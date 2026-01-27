VTV Cần Thơ tổ chức giải Pickleball, quy tụ khoảng 500 vận động viên tham gia 27/01/2026 12:54

(PLO)- Giải Pickleball VTV Cần Thơ 2026 dự kiến diễn ra tháng 3-2026 tại TP Cần Thơ, quy tụ khoảng 500 vận động viên; điểm nhấn là bảng đấu đặc biệt “Hoa khôi Pickleball”

Ngày 27-1, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Tây Nam Bộ (VTV Cần Thơ) tổ chức họp báo thông tin về Giải Pickleball VTV Cần Thơ 2026 – Tranh Cúp Nam Long.

Phát biểu tại họp báo, ông Võ Ngọc Văn Quân, Giám đốc VTV Cần Thơ cho biết giải đấu được tổ chức tại TP Cần Thơ – trung tâm động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nhằm góp phần thúc đẩy phong trào thể thao cộng đồng tại khu vực.

Theo Ban Tổ chức, Pickleball là môn thể thao còn mới nhưng đang phát triển nhanh, có tính dễ tiếp cận, phù hợp nhiều lứa tuổi, vừa mang tính thi đấu vừa phục vụ rèn luyện sức khỏe, gắn kết cộng đồng. Thời gian qua, phong trào Pickleball đã bắt đầu hình thành tại một số tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có TP Cần Thơ.

Ông Võ Ngọc Văn Quân, Giám đốc VTV Cần Thơ thông tin về Giải Pickleball VTV Cần Thơ 2026

Theo ban tổ chức Giải đấu sẽ diễn ra trong hai ngày 21 và 22-3 với khoảng 500 vận động viên

Từ thực tiễn đó, VTV Cần Thơ phối hợp với Bình Minh Group (BMG) tổ chức Giải Pickleball VTV Cần Thơ 2026 – Tranh Cúp Nam Long với quy mô lớn, hướng đến tính chuyên nghiệp và lan tỏa phong trào Pickleball trong cộng đồng.

Giải đấu diễn ra trong hai ngày 21 và 22-3-2026 tại Cụm sân Pickleball Nam Long, dự kiến thu hút khoảng 500 vận động viên chuyên nghiệp, bán chuyên và phong trào đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Đây là giải Pickleball có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Điểm nhấn nổi bật của Giải Pickleball VTV Cần Thơ 2026 là bảng đấu đặc biệt “Hoa khôi Pickleball”

Giải có nhiều nội dung thi đấu phù hợp với nhiều đối tượng, trình độ khác nhau. Trong đó, bảng đấu “Hoa khôi Pickleball” lần đầu tiên được tổ chức tại khu vực nhằm tôn vinh hình ảnh người phụ nữ tham gia thể thao.

Tổng giá trị giải thưởng của giải đấu hơn 2 tỉ đồng. Thông qua giải, VTV Cần Thơ mong muốn tạo sân chơi thể thao lành mạnh, tăng cường giao lưu giữa vận động viên, câu lạc bộ và cộng đồng người yêu thể thao, đồng thời góp phần phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng tại Đồng bằng sông Cửu Long.