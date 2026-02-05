Học viện bóng đá Nutifood săn tìm “ngọc thô” khắp Việt Nam 05/02/2026 13:42

Chương trình tuyển sinh khóa 4 của Học viện bóng đá Nutifood mở ra cơ hội lớn cho những cậu bé đam mê trái bóng tròn bước vào môi trường đào tạo bài bản, chuyên nghiệp và hoàn toàn miễn phí.

Cơ hội vào “lò” đào tạo hàng đầu cho cầu thủ nhí 11-12 tuổi

Khóa 4 hướng đến các thí sinh nam sinh năm 2014 và 2015, độ tuổi 11-12, có năng khiếu và khát khao theo đuổi con đường bóng đá chuyên nghiệp. Quá trình tuyển chọn diễn ra từ ngày 9-5 đến ngày 6-6-2026 với ba vòng thi liên tiếp gồm sơ tuyển, vòng loại và vòng chung kết. Đây là hành trình sàng lọc nghiêm túc nhằm tìm ra những gương mặt xuất sắc nhất, phù hợp với triết lý đào tạo dài hạn của Học viện.

Các cầu thủ nhí học bóng đá theo giáo trình hiện đại của thế giới.

Ở vòng sơ tuyển, Học viện tổ chức các điểm thi quy mô lớn tại ba khu vực trọng điểm: Hà Nội trong hai ngày 9 và 10-5, TP.HCM vào ngày 16 và 17-5, và trực tiếp tại Học viện bóng đá Nutifood ở Gia Lai trong hai ngày 26 và 27-5. Việc mở rộng địa điểm giúp các tài năng nhí trên khắp cả nước có cơ hội tiếp cận công bằng, giảm bớt rào cản địa lý trong hành trình chạm đến giấc mơ sân cỏ.

Những thí sinh vượt qua vòng sơ tuyển sẽ tiếp tục bước vào vòng loại và vòng chung kết, đều được tổ chức tại Gia Lai. Tại đây, các em sẽ trải qua những bài kiểm tra chuyên sâu về kỹ thuật, tư duy chơi bóng, thể chất và tiềm năng phát triển. Kết quả cuối cùng sẽ xác định những cầu thủ nhí chính thức trở thành học viên khóa 4 của Học viện, bắt đầu hành trình đào tạo kéo dài nhiều năm.

Bên cạnh việc tập luyện bài bản ở Trung tâm huấn luyện Hàm Rồng...

... các học viên nhí còn học văn hóa, sinh ngữ, kỹ năng mềm,... trong môi trường chuyên biệt.

Theo ông Lê Nguyên Hòa - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Nutifood, học viện được xây dựng với định hướng phi lợi nhuận, đặt mục tiêu tìm kiếm, nuôi dưỡng và đồng hành cùng các tài năng trẻ trên khắp Việt Nam. Học viện không chỉ đào tạo cầu thủ, mà còn chăm sóc toàn diện để các em có điều kiện phát triển tốt nhất cả về thể chất lẫn tinh thần, từ đó góp phần hình thành lực lượng kế cận vững chắc cho bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Đào tạo miễn phí 7 năm, kết hợp kỹ thuật bóng đá và dinh dưỡng chuyên sâu

Thành lập từ năm 2015, Học viện bóng đá Nutifood tạo dấu ấn riêng nhờ mô hình đào tạo “2 trong 1”. Các học viên được huấn luyện kỹ thuật theo giáo trình bóng đá hiện đại, đồng thời được chú trọng phát triển thể lực, tầm vóc và nền tảng dinh dưỡng, yếu tố vốn là thế mạnh cốt lõi của Nutifood, doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực dinh dưỡng tại Việt Nam. Sự kết hợp này hướng tới mục tiêu xây dựng thế hệ cầu thủ có thể đáp ứng yêu cầu khắt khe của bóng đá đỉnh cao hiện đại.

Mùa bóng nào, các cầu thủ nhí của Nutifood cũng có giải thưởng lớn quốc gia.

Trong suốt 7 năm đào tạo hoàn toàn miễn phí, học viên còn được học văn hóa, tiếng Anh, kỹ năng mềm và đạo đức thể thao. Đây là nền tảng quan trọng giúp các cầu thủ trẻ phát triển toàn diện, sẵn sàng thích nghi với môi trường bóng đá chuyên nghiệp trong nước lẫn quốc tế.

Sau hơn một thập kỷ hoạt động, học viện đã đào tạo thành công ba khóa cầu thủ gồm khóa 1 (sinh năm 2003), khóa 2 (2004-2005) và khóa 3 (2010-2011). Dưới sự dẫn dắt của HLV Guillaume Graechen, các đội trẻ Nutifood đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với nhiều thành tích nổi bật như Á quân U-17 quốc gia 2020, Á quân U-19 quốc gia 2021, hạng ba U-19 năm 2022 và chức vô địch U-21 quốc gia 2021.

Những hạt giống tương lai của bóng đá Việt Nam.

Từ môi trường đào tạo này, nhiều cầu thủ đã vươn lên khoác áo các đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia Việt Nam, như Nguyễn Quốc Việt, Phạm Lý Đức, Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Thái Quốc Cường,… Thành quả này cho thấy chiến lược phát triển bài bản và dài hơi của Học viện bóng đá Nutifood trong hành trình chắp cánh giấc mơ sân cỏ cho thế hệ tương lai.