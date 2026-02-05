Cúp C1 Đông Nam Á - Shopee Cup: Không Nguyễn Xuân Son, TX. Nam Định hòa “tuyển Malaysia thu nhỏ” 05/02/2026 21:52

(PLO)-Nếu có Nguyễn Xuân Son có thể mọi chuyện đã khác khi TX. Nam Định tiếp "tuyển Malaysia thu nhỏ".

Như vậy TX. Nam Định đã hoàn tất vòng bảng cúp C1 Đông Nam Á với năm trận bất bại, trong đó có 4 thắng 1 hòa. Lượt trận cuối vừa kết thúc trên sân Thiên Trường, dẫu chủ nhà không có tay săn bàn Nguyễn Xuân Son nhưng cũng hòa Johor Darul Tazim được ví là “tuyển Malaysia thu nhỏ” 1-1, TX. Nam Định vào bán kết bằng ngôi đầu bảng.

Nguyễn Xuân Son 3 trận liên tiếp tại giải này ghi 7 bàn, nhưng bất ngờ trận tiếp đội cực mạnh này, HLV Mauro Jeremino lại không cho anh ra sân, không đăng ký cả danh sách dự bị.

Hector Hevel (phải) là 1 trong 7 cầu thủ nhập tịch lậu vào tuyển Malaysia, ở trận Malaysia thắng tuyển Việt Nam anh chơi rất hay nhưng hôm nay thì gây ra phạt đền và 1 thẻ vàng. Ảnh:CTP

Có lẽ TX. Nam Định đã đặt suất vào bán kết rồi nên Son được giữ chân cho chặng đường sắp tới.

Trong khi đó phía đội khách đến từ Malaysia rất mạnh và HLV Munoz đã lần lượt tung 2 trong 3 cầu thủ thuộc 7 tuyển thủ nhập tịch lậu trong tuyển Malaysia vào đá.

Đó là Hector Hevel ra sân đội hình xuất phát còn tay săn bàn Joao Figueiredo vào đá phút 40.

Joao Figueiredo cũng như trường hợp Hector Hevel, hôm nay anh rất nhạt nhòa khi vào sân phút 40. Ảnh: AFC

Joao Figueiredo không để lại ấn tượng nhiều. Còn Hector Hevel nổi trội ở việc nhận 1 thẻ vàng và gây ra quả phạt đền thứ nhì ở phút 52.

Trận này TX. Nam Định được hưởng 2 quả phạt đền. Tình huống thứ nhất ở phút 33 khi Caio Cesar đột nhập vùng cấm thì bị trung vệ Syami Safari phạm lỗi dẫn đến phạt đền. Chính Caio Cesar cầm bóng đặt vào chấm 11m. Tuy nhiên cú sút của Cesar bị thủ môn Zubiaurre cản phá, nhưng Văn Vĩ kịp thời lao đến đệm bóng ăn bàn.

Percy Tau (phải) hỏng ăn phạt đền cho TX. Nam Định. Ảnh: CTP

Phút 52, TX. Nam Định được hưởng phạt đền thứ hai do Hector Hevel chơi bóng bằng tay, nhưng Percy Tau sút lại bị thủ môn Zubiaurre cản phá.

Phút 83 thì chính tội đồ Percy Tau phạm lỗi trong vùng cấm của cầu môn Nguyên Mạnh dẫn đến phạt đền. Tay săn bàn Bergson Da Silva sút thắng Nguyên Mạnh và san bằng 1-1. Đấy cũng là kết quả cuối cùng.

Như vậy, TX. Nam Định vào bán kết với ngôi nhất bảng B (13 điểm), Johor Darul Tazim nhì bảng với 11 điểm.