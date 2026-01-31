Hai ngôi sao hứa hẹn bùng nổ trong trận tái đấu Việt Nam- Malaysia 31/01/2026 06:06

(PLO)-Hai ngôi sao của tuyển Việt Nam và Malaysia hứa hẹn làm bùng nổ trong cuộc tái đấu Việt Nam-Malaysia.

Hai ngôi sao hứa hẹn bùng nổ trong trận tái đấu Việt Nam - Malaysia ngày 31-3 ở vòng loại Asian Cup 2027 là Nguyễn Xuân Son và Faisal Halim.

Nếu đêm 29-1, Nguyễn Xuân Son tỏa sáng với cú đúp bàn thắng trong màu áo TX. Nam Định để thắng Lion City Sailors 3-0, thì trước đó một ngày “sát thủ” Faisal Halim cũng có cú đúp giúp Selangor đánh bại CLB CA. Hà Nội 2-0 tại Shopee Cup.

Ngôi sao Faisal Halim hoàn thành cú đúp đêm 28-1 giúp Selangor đánh bại CLB CA.Hà Nội 2-0.

Sau khi 7 tuyển thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA trừng phạt thì “sát thủ” Faisal Halim có cơ hội quay lại tuyển Malaysia và tỏa sáng liên tục ghi bàn ở lượt trận 2, 4 và 5 ở bảng F vòng loại Asian Cup 2027.

Hai ngôi sao có những điều đáng buồn trong thời gian qua. Nguyễn Xuân Son thì bị chấn thương nặng ở chung kết lượt về AFF Cup 2024 vào tối ngày 5-1-2025 tại sân Rajamangala, nghỉ dưỡng 11,5 tháng và trở lại cực kỳ ấn tượng liên tục ghi bàn trong màu áo tuyển Việt Nam lẫn CLB.

Trong tối 29-1, Nguyễn Xuân Son cũng hoàn thành cú đúp giúp TX.Nam Định đánh bại Lion City Sailors 3-0. Ảnh:CTP

Faisal Halim cũng thế, cách đây 2 năm tay săn bàn cừ khôi của tuyển Malaysia bị tạt acid tại bãi đổ xe ở siêu thị tại Kuala Lumpur gây biến dạng gương mặt rất nặng và nghỉ thi đấu gần cả năm trời. Cảnh sát không điều tra ra kẻ thủ ác. Faisal Halim đã nhiều lần cảm thấy bế tắc, thất vọng cùng sự hãi hùng sau tai nạn thảm khốc. Sau này anh tuyên bố: “Tôi mong cảnh sát tìm được kẻ hại tôi và tôi xin được gặp mặt để hỏi nguyên nhân vì sao hành động tàn bạo với tôi?”.

Faisal Halim từng có quãng thời gian dài bế tắc và hoảng sợ cùng với việc mất suất trong đội tuyển Malaysia và cân nhắc bỏ bóng đá vì ngoại binh tràn ngập trong đội tuyển. Bản thân Halim lại là tiền vệ tấn công số 1 của tuyển Malaysia nhưng không cạnh tranh nổi những cầu thủ đẳng cấp thế giới giả mạo hồ sơ bị FIFA phát hiện sau đó.

Faisal Halim trở lại rất ấn tượng cùng niềm tin vào tương lai. HLV Kim Pan-gon biết rõ câu chuyện của Faisal Halim vì trước đó ông Kim là thầy của Halim ở đội tuyển Malaysia, sau đó HLV Kim Pan-gon quay lại dẫn dắt Selangor và lại tiếp tục trao tấm băng đội trưởng cho tiền vệ tấn công mang áo số 7 này.

Ngày 31-3 tới, Malaysia chạm trán với Việt Nam trên đất Việt Nam trong khuôn khổ lượt cuối bảng F vòng loại Asian Cup 2027.

Lượt đi Việt Nam thua 0-4 trong trận Malaysia dùng 7 ngoại binh gian lận. Việt Nam thiếu Nguyễn Xuân Son do chấn thương còn Malaysia vắng Faisal Halim.

Hãy chờ hai “sát thủ” thể hiện tài năng trong trận lượt về ngày 31-3.