Ngôi sao Faisal Halim chia tay bóng đá vì điều gì? 12/09/2025 14:27

Tuyển thủ Malaysia, ngôi sao Faisal Halim, 27 tuổi của Malaysia đã tuyên bố chia tay tuyển sau trận giao hữu Malaysia thắng Palestine 1-0 ngày 7-9.

Kể từ sau khi bị tạt acid tại bãi đổ xe ở siêu thị tại Kuala Lumpur đến nay, ngôi sao Faisal Halim có tâm lý rất bất ổn. Sau 1 năm điều trị những vết bỏng rất nặng do acid gây ra trên gương mặt và thân thể, Faisal Halim đã quay lại bóng đá khoác áo CLB Selangor và tuyển Malaysia.

Ngôi sao Faisal Halim với gương mặt biến dạng sau khi bị tạt acid và tâm lý luôn bất an. Ảnh:NST

Tuy nhiên sau đó vài tháng thì cơ quan cảnh sát điều tra tuyên bố ngừng điều tra vụ án... vì tìm không ra manh mối. Ngôi sao Faisal Halim đã thể hiện sự thất vọng. Anh chia sẻ rằng, rất mong cơ quan chức năng tìm ra thủ phạm tấn công acid vào người anh.

Báo chí Malaysia chỉ đoán rằng, thời điểm đó, 4 cầu thủ Malaysia, trong đó có 3 tuyển thủ bị tấn công dưới nhiều hình thức từ tông xe, tạt acid, đến đánh lén... có thể là từ nhóm cá độ bóng đá. Tuy nhiên 1 năm điều tra, cơ quan cảnh sát Malaysia không tìm ra manh mối và tuyên bố dừng vụ án.

Đá bóng giỏi nhưng sao Faisal Halim cũng như nhiều cầu thủ nội khác không cạnh tranh suất được với cầu thủ nhập tịch từ CLB đến đội tuyển Malaysia. Ảnh:Star

Faisal Halim là tuyển thủ hạng A của Malaysia, thời chưa có làn sóng nhập tịch anh là tiền vệ cánh không thể thiếu của tuyển Malaysia. Faisal Halim thuận chân trái và chơi tiền vệ cánh tấn công rất sắc nét, kỹ thuật, tốc độ đều rất ấn tượng, lối đá rất giàu chất kỹ thuật, lắt léo và tinh quái.

Tuy nhiên kể từ khi làn sóng nhập tịch ồ ạt, anh cũng mất vị trí chính thức ở tuyển Malaysia.

Đợt tập trung đầu tháng 9 này, Faisal Halim vẫn được gọi vào tuyển Malaysia nhưng không ra sân. Sau trận Malaysia thắng Palestine 1-0, thì anh tuyên bố với báo chí xem xét bỏ bóng đá về tập trung cuộc sống gia đình.

Faisal Halim đã trải qua những điều kinh khủng gần 2 năm nay, kể từ khi bị tạt acid. Bất cứ ở đâu, đông người, anh cũng cảm thấy bất an và thậm chí anh rất sợ. Đã vậy, cơ quan chức năng Malaysia còn không điều tra ra, khiến anh càng cảm thấy bất an.

Trước thông tin Faisal Halim chia tay bóng đá ở tuổi 27, giám đốc điều hành CLB Selangor, Johan Kamal Hamidon nêu quan điểm: “Tôi nghĩ chuyện này nằm trong quyết định của ban huấn luyện CLB. Tôi tin Faisal Halim có được sự hỗ trợ tốt nhất từ CLB, tuy nhiên cũng phải cân nhắc quyết định cá nhân của Faisal Halim. Nếu anh ấy còn muốn chơi bóng, tại sao chúng ta lại ngăn cản. Còn nếu Halim muốn tạm thời nghỉ ngơi để ổn định tinh thần, vì sao chúng ta lại ngăn cản”.

Vị giám đốc điều hành này còn nói thêm Faisal Halim là cầu thủ rất chuyên nghiệp, kỹ năng chơi bóng rất giỏi, nhưng anh ấy đang gặp những có khăn về tâm lý, tinh thần. Đây là điều cần bàn để tháo gỡ. Faisal Halim ở tuổi 27 còn quá trẻ để chia tay bóng đá, trong khi anh là cầu thủ giỏi.

Thực ra rất nhiều tuyển thủ giỏi Malaysia hiện nay đang rơi vào thế cực khó, dự bị liên miên vì làn sóng nhập tịch ở CLB cho đến đội tuyển. Riêng Faisal Halim còn có những chấn động tâm lý rất nặng sau vụ bị tạt acid.