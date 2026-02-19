Học trò Mourinho đối mặt án phạt nặng từ FIFA 19/02/2026 11:06

(PLO)- Bóng đá châu Âu lại dậy sóng khi FIFA chính thức đưa ra tuyên bố liên quan đến cáo buộc phân biệt chủng tộc nhằm vào Vinicius Junior trong trận play off Champions League giữa Benfica và Real Madrid.

Tranh cãi xoay quanh tiền vệ trẻ Gianluca Prestianni của đội bóng Bồ Đào Nha khi bị tố cáo có lời nói phân biệt chủng tộc đối với Vinicius. FIFA đã vào cuộc và học trò HLV Mourinho không thể thoát khỏi đòn trừng phạt nặng.

Trận đấu trên sân Estadio da Luz khép lại với chiến thắng tối thiểu 1-0 cho Real Madrid nhờ pha lập công của Vinicius ở phút 50. Tuy nhiên, kết quả chuyên môn nhanh chóng bị lu mờ bởi sự cố xảy ra ngay trước khi hiệp hai bắt đầu. Theo các báo cáo ban đầu, Prestianni đã tiến lại gần Vinicius và bị bắt gặp nói điều gì đó trong khi che miệng bằng áo đấu. Ngôi sao người Brazil lập tức phản ứng và thông báo sự việc với trọng tài Francois Letexier.

Vị vua áo đen người Pháp sau đó thực hiện động tác khoanh tay trước ngực, tín hiệu theo quy định nhằm xác nhận đã ghi nhận báo cáo về hành vi phân biệt chủng tộc. UEFA ngay sau đó thông báo mở cuộc điều tra chính thức. Quá trình xem xét được cho là sẽ kéo dài, khiến khả năng Prestianni vẫn có thể ra sân ở trận lượt về ngày 25-3 là rất cao, do chưa có kết luận cuối cùng.

Vinicius tố cáo anh bị phân biệt chủng tộc. Ảnh: EPA.

Phía Benfica và cá nhân Prestianni phủ nhận mạnh mẽ mọi cáo buộc. Cầu thủ người Argentina khẳng định anh chưa từng có lời lẽ hay hành động mang tính phân biệt đối xử với Vinicius. Trong khi đó, tiền đạo của Real Madrid thể hiện quan điểm cứng rắn trên mạng xã hội sau trận đấu, gọi những kẻ có hành vi kỳ thị là hèn nhát và cho rằng đó là biểu hiện của sự yếu kém.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cũng nhanh chóng lên tiếng. Ông bày tỏ sự sốc và đau buồn khi nghe thông tin về vụ việc, đồng thời nhấn mạnh rằng bóng đá không dung thứ cho bất kỳ hành vi phân biệt chủng tộc nào. Theo Infantino, FIFA cam kết bảo vệ cầu thủ, quan chức và người hâm mộ thông qua các chương trình chống phân biệt đối xử trên toàn cầu.

FIFA sẽ trừng phạt nặng hành vi xấu trên sân cỏ. Ảnh: EPA.

Người đứng đầu cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới FIFA đánh giá cao phản ứng kịp thời của trọng tài Letexier khi kích hoạt quy trình chống phân biệt chủng tộc theo đúng quy định. Ông tái khẳng định thông điệp mạnh mẽ: bóng đá phải là nơi đoàn kết và tôn trọng, không phải mảnh đất cho sự thù ghét.

Khi các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, dư luận đang chờ đợi kết luận cuối cùng từ FIFA. Trận lượt về giữa Benfica và Real Madrid vì thế sẽ diễn ra trong sự đặc biệt căng thẳng.