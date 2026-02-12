Tuyển Việt Nam tái đấu Trung Quốc cho cuộc chơi lớn châu Á 12/02/2026 12:00

(PLO)- Trận lượt đi, tuyển Việt Nam đã thua chủ nhà Trung Quốc 0-2 và màn tái đấu chiều 13-2 là thời cơ lớn cho thầy trò HLV Mai Đức Chung tổng duyệt cho vòng chung kết châu Á 2026.

Tuyển Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho vòng chung kết giải Vô địch bóng đá nữ châu Á 2026, và chuyến tập huấn tại Thâm Quyến (Trung Quốc) là màn tổng duyệt quan trọng trước khi bước vào sân chơi lớn. Sau trận giao hữu đêm 10-2 với đội tuyển nữ Trung Quốc, ông thầy kỳ cựu Mai Đức Chung có những đánh giá thẳng thắn về màn trình diễn của các học trò, đồng thời khẳng định ý nghĩa chuyên môn sâu sắc từ loạt trận cọ xát này.

Trận đấu khép lại với thất bại 0-2 cho đội tuyển Việt Nam, nhưng theo nhà cầm quân lão luyện, tỷ số chưa phản ánh hết những giá trị mà toàn đội thu nhận được. Ông cho biết đây là một trong hai cuộc thử sức với đội bóng hàng đầu châu lục, mang đến cơ hội quý giá để ban huấn luyện rà soát lực lượng, điều chỉnh chiến thuật và hoàn thiện bộ khung đội hình.

Nhìn lại 90 phút trên sân, HLV Mai Đức Chung thừa nhận hiệp một là khoảng thời gian đội chơi chưa đạt yêu cầu. Trước đó, tuyển nữ Việt Nam chỉ có hai trận đấu tập với Uzbekistan, vì vậy độ gắn kết và nhịp thi đấu vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện.

HLV Mai Đức Chung hài lòng với tinh thần chiến đấu của học trò. Ảnh: VFF.

Khi đối đầu với đối thủ có đẳng cấp và tốc độ cao như Trung Quốc, những hạn chế về tổ chức lối chơi, khả năng tranh chấp và chuyển trạng thái được bộc lộ rõ ràng hơn. Tuy vậy, ông xem đây là cơ sở quan trọng để ban huấn luyện điều chỉnh trước khi bước vào giải chính thức.

Điều khiến HLV Mai Đức Chung hài lòng nhất chính là tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Dù còn những bất lợi về thể hình, sức mạnh và nền tảng thể lực so với đối thủ, các tuyển thủ vẫn duy trì sự quyết tâm và kỷ luật trong suốt trận đấu. Theo ông Chung, sự nỗ lực ấy là tín hiệu tích cực, bởi khi gặp các đội bóng tầm cỡ châu lục, bản lĩnh và thái độ thi đấu đóng vai trò rất quan trọng.

Đội tuyển nữ Trung Quốc được đánh giá thuộc nhóm mạnh nhất châu Á, ngang tầm với Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc. Vì vậy, việc chỉ để thua hai bàn trước đối thủ như vậy phần nào cho thấy sự tiến bộ nhất định của tuyển Việt Nam trong quá trình chuẩn bị. Toàn đội sẽ còn thêm một trận giao hữu nữa vào ngày 13-2, là bài kiểm tra cuối cùng trước khi khép lại đợt tập huấn.

Bích Thùy cùng đồng đội đá "lượt về" với đối thủ lớn Trung Quốc ngày 13-2. Ảnh: VFF.

Tại vòng chung kết giải Vô địch bóng đá nữ châu Á 2026 diễn ra từ ngày 1-3 đến ngày 21-3 tại Úc, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C cùng Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Loan.

Các trận vòng bảng của thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ diễn ra tại thành phố Perth, lần lượt gặp Ấn Độ (ngày 4-3), Đài Loan (ngày 7-3) và Nhật Bản (ngày 10-3) trên sân Perth Rectangular. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết.