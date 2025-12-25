Tặng huấn luyện viên Kim Sang Sik huy chương làm từ 3 cây vàng 25/12/2025 10:37

(PLO)-Chiếc huy chương được chế tác từ 33 chỉ vàng với giá trị hơn 500 triệu đồng.

Ngày 24-12, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã diễn ra buổi lễ trao tặng tấm huy chương vàng bằng vàng 24k của báo Tuổi Trẻ và PNJ cho HLV Kim Sang Sik.

Theo quy định tại SEA Games 33, ban tổ chức nước chủ nhà chỉ trao cho mỗi đội giành huy chương 23 tấm huy chương cho 23 cầu thủ thi đấu tại đại hội. HLV trưởng và các thành viên ban huấn luyện không được nhận huy chương như tại các giải đấu khác.

HLV Kim Sang Sik cảm động với huy chương vàng độc bản.

Để tri ân những đóng góp của HLV Kim Sang Sik cho bóng đá Việt Nam, báo Tuổi Trẻ, PNJ và nhãn hàng nghệ phẩm quà tặng Arta by PNJ đã lên ý tưởng và chế tác món quà đặc biệt dành tặng HLV người Hàn Quốc.

Theo đó, đây là chiếc huy chương vàng phiên bản giới hạn, được chế tác hoàn toàn từ vàng 24K, với trọng lượng 33 chỉ vàng, có giá trị trên 500 triệu đồng.

Con số 33 không chỉ là trọng lượng ý nghĩa mà còn là biểu tượng đầy ẩn ý, đánh dấu cột mốc kỳ SEA Games lần thứ 33 rực rỡ - nơi HLV Kim Sang Sik đã ghi dấu ấn to lớn trong việc dẫn dắt các "Chiến binh Sao Vàng" bước lên bục vinh quang cao nhất.

Chiếc huy chương vàng được chế tác từ 33 chỉ vàng 24k.

Ông Nguyễn Khoa Hồng Thành, Giám đốc cao cấp Marketing kiêm Giám đốc Truyền thông & Đối ngoại PNJ chia sẻ, PNJ nói chung và với thương hiệu Arta by PNJ nói riêng hy vọng món quà này sẽ là nguồn động viên lớn lao; ghi dấu ấn cho kỷ nguyên thành công mới của bóng đá Việt Nam cũng như tri ân HLV Kim Sang Sik, người đã cống hiến hết mình cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Bởi đây là nghệ phẩm kết tinh từ lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc.

HLV Kim Sang Sik không khỏi xúc động cho biết, rất cảm ơn báo Tuổi Trẻ, PNJ đã tặng món quà này. Sự ủng hộ, động viên của người hâm mộ Việt Nam đã giúp HLV Kim Sang Sik và bóng đá Việt Nam có được thành tích như hôm nay.