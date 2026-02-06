Bóng đá Malaysia vẫn rối như tơ vò sau trận thắng đậm Việt Nam 06/02/2026 16:24

(PLO)- Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia khẳng định sẽ không can dự, dù trực tiếp hay gián tiếp, vào hoạt động quản lý và điều hành của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), sau khi gặp rắc rối ở trận thắng Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2026.

FIFA đã phạt tiền bóng đá Malaysia và treo giò 1 năm đối với 7 cầu thủ nhập tịch do sử dụng giấy tờ bị cho là giả mạo, xuất phát từ khiếu nại ở trận thắng Việt Nam 4-0 tại vòng loại cuối cùng Asian Cup 2027 diễn ra ngày 10-6-2025. Mới đây, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) tạm hoãn “thi hành án” các ngoại binh nhập tịch nhưng phán quyết cuối cùng vẫn chờ đến phiên điều trần ngày 26-2.

Trong lúc bóng đá Malaysia rối như tơ vò, bất kỳ sự can thiệp nào từ phía chính phủ đều tiềm ẩn nguy cơ khiến làng bóng nước này đối mặt với các biện pháp xử lý nghiêm khắc từ các tổ chức quốc tế. Lập trường này được đưa ra giữa những quan ngại ngày càng gia tăng về tính minh bạch và trách nhiệm trong công tác quản trị bóng đá quốc nội.

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao, Tiến sĩ Mohammed Taufiq Johari, nhấn mạnh FAM là cơ quan chịu trách nhiệm cao nhất trong việc quản lý bóng đá Malaysia, từ điều hành các giải đấu trong nước cho đến việc xây dựng hệ thống phát triển lâu dài. Theo ông, mọi hoạt động của FAM đều phải tuân thủ chặt chẽ các quy định và điều lệ của FIFA cũng như Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), vốn đặt ra những tiêu chuẩn rõ ràng về tính độc lập, liêm chính, minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao, Tiến sĩ Mohammed Taufiq Johari cho biết sẽ không can thiệp vào nội bộ làng bóng Malaysia. Ảnh: TNST.

Giải thích thêm về vai trò của Bộ, ông Mohammed Taufiq cho biết Bộ Thanh niên và Thể thao, thông qua Văn phòng Ủy viên Thể thao, tập trung vào việc thúc đẩy các chuẩn mực quản trị tốt trong toàn bộ hệ sinh thái thể thao, thay vì can thiệp vào hoạt động điều hành của từng liên đoàn.

Những nỗ lực này được triển khai trên cơ sở tuân thủ Đạo luật Phát triển Thể thao, nhằm đảm bảo các tổ chức thể thao vận hành đúng khuôn khổ pháp lý và hướng tới sự bền vững lâu dài.

Theo Bộ trưởng, quan điểm này phù hợp với các nguyên tắc tự chủ được thừa nhận rộng rãi trong thể thao quốc tế. Ông dẫn Điều 5 của Hiến chương Olympic, trong đó khẳng định các tổ chức thể thao có quyền và nghĩa vụ tự quản, đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức, quản trị và lựa chọn nhân sự lãnh đạo, mà không chịu sự chi phối từ chính phủ. Đồng thời, Điều 15(c) trong Điều lệ FIFA cũng quy định rõ rằng các liên đoàn bóng đá thành viên phải được hoạt động độc lập, không bị can thiệp từ các cơ quan nhà nước.

Đội tuyển Malaysia sẽ chơi trận lượt về vòng loại Asian Cup 2027 với chủ nhà Việt Nam vào ngày 31-3. Ảnh: TNST.

Phát biểu của ông Mohammed Taufiq được đưa ra nhằm trả lời câu hỏi của nghị sĩ Mohd Nazri Abu Hassan (PN–Merbok), người yêu cầu Bộ làm rõ cách thức đảm bảo FAM và các giải đấu nội địa được quản lý minh bạch, không xảy ra xung đột lợi ích và có trách nhiệm với cầu thủ cũng như người hâm mộ.

Để đáp ứng những kỳ vọng đó, Văn phòng Ủy viên Thể thao đã triển khai nhiều chương trình nhằm nâng cao năng lực quản trị cho các tổ chức thể thao ở mọi cấp độ. Các sáng kiến này bao gồm các khóa đào tạo về quản lý tổ chức thể thao, chương trình nâng cao nhận thức về quản trị và liêm chính, các buổi đối thoại công khai, ngày tương tác với các bên liên quan và những hoạt động thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong thể thao.

Theo Bộ trưởng, những nỗ lực này được kỳ vọng sẽ góp phần giúp bóng đá Malaysia phát triển ổn định, tránh bị chi phối bởi những vấn đề quản trị đang tồn tại.