Những kỳ vọng cho bóng đá Việt Nam trong năm 2026 01/01/2026 06:39

(PLO)- Bước sang giai đoạn chuyển mình quan trọng, bóng đá Việt Nam đang đứng trước một cột mốc đầy hứa hẹn khi năm 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành một “năm hội” đúng nghĩa, nơi tinh thần đoàn kết, sự tiến bộ bền bỉ và tính đa dạng trong phát triển cùng hội tụ.

Những giá trị của niềm tin, cơ hội và sự kết nối hy vọng được duy trì bền vững và lan tỏa mạnh mẽ hơn, tạo nền tảng để bóng đá Việt Nam vươn lên những tầm cao mới ở khu vực Đông Nam Á và châu Á trong năm 2026.

Năm bản lề của bóng đá Việt Nam

Nhìn lại năm 2025, có thể thấy đây là một năm đặc biệt với nhiều dấu ấn mang tính lịch sử, diễn ra trong bối cảnh bóng đá Việt Nam vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn. Điểm sáng lớn nhất chính là việc lần đầu tiên cả 7 đội tuyển quốc gia ở các cấp độ khác nhau, bao gồm bóng đá nam, nữ, futsal và các đội trẻ, đều giành quyền góp mặt tại các vòng chung kết châu Á 2025 và 2026. Thành tích mang tính toàn diện này phản ánh rõ chiều sâu phát triển, sự đồng bộ trong chiến lược và hiệu quả của quá trình đầu tư dài hạn mà VFF đã kiên trì theo đuổi.

Với đội tuyển nam quốc gia, năm 2025 mở ra bằng một cột mốc giàu cảm xúc khi đăng quang AFF Cup. Hành trình bất bại qua 8 trận đấu, đặc biệt là hai chiến thắng thuyết phục trước Thái Lan ở cả lượt đi lẫn lượt về chung kết, đã tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của bóng đá nước nhà. Việc đội tuyển Việt Nam nâng cao cúp vô địch ngay trên sân khách càng làm đậm nét bản lĩnh và sự trưởng thành của thế hệ cầu thủ hiện tại.

Đội tuyển quốc gia vô địch Đông Nam Á. Ảnh: CCT.

Sau chức vô địch Đông Nam Á, đội tuyển nam bước vào guồng quay thi đấu dày đặc với 5 đợt tập trung trong các kỳ FIFA Days trải đều suốt năm, tham dự vòng loại cuối cùng Asian Cup 2027. Những chiến thắng đậm trước Lào và Nepal cho thấy sức mạnh tấn công của tuyển Việt Nam là đáng kể, nhưng thất bại 0-4 trước Malaysia cũng bộc lộ nhiều vấn đề. Đây là giai đoạn đội tuyển chịu ảnh hưởng rõ rệt từ quá trình chuyển giao lực lượng, sự vắng mặt của một số trụ cột vì chấn thương và trạng thái phong độ chưa thật sự ổn định.

Dù vậy, năm 2025 vẫn được xem là quãng thời gian bản lề quan trọng, giúp ban huấn luyện định hình lại bộ khung đội hình, tạo tiền đề cho chu kỳ phát triển mới hướng tới năm 2026 và xa hơn.

Ở mặt trận bóng đá nữ, đội tuyển nữ quốc gia tiếp tục thể hiện sự ổn định và tinh thần hướng tới tương lai. Ba đợt tập trung lớn trong năm, trong đó gồm có chuyến tập huấn chất lượng tại Nhật Bản, giúp đội chuẩn bị kỹ lưỡng cho các mục tiêu trọng điểm. Kết quả toàn thắng tại vòng loại Asian Cup nữ 2026 khẳng định đẳng cấp của đội tuyển, trong khi tấm huy chương đồng tại giải Vô địch nữ Đông Nam Á 2025 cho thấy khả năng cạnh tranh bền bỉ trong khu vực.

Tuyển nữ Việt Nam á quân SEA Games 2025 và hy vọng tiến xa hơn ở vòng chung kết châu Á 2026. Ảnh: CCT.

Tại SEA Games 33, dù không thể bảo vệ ngôi vô địch, đội tuyển nữ vẫn để lại hình ảnh tích cực về bản lĩnh, tinh thần thi đấu và sự chuyên nghiệp, nhất là khi trình độ bóng đá nữ Đông Nam Á đang được thu hẹp đáng kể.

Dấu ấn bóng đá trẻ

Bóng đá trẻ nam tiếp tục đóng vai trò trụ cột trong bức tranh thành công chung của năm 2025. Đội tuyển U-22/U-23 quốc gia được đầu tư trọng điểm với 7 đợt tập trung, tập huấn và thi đấu quốc tế, trong đó gồm những giải chất lượng cao tại Trung Quốc. Việc đối đầu thường xuyên với các đối thủ mạnh như Hàn Quốc, Uzbekistan hay chủ nhà Trung Quốc đã giúp các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm quý giá.

Thành quả của bóng đá trẻ là chức vô địch U-23 Đông Nam Á lần thứ ba liên tiếp, cùng thành tích toàn thắng tại vòng loại U-23 châu Á 2026. Tại SEA Games 33, dù phải trải qua một trận chung kết đầy thử thách, màn trình diễn của U-22 Việt Nam vẫn cho thấy tinh thần không bỏ cuộc, sự trưởng thành về chuyên môn và khả năng chịu áp lực ở những thời điểm quyết định với chiến thắng ngược quả cảm trước chủ nhà Thái Lan.

Futsal nữ Việt Nam lật đổ sự thống trị của Thái Lan. Ảnh: CCT.

Bên cạnh bóng đá sân cỏ, futsal Việt Nam cũng ghi nhận những bước tiến rõ rệt trong năm 2025. Đội tuyển futsal nam quốc gia vượt qua vòng loại futsal châu Á 2026 với thành tích tuyệt đối, cho thấy sự ổn định và tính kế thừa trong lực lượng. Đội tuyển futsal nữ tiếp tục gây ấn tượng khi vào đến tứ kết ở vòng chung kết futsal nữ châu Á 2025. Đỉnh cao của năm chính là huy chương vàng SEA Games 33, lần đầu tiên trong lịch sử futsal nữ Việt Nam đạt được thành tích này, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển.

Ở các đội tuyển trẻ, những kết quả tích cực tiếp tục củng cố nền móng cho tương lai. Bóng đá nữ trẻ ghi dấu với huy chương bạc U-19 Đông Nam Á, hạng ba U-16 Đông Nam Á và chiếc vé tham dự vòng chung kết châu Á của các đội U-20, U-17.

Từ bức tranh tổng thể đó, năm 2025 là một năm thành công toàn diện của bóng đá Việt Nam. Những gì đạt được từ các danh hiệu hay vé tham dự giải đấu lớn, còn phản ánh hướng đi đúng đắn trong chiến lược phát triển, lấy nội lực và đào tạo trẻ làm nền tảng, kết hợp hài hòa giữa mục tiêu trước mắt và tầm nhìn dài hạn của bóng đá Việt Nam.

Các cô gái trẻ dưới 19 tuổi là lực lượng kế thừa của tuyển quốc gia. Ảnh: CCT.

Chính từ nền tảng vững chắc ấy, kỳ vọng dành cho năm 2026 càng trở nên rõ ràng và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Người hâm mộ có nhiều cơ sở để tin tưởng các đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì đà phát triển, nâng cao chất lượng chuyên môn, mở rộng chiều sâu lực lượng và khẳng định vị thế tại Đông Nam Á.

Xa hơn, mục tiêu cạnh tranh sòng phẳng ở đấu trường châu Á không còn là giấc mơ xa vời, mà đang dần trở thành một hành trình có một lộ trình, có niềm tin và có sự đồng lòng từ cả hệ thống. Năm 2026 vì thế được chờ đợi như một khởi đầu mới, nơi bóng đá Việt Nam bước ra với diện mạo tự tin, bản lĩnh và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.