-22 Việt Nam lại là Philippines, một tập thể có chiều sâu, có ngôi sao, có sức mạnh và đột biến.

Hồi bán kết giải U-23 Đông Nam Á cuối tháng 7, tuyển U-23 Việt Nam đã chạm trán với Philippines và đánh bại 2-1. Nhưng lần này, mọi sự chủ quan, thầy trò HLV Kim Sang-sik đều có thể trả giá.

Đây là lần đầu tiên kể từ SEA Games 1991, bóng đá nam Philippines mới vào bán kết. Lần này họ không chỉ vào nhóm 4 đội mạnh nhất mà thậm chí còn là ứng viên vô địch qua lối chơi rất thuyết phục và trưởng thành.

Nhìn U-22 Philippines thắng nhà đương kim vô địch Indonesia 1-0 cho thấy đây là một đội bóng rất thực dụng. Họ không cho Indonesia chơi bóng cùng với đó là phát huy những cá nhân nổi trội của mình.

Những ngôi sao của Philippines như Otu Binatao, Reyes Sando, Alex Monis, John Lucero... đều đang thi đấu nước trong tổng cộng 13 cầu thủ đang chơi ở nước ngoài được về thi đấu SEA Games 33.

Otu Banatao, Reyes Sandro đều có lối chơi rất ngẫu hứng, kỹ thuật cá nhân hoàn hảo cùng chất dụng của bóng đá châu Âu, bởi hầu hết các cầu thủ nước ngoài đang thi đấu những thứ hạng dưới của Tây Ban Nha, Anh và ít cầu thủ đang chơi bóng tại Mỹ.

Ngôi sao Otu Banatao số 7 hồi giải U-23 Đông Nam Á, và tại SEA Games 33, anh mang số áo 17. Ảnh: PFF.

Nếu so sánh lực lượng U-23 Philippines hồi thua Việt Nam ở bán kết U-23 Đông Nam Á với lực lượng chạm trán bán kết SEA Games 33 vào chiều 15-12 tới đây, thì đối thủ này có thêm sức mạnh với nhiều hơn cầu thủ từ nước ngoài về.

Thuyền trưởng U-22 Philippines vẫn còn đó HLV Garrath McPherson rất biết mình, biết người và thực dụng lẫn khoa học. Một U-22 Philippines xuất sắc không thể không kể đến cách bày binh bố trận của nhà cầm quân người Úc này, đó chính là chìa khóa chiến thắng của bóng đá trẻ Philippines.

Nhìn vào thực lực trận bán kết 1 giữa U-22 Việt Nam và U-22 Philippines, giới chuyên môn chưa biết “mèo nào cắn mỉu nào” vào chiều 15-12.

Tuy nhiên, vai trò của HLV Kim Sang-sik cũng quan trọng không kém. Chiến lược gia Hàn Quốc sẽ đưa ra những đấu pháp của mình để tạo ưu thế như cách ông trình bày giúp các học trò không cho U-22 Malaysia chơi bóng và thắng 2-0.

Chắc hẳn HLV Kim Sang-sik sẽ tìm ra cách để đánh bại đối thủ này thêm lần nữa.