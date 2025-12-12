VĐV Puripol Boonson chạy nhanh nhất 100m nam 12/12/2025 11:37

Ngôi sao điền kinh nước rút Thái Lan Puripol Boonson đã hiện thực hóa giấc mơ của mình, hoàn thành cự ly 100m dưới 10 giây tại SEA Games 33.

Đường chạy trên sân vận động Suphachalasay ngay nội ô Bangkok chứng kiến thời khắc lịch sử, VĐV Puripol Boonson, 19 tuổi đã trở thành người đàn ông Đông Nam Á đầu tiên hoàn thành cự ly 100 dưới 10 giây, cụ thể là 9 giây, 94% giây.

Ngôi sao Puripol Boonson không xa lạ với làng điền kinh SEA Games. Hồi SEA Games 31 tại Việt Nam, anh đã phá kỷ lục 2 nội 100m và 200m cùng HCV nội dung 4 x 100m.

Mẹ của VĐV Puripol Boonson, chị Supawadee Makaphone vui mừng khi con trai lập kỷ lục 100m dưới 10 giây chiều 11-12 trên sân Suphachalasay. Ảnh:ST

SEA Games 33, Puripol Boonson cũng nêu mục tiêu 3 HCV ở 3 nội dung trên, và thêm mục tiêu phấn đấu hoàn thành cự ly 100m dưới 10 giây và anh đã làm được.

Giấc mơ chinh phục 100m dưới 10 giây của Boonson đã có từ ngay sau SEA Games 31 tại Việt Nam. Tuy nhiên anh chưa thể đạt được vì khả năng chưa đạt đỉnh cùng với chấn thương. Với thành tích 9’94 thì rõ ràng nếu ở sân chơi châu lục đã đảm bảo cho Puripol Boonson 1 suất dự Olympic rồi.

Puripol Boonson sinh ra tại quận Isan, tỉnh Surin đã vượt qua những huyền thoại điền kinh cự ly 100m cũng là người Thái Lan gồm Suchart Jairsuraparp từng 6 HCV SEA Games nội dung 100m và Jirapong Meenapra của những năm 1970.

Ngày 11-12, trên đường chạy sân Suphachalasay đã ghi nhận thời khắc lịch sử khi Puripol Boonson đã chạy dưới 10 giây để hoàn thành cự ly 100m, đây là người đàn ông chạy nhanh nhất Đông Nam Á.

Thành tích này của Puripol Boonson cũng chính thức phá kỷ lục của VĐV Suryo Agung Wibowo của Indonesia lập lại SEA Games 2009 với thành tích 10’17” và cũng “cướp” luôn danh hiệu người đàn ông Đông Nam Á chạy nhanh nhất Lalu Zohri của Indonesia với thành tích 10’03” được lập năm 2019.

Hồi SEA Games 31 tại Việt Nam, Puripol Boonson khi đó chưa đầy 17 tuổi đã mang về hai HCV cá nhân 100m và 200m, cùng tấm HCV 4X 100m.

Sau đó đến SEA Games 32 tại Campuchia anh bị chấn thương. Rồi sang Asiad 2023 tại Hàng Châu, cũng như giải vô địch điền kinh châu Á 2025 Puripol Boonson chỉ có HCB.

Và cho đến SEA Games 33 này thì Puripol Boonson đã lấy lại phong độ đỉnh cao và lập kỷ lục 100m, trở thành người đàn ông chạy nhanh nhất lịch sử Đông Nam Á cự ly này.