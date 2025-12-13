Khoảnh khắc đen tối của nhà cựu vô địch Indonesia tại SEA Games 13/12/2025 11:38

(PLO)- Đội tuyển U-22 Indonesia đã chính thức dừng bước ngay từ vòng bảng SEA Games 33, qua đó không thể giành quyền vào bán kết và buộc người hâm mộ phải chứng kiến một kịch bản buồn đã từng xảy ra cách đây 16 năm.

Không thể vào bán kết SEA Games là một cú sốc lớn đối với bóng đá trẻ Indonesia, nhất là trong bối cảnh họ bước vào giải đấu với tư cách đương kim vô địch.

Ở lượt trận cuối bảng C, đội tuyển U-22 Indonesia giành chiến thắng Myanmar 3-1, một kết quả tưởng chừng đủ để nuôi hy vọng đi tiếp. Tuy nhiên, 3 điểm này vẫn không thể giúp họ lọt vào nhóm hai đội dẫn đầu bảng. Mauro Zijlstra cùng các đồng đội đã không thể vượt qua Malaysia trong cuộc cạnh tranh vị trí á quân của bảng, qua đó chính thức nói lời chia tay giải đấu.

Trước đó, Indonesia đã khởi đầu giải trẻ Đông Nam Á không như mong đợi khi để thua Philippines với tỷ số 0-1 trong trận ra quân. Kết quả này khiến họ đánh mất lợi thế lớn trong cuộc đua giành ngôi nhất bảng C. Dù rất nỗ lực ở trận đấu cuối, nhưng việc không có đủ điểm và thua kém về hiệu số bàn thắng bại đã khiến Indonesia phải trả giá đắt.

Bóng đá trẻ Indonesia sớm về nước sau vòng bảng. Ảnh: BL.

Sau hai lượt trận, cả U-23 Indonesia và Malaysia đều có cùng 3 điểm. Tuy nhiên, Malaysia sở hữu hiệu số bàn thắng bại tốt hơn với 4 bàn thắng và 3 bàn thua, trong khi Indonesia chỉ ghi được 3 bàn và để lọt lưới 2 lần. Chính sự chênh lệch mong manh này đã tước đi tấm vé vào bán kết của thầy trò HLV Indra.

Việc bị loại sớm tại SEA Games 2025 gợi lại khoảnh khắc đen tối của bóng đá Indonesia tại kỳ SEA Games 2009. Thời điểm đó, khi giải đấu chưa áp dụng giới hạn độ tuổi, Indonesia cũng bị loại ngay từ vòng bảng sau khi chỉ giành được một điểm trước các đối thủ như Lào, Singapore và Myanmar. Kể từ thất bại ấy, Indonesia có chuỗi thành tích ấn tượng với nhiều lần lọt vào bán kết, bốn lần góp mặt ở chung kết và một lần giành huy chương vàng.

HLV Indra thất vọng khi các học trò thành cựu vương. Ảnh: BL.

Chính vì vậy, kết quả tại SEA Games năm nay được xem là một bước lùi đáng tiếc. Đội hình U-22 Indonesia sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm và từng đăng quang cách đây hai năm dưới sự dẫn dắt của HLV Indra Sjafri. Tuy nhiên, họ đã không thể tái lập thành công.

Sau trận thắng Myanmar, HLV Indra Sjafri thẳng thắn nhận toàn bộ trách nhiệm về thất bại này. Ông khẳng định bản thân là người chịu trách nhiệm chính về mặt chuyên môn và gửi lời xin lỗi người hâm mộ Indonesia. Việc không thể bảo vệ chức vô địch SEA Games 2023 là nỗi thất vọng lớn, không chỉ với ban huấn luyện mà còn với hàng triệu cổ động viên đang kỳ vọng vào một chu kỳ thành công mới.