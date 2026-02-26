Giải bóng đá Truyền hình Tây Ninh lần III năm 2026 chính thức khởi tranh 26/02/2026 12:44

Sáng 26-2, tại sân vận động Long An (phường Long An, tỉnh Tây Ninh) đã diễn ra Lễ khai mạc Giải bóng đá Truyền hình Tây Ninh Cúp TKP lần III năm 2026.

Giải đấu năm nay được tổ chức nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và mừng Xuân Bính Ngọ 2026.

Các đại biểu tặng cờ lưu niệm chúc mừng những đội bóng tham dự giải. Ảnh: ANH TUẤN.

Giải quy tụ 10 đội bóng đến từ các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, được chia thành 2 bảng A và B, mỗi bảng gồm 5 đội, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để chọn ra hai đội xuất sắc nhất mỗi bảng vào bán kết.

Bảng A gồm: Công an tỉnh Tây Ninh, Sở Tài chính, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Viettel Tây Ninh, Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 – DECOFI. Bảng B có sự góp mặt của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý Khu kinh tế , Hội Doanh nhân Trẻ , Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ông Lê Hồng Phước, Tổng Biên tập Báo và Phát thanh Truyền hình Tây Ninh tặng cờ lưu niệm cho các đội bóng. Ảnh: ANH TUẤN

Sau vòng bảng, hai đội Nhất và Nhì mỗi bảng sẽ thi đấu chéo ở vòng bán kết để chọn ra hai đội vào chung kết; hai đội thua bán kết đồng hạng Ba. Giải áp dụng Luật bóng đá 7 người của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, bảo đảm tính chuyên môn, công bằng và hấp dẫn.

Ngay sau lễ khai mạc, trận đấu giữa Sở Tài chính và Bộ đội Biên phòng đã diễn ra sôi nổi. Kết quả, đội Bộ đội Biên phòng giành chiến thắng 2-0. Trận thi đấu thứ 2 giữa đội bóng Doanh nhân trẻ Tây Ninh gặp Bộ Chỉ huy Quân sự. Với tinh thần thi đấu quyết tâm, chiến thuật hợp lý và sự phối hợp ăn ý giữa các cầu thủ, đội Doanh nhân trẻ đã xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 4-0.

Đội Doanh nhân trẻ Tây Ninh (áo xanh) đã có chiến thắng 4-0 trước Bộ Chỉ huy Quân sự. Ảnh: ANH TUẤN

Bên cạnh chiếc Cúp vô địch, ban tổ chức còn trao nhiều giải thưởng cho các tập thể và cá nhân xuất sắc. Với sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần thi đấu quyết tâm của các đội, Giải bóng đá Truyền hình Tây Ninh – Cúp TKP lần III năm 2026 hứa hẹn tiếp tục là sân chơi thể thao ý nghĩa, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần tại địa phương.