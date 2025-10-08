Bốc thăm, chia bảng giải bóng đá truyền thống Cúp Báo Tây Ninh lần thứ 15 08/10/2025 11:45

(PLO)-Cúp Báo Tây Ninh lần thứ XV, chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10 năm 2025 sẽ có 6 đội bóng tham dự đã được bốc thăm chia bảng.

Ngày 8-10, Ban Tổ chức Giải bóng đá truyền thống chào mừng Ngày doanh nhân Việt Nam 13-10 - Cúp Báo Tây Ninh lần thứ XV tổ chức họp báo công bố giải đấu và bốc thăm chia bảng.

Giải năm nay quy tụ 6 đội bóng tham dự gồm Dũng Phong FC, Trường Cao đẳng Long An, Viettel Tây Ninh, Lavie FC, BVĐK Hồng Hưng, Ngân hàng BIDV CNLA.

Các đội bốc thăm chia bảng giải bóng đá Cúp Báo Tây Ninh. Ảnh: HUỲNH DU

Tại buổi họp báo, các đội bóng thực hiện bốc thăm chia bảng. Theo đó, bảng A gồm Trường Cao Đẳng Long An, Viettel Tây Ninh và BVĐK Hồng Hưng; bảng B gồm Dũng Phong FC, Lavie FC, Ngân hàng BIDV CNLA.

Các đội bóng tham dự tại vòng bảng đấu sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm chọn ra 2 đội nhất mỗi bảng và 1 đội nhì có thành tích tốt nhất vào chơi vòng bán kết; thi đấu theo Luật thi đấu bóng đá 11 người, mỗi đội được đăng ký tối đa 25 cầu thủ.

Năm nay, ngoài giải thưởng chính cho 4 đội có thứ hạng cao nhất, Ban Tổ chức còn trao giải phong cách, cầu thủ xuất sắc nhất, vua phá lưới và thủ môn xuất sắc nhất giải.

Ông Châu Hồng Khá, Phó Tổng biên tập Báo và Đài PTTH Tây Ninh phát biểu tại buổi bốc thăm. Ảnh: HUỲNH DU

Theo ông Châu Hồng Khá, Phó Tổng biên tập Báo và Đài PTTH Tây Ninh, giải bóng đá truyền thống Cúp Báo Tây Ninh lần thứ XV nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/1945 - 13/10/2025), hưởng ứng cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại cũng như chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần 1, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu tham dự buổi bốc thăm và xếp lịch thi đấu. Ảnh: HUỲNH DU

Đồng thời, giải đấu cũng nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục, thể thao, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thanh thiếu niên, giúp các đội bóng, các cầu thủ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm thi đấu và thắt chặt tình đoàn kết giữa các đơn vị.

Dự kiến, giải sẽ khai mạc vào chiều ngày 11-10 và bế mạc vào ngày 26-10 tại sân vận động phường Long An, Tây Ninh (Sân chính và sân phụ Long An).