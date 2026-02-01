Sốc: FIFA có thể dỡ bỏ lệnh trừng phạt bóng đá Malaysia 01/02/2026 15:23

(PLO)- Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) mới đây đã chính thức lên tiếng trấn an dư luận khi khẳng định bóng đá Malaysia sẽ không đối mặt nguy cơ bị FIFA đình chỉ hoạt động, bất chấp những rắc rối xoay quanh công tác quản trị và vấn đề cầu thủ nhập tịch.

Thông tin của AFC đưa ra sau quá trình tham vấn giữa tổ chức bóng đá châu Á và FIFA liên quan đến lộ trình cải tổ Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM).

Chia sẻ với tờ Metro, Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor Paul John (người Malaysia) nhấn mạnh các biện pháp hiện tại áp dụng với FAM không mang tính trừng phạt. Theo ông, đây là một quá trình đánh giá và cải thiện hệ thống quản trị, đã được AFC thống nhất với FIFA từ trước. Vì vậy, FIFA sẽ không trực tiếp can thiệp vào công việc nội bộ của bóng đá Malaysia trong giai đoạn này.

Theo ông Windsor, FIFA chỉ giữ vai trò giám sát chung, trong khi toàn bộ trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn và theo dõi quá trình tái cấu trúc FAM đã được giao cho AFC. Điều này cho thấy AFC đang đóng vai trò “người bảo trợ” nhằm giúp bóng đá Malaysia vượt qua khủng hoảng quản trị mà không phải trả giá bằng án đình chỉ nặng nề từ FIFA.

Đội tuyển Malaysia bị cho là sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch không hợp lệ trong trận thắng đậm Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027. Ảnh: TNST.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo điều kiện tiên quyết để Malaysia tiếp tục “an toàn” là FAM phải chấp thuận và thực thi đầy đủ các khuyến nghị cải cách do AFC đề xuất. Những thay đổi này cần mang tính thực chất, đủ mạnh để tạo ra chuyển biến rõ ràng trong cách vận hành và quản lý bóng đá quốc gia, thay vì chỉ mang tính hình thức.

Song song với câu chuyện quản trị, làng bóng Malaysia vẫn đang đối mặt làn sóng tranh cãi liên quan đến nhóm cầu thủ nhập tịch từng bị cho là không hợp lệ. Trước đó, AFC đã yêu cầu làm rõ tình trạng của ba trong số bảy cầu thủ nhập tịch, sau khi CAS và FIFA tạm thời dỡ bỏ lệnh cấm thi đấu trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Ba cái tên gây chú ý gồm Joao Figueiredo, Hector Hevel và Jon Irazabal, đều thuộc biên chế CLB Johor Darul Ta’zim. Những cầu thủ này đã được đăng ký thi đấu trở lại và thậm chí đá chính trong chiến thắng 3-0 của JDT trước Shan United tại vòng bảng giải vô địch các CLB Đông Nam Á ngày 29-1. Dự kiến, họ cũng sẽ góp mặt trong trận đấu quan trọng gặp Nam Định FC của Việt Nam ngày 5-2 trên sân Thiên Trường để cạnh tranh ngôi đầu bảng.

Làng bóng Malaysia vẫn đang thấp thỏm chờ phán quyết cuối cùng từ CAS. Ảnh: TNST.

Không dừng lại ở đó, nhóm cầu thủ này còn được chấp thuận thi đấu tại Malaysian Super League và AFC Champions League Elite. Theo Tổng thư ký AFC, việc cho phép họ trở lại sân cỏ hoàn toàn dựa trên các phán quyết tạm thời từ CAS và FIFA, cho phép cầu thủ tiếp tục hoạt động bóng đá trong thời gian kháng cáo.

Dẫu vậy, ông Windsor Paul John không giấu được sự thận trọng. Ông thừa nhận các rủi ro pháp lý và thực tiễn đang ngày càng lớn, đặc biệt trong giai đoạn chuyển tiếp, khi cầu thủ vẫn được thi đấu nhưng tương lai pháp lý chưa được ngã ngũ. Nếu CAS giữ nguyên quyết định đình chỉ ở phán quyết cuối cùng, những hệ lụy về kết quả thi đấu, tính hợp lệ của giải đấu và quyền lợi các CLB hoàn toàn có thể phát sinh.

Theo AFC, đây chính là “vùng xám” đáng lo ngại nhất hiện nay. Làng bóng Malaysia có thể tạm thời tránh được án phạt nặng từ FIFA, nhưng chừng nào các vấn đề nhập tịch và quản trị chưa được giải quyết dứt điểm, những cơn sóng ngầm vẫn có thể bất ngờ trồi lên, đe dọa sự ổn định của cả hệ thống.