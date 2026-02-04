Chấn thương của học trò gây khó HLV Kim Sang-sik 04/02/2026 06:39

(PLO)- Sau ánh hào quang từ SEA Games 33 cùng giải U-23 châu Á 2026, lứa cầu thủ U-23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ thổi luồng sinh khí mới cho V-League không may bị quá tải và chấn thương.

Khi giải đấu quốc nội chính thức trở lại sau gần ba tháng gián đoạn, thực tế phũ phàng nhanh chóng lộ diện với tuyển thủ U-23 Việt Nam. Bên cạnh những màn trình diễn bùng nổ, điều người hâm mộ chứng kiến lại là một vòng xoáy quá tải, nơi các tài năng trẻ dừng cuộc chơi dài hạn vì chấn thương.

Sáng và tối ở V-League

Sự trở lại của V-League mang theo nhiều kỳ vọng, bởi đây là thời điểm những “người hùng” trẻ tuổi được chờ đợi sẽ tiếp tục duy trì phong độ đỉnh cao. Thế nhưng cường độ thi đấu dày đặc, cộng với áp lực thành tích từ cả đội tuyển lẫn CLB, đang đẩy họ đến giới hạn chịu đựng. Những đôi chân từng làm nức lòng người hâm mộ ở đấu trường quốc tế giờ đây phải đối mặt với bài toán sinh tồn khắc nghiệt tại giải đấu trong nước.

Các tuyển thủ trẻ thực tế vẫn giữ vững hình ảnh quả cảm và hiệu quả của mình như thủ môn Trung Kiên giúp HA Gia Lai giữ trắng lưới. Tân binh Ngọc Mỹ trong màu áo Thanh Hóa kiên cường cùng đội nhà cầm hòa nhà đương kim vô địch Nam Định. Đội trưởng Khuất Văn Khang không nhỏ bé trong đội hình dày dạn Thể Công Viettel qua mặt Hải Phòng để giữ vững tốp 3 V-League,…

Ngọc Mỹ (thứ 3 từ trái sang) và đồng đội Thanh Hóa chiến đấu quả cảm trước nhà đương kim vô địch Nam Định. Ảnh: VPF.

Tuy nhiên, những điểm sáng ấy trở nên quá nhỏ bé trước “cơn bão chấn thương” đang càn quét V-League. Hình ảnh Thái Sơn gục xuống sân và phải rời cuộc chơi chỉ sau 17 phút trong màu áo đội bóng mới Ninh Bình đã khiến giới chuyên môn và người hâm mộ không khỏi lo lắng. Kết quả kiểm tra cho thấy tiền vệ này bị đứt dây chằng chéo trước, buộc phải phẫu thuật và sớm nói lời chia tay mùa giải. Một cú sốc thực sự với cá nhân Thái Sơn và cả đội bóng.

Điều đáng báo động là Thái Sơn không phải trường hợp cá biệt. Trước đó, Văn Trường và Hiểu Minh cũng đã gia nhập danh sách chấn thương dài hạn với những vấn đề nghiêm trọng liên quan đến đầu gối. Xa hơn nữa, Bùi Vĩ Hào liên tục lỡ hẹn các giải đấu lớn quốc tế cũng vì quá tải khiến chân sút của B. TP.HCM gặp chấn thương.

Việc liên tục thi đấu ở cường độ cao trong màu áo đội tuyển quốc gia, đội trẻ rồi ngay lập tức quay về phục vụ CLB khiến thể trạng của các cầu thủ trẻ bị bào mòn nhanh chóng. Những nhà vô địch U-23 châu Á, đăng quang SEA Games 33 và giành hạng 3 châu Á đang rất được kỳ vọng trở thành trụ cột tương lai của làng bóng nước nhà đang đối diện nguy cơ vỡ vụn vì quá tải.

Thái Sơn chỉ có 17 phút ra sân trong màu áo mới Ninh Bình đã phải nghỉ dài hạn. Ảnh: VNN.

Vượt qua áp lực

Bóng đá Việt Nam có những bước đi riêng đôi khi khiến giới cầu thủ rơi vào trạng thái “người ăn không hết, kẻ lần không ra”. Trong lúc các giải vô địch quốc nội phải tạm ngưng để phục vụ đội tuyển, hầu hết cầu thủ nghỉ thi đấu ròng rã hơn hai tháng trời, còn một số đồng nghiệp phải căng mình chơi nhiều giải quốc tế căng thẳng.

Sau thành công của HLV Kim Sang-sik cùng các học trò trên tuyển, các trụ cột ngay lập tức trở về chơi cho CLB vì đây mới là nơi trả công chính cho họ. Thêm vào đó, lịch thi đấu theo kiểu “no dồn, đói góp” càng khiến nỗi lo thêm chồng chất, nhất là ngay sát Tết Nguyên đán, rồi tiếp tục ra sân thi đấu bù sau đó. Điều này có nguy cơ bào mòn thể trạng các cầu thủ và rất dễ dẫn đến chấn thương.

Trong hoàn cảnh các CLB có lực lượng mỏng, như đội Thanh Hóa chỉ còn đúng 11 cầu thủ có thể ra sân, ban huấn luyện buộc phải đau đầu tính toán phương án xoay tua, vừa đảm bảo thành tích, vừa cố gắng bảo vệ những tài sản quý giá nhất của bóng đá Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik đối diện với bài toán khó về lực lượng cho những giải đấu lớn. Ảnh: CCT.

Đáng chú ý vào cuối tháng 3, đội tuyển Việt Nam có trận sinh tử với Malaysia ở loạt cuối vòng bảng Asian Cup 2027. Việc một số trụ cột bị chấn thương sẽ làm khó HLV Kim Sang-sik, đặc biệt trong thời điểm ông muốn trẻ hóa đội hình cho những mục tiêu xa hơn.

Câu chuyện của lứa U-23 Việt Nam hiện tại rơi vào tình cảnh quá tải và quá oải là cảnh báo sự cần thiết của việc quản lý lịch trình thi đấu một cách khoa học. Bên cạnh sự vượt qua chính mình của mỗi cầu thủ, các nhà làm giải đừng để V-League trở thành nơi những giấc mơ lớn bị bào mòn bởi chính sự khắc nghiệt của nó.