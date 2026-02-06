Bùng nổ vũ điệu Pickleball – Urban Life with Style 06/02/2026 14:29

(PLO)- Giữa nhịp sống đô thị ngày càng sôi động, pickleball - bộ môn thể thao đang “gây nghiện” với giới trẻ hiện đại - chính thức có thêm một dấu mốc đáng chú ý.

Nhân dịp ra mắt PickUp Pickleball với cụm 9 sân đạt tiêu chuẩn quốc tế, GLOW INC phối hợp cùng PickUp tổ chức giải đấu mang tên Pickup Pickleball – Urban Life with Style, mở ra một không gian thể thao vừa trẻ trung, vừa thời thượng ngay trung tâm TP.HCM.

Giải đấu được xây dựng như một cuộc hẹn của những con người theo đuổi phong cách sống khỏe mạnh, năng động và có gu thẩm mỹ. Ở đây, pickleball không dừng lại ở việc thi đấu hay vận động thể chất, mà trở thành một phần của đời sống đô thị hiện đại, nơi thể thao, chăm sóc sức khỏe và chăm chút vẻ ngoài cùng song hành, tạo nên một cộng đồng sống tích cực từ bên trong lẫn bên ngoài.

Hai tay vợt Thanh Thủy, chuyên viên báo Pháp Luật TP.HCM và diễn viên Chân Chân góp mặt tại Urban Life with Style.

Pickup Pickleball – Urban Life with Style quy tụ 17 đôi nữ và 38 đôi tự do. Các đội được bốc thăm chia bảng ngẫu nhiên, tranh tài từ 8 giờ sáng, ngày 7-2 ở hai nội dung với tinh thần giao lưu, học hỏi nhưng vẫn đầy kịch tính. Mỗi trận đấu là một lát cắt sinh động của phong trào pickleball đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, nơi người chơi đến từ nhiều độ tuổi, ngành nghề khác nhau cùng gặp nhau trên sân bằng niềm đam mê chung.

Điểm nhấn đặc biệt của sự kiện chính là màn Pro Showmatch được cộng đồng mong đợi. Năm tay vợt chuyên nghiệp gồm Đại Hải, Công Danh, Sơn Nghiêm, Lý Hoàng Thịnh và Tuấn “con” đã chính thức xác nhận tham gia, hứa hẹn mang đến những pha bóng đẳng cấp, tốc độ cao và đầy cảm xúc trên sân trung tâm. Pro Showmatch sẽ diễn ra lúc 15 giờ 30, ngày 7-2 tại PickUp Pickleball, địa chỉ 212B/C79 Nguyễn Trãi, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM. Đây được xem là “bữa tiệc kỹ thuật” dành cho người hâm mộ, nơi tinh hoa pickleball được phô diễn trọn vẹn.

Ban tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên chia bảng đấu ở hai nội dung đôi tự do và đôi nữ.

5 vận động viên chuyên nghiệp hứa hẹn có những màn trình diễn đẹp.

Bên cạnh sân thi đấu chính, các sân Social được bố trí dành cho cổ động viên và khách mời tham gia giao lưu, trải nghiệm không khí thể thao cởi mở, gần gũi và giàu năng lượng. Không gian PickUp trong ngày giải đấu vì thế trở thành một điểm hẹn đúng nghĩa của cộng đồng pickleball đô thị.

Ban tổ chức cũng gây ấn tượng cho các vận động viên và khách mời với những không gian thư giãn thoải mái, thể hiện mong muốn lan tỏa tinh thần thể thao tích cực, khuyến khích nhiều người tiếp cận và gắn bó với bộ môn này hơn.

Tay vợt Sony Nguyễn tích cực rèn luyện cho cuộc chơi lớn.

Cơ cấu giải thưởng của giải đấu mang đậm tinh thần Urban Life with Style, đề cao cả thành tích lẫn dấu ấn cá nhân. Người chiến thắng nhận cúp vô địch cùng voucher và quà tặng cao cấp từ nhà tài trợ. Các giải Nhì, Ba cũng được trao huy chương và nhiều phần quà giá trị. Đặc biệt, giải Best Dressed tôn vinh phong cách thời trang nổi bật trên sân, khẳng định tinh thần sống khỏe và sống đẹp mà giải đấu hướng tới.

Cuộc chơi lớn Pickup Pickleball – Urban Life with Style thay cho lời muốn nói về lối sống hiện đại: vận động mỗi ngày, tận hưởng từng khoảnh khắc và luôn tự tin thể hiện phong cách riêng.