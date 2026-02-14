Chuyến xe cuối năm của ‘idol’ bóng đá phong trào Gia Cát Đan Mạch 14/02/2026 13:12

(PLO)- Vượt qua quãng đường gần 800km với gần 20 giờ miệt mài trên “chiến mã” quen thuộc để về nhà ăn Tết, nhân vật gây sốt trong làng bóng đá phong trào thời gian qua - Võ Đan Mạch cuối cùng đã về đến quê Quảng Ngãi.

Hành trình dài dằng dặc và mệt nhoài nhưng “Idol” giới phủi Võ Đan Mạch vẫn tếu táo chân tình: “Tết Sài Gòn sướng rơn đó, nhưng chỉ về bên mẹ mới có Xuân thôi!”.

Bóng đá lan tỏa những yêu thương

Bóng đá phong trào ở Việt Nam những năm gần đây thực sự “trăm hoa đua nở”. Từ thành thị đến nông thôn, từ những sân cỏ nhân tạo sáng đèn mỗi tối đến những giải đấu tự phát nhưng đầy đam mê, người người nhà nhà đều có thể đứng ra tổ chức một giải bóng. Đặc biệt, bóng đá sân 7 người đã trở thành một hình thái phát triển mạnh mẽ, kéo theo những cộng đồng yêu bóng đá ngày càng lớn mạnh.

Thế nhưng, vào một ngày cuối tháng 12-2025, một giải đấu mang tên TPG 6v6 Care For VN bất ngờ “rơi” xuống như một cơn mưa rào giữa mùa hạ, khiến dân làng phủi xôn xao. Trận chung kết hôm ấy trên sân PM Sport trở thành một cảnh tượng khó quên: từng hàng người kéo đến sân, hò reo, nhảy múa, hòa ca; pháo hoa bắn rực cả bầu trời.

Tết đoàn viên của gia đình Luật sư Mạch.

Không khí lễ hội lan tỏa, khiến ai có mặt cũng cảm thấy mình đang dự phần vào một khoảnh khắc đặc biệt của bóng đá phong trào. Ngay cả nhà đài lớn như VTV cũng dành thời lượng đáng kể để thực hiện phóng sự, các tờ báo lớn đưa tin “rần rần”, càng khiến dư luận tò mò: Ai là người đứng sau tất cả?

Người “chủ xị” mang môn bóng đá sân 6 người (6v6) trở lại Việt Nam và biến nó thành một món “độc, lạ” chính là Thạc sĩ, Luật sư Võ Đan Mạch - Chủ tịch TPG (TaPha Group).

Bí thư Đoàn Thanh niên Đoàn Luật sư TP.HCM năng nổ trong các hoạt động bóng đá phong trào.

Trong giới luật sư, cái tên Võ Đan Mạch vốn chẳng hề xa lạ. Chưa đầy “ba nốt nhạc”, người ta đã biết đến anh, nhà sáng lập công ty Luật TaPha từ năm 2010. Anh cũng từng là gương mặt nổi bật trong các hoạt động đoàn đội, với một thời tuổi trẻ sôi nổi, đầy nhiệt huyết cống hiến. Và đến nay, anh vẫn tiếp tục giữ cương vị Bí thư Đoàn Thanh niên Đoàn Luật sư TP.HCM, như một cách bền bỉ nuôi dưỡng tinh thần phụng sự cộng đồng.

Tôi sinh ra trong một gia đình bần nông. Tôi từng là một thanh niên từ quê lên phố, may mắn nhận được sự hỗ trợ từ những người mà tôi chưa một lần có cơ hội báo đáp. Vậy nên, trong thâm tâm, tôi luôn muốn làm một điều gì đó nho nhỏ để chia sẻ với cộng đồng - Luật sư Võ Đan Mạch.

Ở làng bóng đá phong trào, Võ Đan Mạch, hay còn được gọi bằng biệt danh đầy thú vị “Gia Cát Đan Mạch” chỉ thực sự nổi lên trong vài năm gần đây. Nhưng sự nổi tiếng ấy không phải đến từ những ồn ào nhất thời, mà chính từ những hoạt động tổ chức bóng đá như đang cần mẫn gieo những hạt giống yêu thương. Các giải đấu anh đứng ra thực hiện thường gắn với những chương trình thiện nguyện, lan tỏa tinh thần sẻ chia đến nhiều nơi.

Hành trình thiện nguyện đầy ý nghĩa của chàng luật sư vui tính.

Điển hình là “Hành trình nhân ái”, nơi hàng trăm chiếc xe đạp, hàng trăm phần học bổng khuyến học… được trao tận tay những học sinh vượt khó. Nhìn những đứa trẻ ôm chặt món quà, đôi mắt sáng lên niềm hy vọng, người ta mới hiểu bóng đá đôi khi không chỉ là những bàn thắng, mà còn là cầu nối của lòng nhân ái.

“Tôi sinh ra trong một gia đình bần nông. Tôi từng là một thanh niên từ quê lên phố, may mắn nhận được sự hỗ trợ từ những người mà tôi chưa một lần có cơ hội báo đáp. Vậy nên, trong thâm tâm, tôi luôn muốn làm một điều gì đó nho nhỏ để chia sẻ với cộng đồng.

Bóng đá với Luật sư Mạch là nhịp cầu nối nhân văn.

Qua bóng đá, tôi muốn lan tỏa những thông điệp nhân văn, bởi tôi tin trong mỗi chúng ta đều đầy ắp lòng trắc ẩn. Năm 2026, tôi và các cộng sự sẽ có nhiều dự án hơn cho cộng đồng, và tôi rất mong sự chung tay của doanh nghiệp, các tổ chức, cũng như từng cá nhân”, Luật sư Võ Đan Mạch chia sẻ.

Trên con “chiến mã” về quê ăn Tết

“Chào bạn bè, chào anh em, tôi về quê ăn Tết với… chị Đại đây!”, Võ Đan Mạch viết một dòng trạng thái ngắn gọn trên Facebook. Dưới bài đăng là hàng loạt lời chúc bình an gửi đến gia đình nhỏ của vị luật sư. Nhưng xen giữa đó vẫn là những bình luận hóm hỉnh rất “đậm chất phủi”: “Về quê sớm để nhận… năm bảy cuốn sổ đỏ vào làm giải hả idol?”, hay “Ăn Tết Sài Gòn sướng quá nên đưa bọn nhỏ về quê mò cua bắt ốc cho… đỡ sướng, hả luật sư?”.

"Ông trùm" của làng bóng đá phong trào nhẹ nhàng những ngày cuối năm.

Đáp lại, anh chỉ thả một biểu tượng cười “ha ha”. Hai chữ đơn giản ấy là nụ cười nhẹ nhõm sau những ngày bận rộn, khi chiếc xe đang tạm dừng bên đường cho cả gia đình nghỉ ngơi.

Như một thói quen đã thành nếp, ông Trưởng giải TPG6v6 toàn quốc 2026 lại ngồi trên con “chiến mã” chở vợ cùng cố công chúa và hoàng tử của mình rời tư gia, thẳng tiến từ Sài Gòn về quê ở thôn An Hội Bắc, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi (nay là xã Nghĩa Giang).

Khởi hành từ 3 giờ sáng, khi thành phố còn đang chìm trong giấc ngủ, gia đình anh bắt đầu cuộc hành trình gần 800km, với khoảng 20 tiếng đồng hồ men theo quốc lộ 14, băng qua những cung đường Trường Sơn hùng vĩ.

Những chuyến xe của Võ Đan Mạch thường chuyên chở yêu thương đến với bà con chưa thuận lợi trong cuộc sống.

Khi chiếc xe lăn bánh qua từng đoạn đường dài hun hút, cảm giác mệt mỏi là điều không thể tránh khỏi. Nhưng càng gần quê, niềm vui dường như càng lớn với gia đình của Mạch: “Nói không ai tin, chạy 20 tiếng rất mệt, có đoạn lả người, phải dừng xe rồi làm… gói sâm cho tỉnh táo. Trên xe nghe Đen Vâu và JustaTee, rồi cậu con trai cứ nghêu ngao: “Đường về nhà là vào tim ta, dẫu nắng mưa gần xa. Thất bát, vang danh, nhà vẫn luôn chờ ta…”, mà lòng vui đến lạ!

Tôi nghĩ, trong mỗi con người chúng ta ai cũng có nơi để về. Người ta bỏ quê hương chứ quê hương chưa bao giờ bỏ ta. Tôi có may mắn có một nơi để về, và tôi luôn dạy các con về nguồn cội, để mai này chúng biết ông bà, cha nó đã sinh ra và lớn lên ở đây. Về quê… tưởng chừng là bài học trường đời mà tôi nghĩ không sách giáo khoa nào dạy được”.

Gia đình nhỏ ấm cúng bên lăng Bác.

Chỉ bên mẹ là mùa Xuân thôi

“Ba tôi mất sớm! Tôi không nhớ và không thể hình dung về ông vì lúc đó tôi chỉ là một đứa trẻ ngu ngơ. Ba mất sớm, chúng tôi lớn lên cùng gánh rau của mẹ. Mẹ tần tảo sớm hôm, nuôi chúng tôi khôn lớn, cho con cái được học hành đến nơi đến chốn. Bởi thế, trong chúng tôi luôn có mẹ.

Mẹ là thần tượng bởi sự vĩ đại của một người phụ nữ. Cho nên, Tết năm nào tôi cũng cố gắng sắp xếp để cả gia đình về thăm mẹ. Người ta thường hát “Chỉ về bên mẹ là mùa Xuân thôi”. Tôi nghĩ cuộc đời này chúng tôi thật may mắn khi còn mẹ, để mỗi mùa Vu Lan hay mùa Xuân về vẫn còn bông hồng cài áo”, Võ Đan Mạch nói, giọng chan chứa yêu thương.

"Chỉ bên Mẹ là mùa Xuân thôi".

Một mạch cảm xúc từ “idol” của bóng đá phong trào khiến người ngồi đối diện cũng không khỏi rưng rưng. Đó không chỉ là câu chuyện về thành công, mà còn là hành trình của một người con chưa bao giờ quên gốc rễ. Người ta càng thấy vui và trọn vẹn hơn khi biết rằng người mẹ mà Mạch trìu mến gọi bằng biệt danh “Chị Đại” giờ đã có một người con là doanh nhân, là Thạc sĩ Luật sư, và hơn hết, là người lan toả năng lượng tích cực đến cộng đồng qua bóng đá.

“Những năm tháng đi bán kem Bạch Đằng ở đường Lê Lợi; Những năm tháng ăn cơm thẻ, cơm ké, cơm thêm bao no; Những năm tháng đi làm thêm không về quê ăn Tết… tất cả trở thành một “trường đời” để tôi sáng lập Tapha Law năm 2010. Từ công ty chỉ có hai người, giờ đã có hàng trăm cộng sự cùng nhau làm việc…

"Idol" của làng phủi miệt mài vì cộng đồng bóng đá.

Tôi thấy cuộc đời này bản thân thật may mắn! Tôi nghĩ quý nhân là có thật và tôi luôn biết ơn điều đó. Tôi về với mẹ, về với quê hương, bà luôn dặn mình làm những điều tử tế, bởi tôi đã nhận được nhiều sự tử tế và yêu thương của nhiều người. Năm nào nhà tôi ăn Tết cũng lớn… không phải ở tiền tài vật chất, mà là khi thấy mẹ tôi khỏe, anh em nhiều nụ cười. Đời vậy là đủ!”, Võ Đan Mạch khép lại câu chuyện ngày Tết bằng sự mãn nguyện, giọng trầm ấm mà bình yên.

Vâng, nghe Võ Đan Mạch nói, tôi chợt nhận ra, sau tất cả những danh xưng, những giải đấu rực rỡ hay những hành trình thiện nguyện, điều giữ chân một con người vẫn là hai chữ “gia đình”.