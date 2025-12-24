Bầu Đức - ông già Noel hơn 20 năm 'cho không' cầu thủ và giấc mơ bóng đá Việt bền vững 24/12/2025 12:04

(PLO)- Trong hơn hai thập niên qua, khi nhắc đến những nhân vật có ảnh hưởng sâu rộng nhất đến bóng đá Việt Nam, bầu Đức như một ông già Noel luôn hiện lên là một trường hợp mang đến thiện lành đặc biệt, để lại nhiều dấu ấn sâu đậm… không giống ai.

Không ồn ào khoa trương, không đặt nặng danh xưng hay sự vinh danh, những gì bầu Đức làm cho CLB HA Gia Lai và bóng đá Việt Nam diễn ra âm thầm, bền bỉ kéo dài qua nhiều thế hệ cầu thủ. "Ông già Noel" ở phố núi đã lặng lẽ chui vào ống khói của làng bóng Việt mang theo những món quà còn giá trị hơn những chiếc huy chương.

Bầu Đức chi hơn 2 ngàn tỉ đồng cho bóng đá

Nhớ năm 2001, bầu Đức nhận chuyển giao đội bóng tỉnh nhà và đổi tên thành HA Gia Lai với lứa cầu thủ lão luyện khoác áo tuyển Việt Nam, Thái Lan đá đâu thắng đó. Với tiềm lực tài chính dồi dào cùng tư duy làm bóng đá hiện đại, ông không ngần ngại đầu tư mạnh tay để xây dựng một đội hình chất lượng.

Chỉ trong thời gian ngắn, HA Gia Lai trở thành thế lực mới của V-League, giành liên tiếp hai chức vô địch quốc gia vào các năm 2002 và 2003. Những bản hợp đồng đình đám với mức lót tay cộng lương, thưởng cao ngất ngưởng mà Kiatisak và nhiều đồng đội khi ấy từng nói “không thể tin nổi” cùng lối chơi cống hiến đã biến đội bóng phố núi thành hiện tượng, chinh phục và quyến rũ người yêu bóng đá trên cả nước.

Ông bầu Đoàn Nguyên Đức mới ngoài 40 tuổi đã một tay gầy dựng HA Gia Lai thành một thế lực mới của bóng đá Việt Nam. Ảnh: CCT.

Tuy nhiên, bầu Đức không dừng lại ở những thành công trước mắt. Sau giai đoạn thống trị V-League, ông sớm nhận ra rằng bóng đá Việt Nam không thể phát triển bền vững nếu chỉ chạy theo thành tích, dù ông hay nói “đá banh mà không nghĩ đến chức vô địch thì ở nhà… nhậu sướng hơn”.

Năm 2007, ông bầu phố núi sang Anh học hỏi mô hình đào tạo trẻ của CLB Arsenal. Chuyến đi này đã thay đổi hoàn toàn cách nghĩ và cách làm bóng đá của ông. Với bầu Đức, nền tảng của một nền bóng đá mạnh không nằm ở những ngôi sao mua về, mà phải bắt đầu từ đào tạo trẻ bài bản.

Dĩ nhiên, ông bầu trẻ không thả mồi bắt bóng. Ông từng nói với chúng tôi về cách tính rất đơn giản mà không phải ai làm bóng đá cũng nghĩ ra: “Tui bỏ một số vốn ra đầu tư cho bóng đá, không có đồng bạc nào thu lại ngay từ bóng đá nhưng lợi nhuận vô hình mang lại cho tui cao gấp mấy chục lần”.

Danh thủ Kiatisak hơn 20 qua vẫn thiết thân với ông bầu phố núi. Ảnh: CCT.

Lại nhớ những năm đầu thập niên 2000, đội bóng HA Gia Lai xuất phát từ hạng Nhất nhưng liên tục làm “vỡ sân”, vé không đủ bán. Sau đó, lứa cầu thủ xuất thân từ Học viện Arsenal JMG từ lúc còn dưới 19 tuổi cho đến năm 2015 trở đi nổi đình nổi đám không chỉ ở Việt Nam. Và cũng không nhiều người biết chuyện bầu Đức có nhiều lời mời đưa các cầu thủ Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng,… lưu diễn tại Mỹ cho bà con thưởng thức chơi cho thư giãn.

Năm 2007, Học viện HA Gia Lai Arsenal JMG chính thức khởi công tại Hàm Rồng. Và suốt hơn 10 năm liên tục, bầu Đức đều đặn chi ra hàng chục tỷ đồng mỗi năm để vận hành học viện.

Các cầu thủ nhí “học ăn học nói học gói học mở” theo giáo trình châu Âu và học văn hóa trong một ngôi trường riêng cho đến hết lớp 12. Với ông bầu phố núi, cầu thủ giỏi chuyên môn nhưng thiếu nền tảng văn hóa, đạo đức thì không thể nên người. Vẫn luôn bỗ bã hết sức thật lòng, bầu Đức hay tếu táo: “Tui không có cầu thủ mất dạy”.

Tiền vệ Tuấn Anh cùng đồng đội một thời làm rạng danh bóng đá Việt. Ảnh: CCT.

Ngay cả trong một vài thời điểm khó khăn của tập đoàn HA Gia Lai, khi doanh nghiệp buộc phải tái cơ cấu mạnh mẽ, bán đi nhiều tài sản để đảm bảo thanh khoản, bóng đá vẫn là đứa con tinh thần không thể dứt bỏ của bầu Đức. Ông luôn nâng niu cuộc chơi bóng đá của những đôi chân trẻ, bất chấp những biến động khắc nghiệt của cuộc chơi thương trường.

Có vài lần, ông ngồi trà dư tửu hậu với anh em, bỗng dưng bấm đốt mấy đầu ngón tay rồi buông ra một tràng cười nhẹ tênh: “Tính ra hơn 20 năm làm bóng đá, tui mất ngót nghét 2.000 tỉ đồng chớ đâu giỡn chơi”.

Cầu thủ HA Gia Lai góp phần làm rạng danh bóng đá Việt Nam

Từ học viện Hàm Rồng, hàng loạt cầu thủ tài năng đã trưởng thành và đóng góp trực tiếp cho các đội tuyển quốc gia suốt từ năm 2005 đến nay. Lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Minh Vương, Châu Ngọc Quang,… từng làm nức lòng người hâm mộ. Những thế hệ sau như Quốc Việt, thủ môn Trung Kiên, Nhật Minh hay Quốc Cường lãng mạn nối dài mạch chảy ấy, bằng chức vô địch U-23 Đông Nam Á, giành vé chơi vòng chung kết U-23 châu Á và mới đăng quang SEA Games 33.

Những nhà vô địch SEA Games 33 Quốc Cường, Nhật Minh, Quốc Việt thuở còn chân trần học bóng đá ở Hàm Rồng. Ảnh: CCT.

Đáng chú ý, Phạm Lý Đức xuất thân từ học viện Nutifood, từng chơi ở giải hạng Nhất cho đội Bà Rịa Vũng Tàu, chỉ sau một mùa khoác áo HA Gia Lai tại V-League 2024-2025 đã được HLV Kim Sang-sik gọi lên tuyển quốc gia.

Trường hợp của tiền vệ Quốc Cường cũng mang nhiều dấu ấn đặc biệt. Là em họ của Công Phượng, năm 2014 khi mới 10 tuổi, Quốc Cường chưa đủ điều kiện gia nhập học viện nhưng vẫn được tạo điều kiện học bóng đá tại Gia Lai nhờ tố chất nổi bật.

Suốt 8 năm ròng rã, cậu bé Quốc Cường “ăn bóng đá, ngủ bóng đá” ở Hàm Rồng trước khi trưởng thành và bước ra sân chơi chuyên nghiệp. Những câu chuyện như vậy không phải cá biệt, mà cho thấy tầm nhìn xa của doanh nhân Đoàn Nguyên Đức với niềm tin, sự kiên nhẫn và đặt yếu tố con người lên hàng đầu.

HLV Park Hang-seo là "ngôi sao" do ông Đức phát hiện và đưa về dẫn dắt các đội tuyển quốc gia. Ảnh: CCT.

Ai cũng biết ông bầu phố núi chịu chơi còn để lại dấu ấn lớn trong bước ngoặt lịch sử của bóng đá Việt Nam khi trực tiếp sang Hàn Quốc tìm HLV Park Hang-seo và chốt các điều khoản trước khi giúp VFF hoàn tất hợp đồng. Trong hai năm đầu, mức lương tháng của HLV Park Hang-seo không dưới nửa tỷ đồng, cứ đều đặn ngày 10 hàng tháng là trợ lý của bầu Đức chuyển khoản cho thầy Hàn.

Điều đặc biệt là dù đóng góp lớn như vậy, bầu Đức chưa bao giờ đòi hỏi sự ghi công hay vinh danh. Ông từng chia sẻ rằng có thời điểm, ông không được tặng nổi một chiếc vé xem bóng đá, nhưng vẫn sẵn sàng “cho không” cầu thủ lên tuyển quốc gia, không đòi hỏi bất kỳ quyền lợi nào.

5 cầu thủ xuất thân từ cái nôi HA Gia Lai giành huy chương vàng SEA Games 33. Ảnh: CCT.

Với ông, được thấy cầu thủ do mình đào tạo khoác áo các đội tuyển quốc gia, cống hiến cho người hâm mộ những pha bóng đẹp, những chiến thắng quả cảm như khi giành ngôi á quân U-23 châu Á 2018, hay gần nhất ở trận chung kết SEA Games 33 đã là phần thưởng vô giá cho bầu Đức.

Nhìn lại quãng đường dài hơn 20 năm gắn bó với bóng đá, những đóng góp của bầu Đức không thể cân đo đong đếm bằng danh hiệu hay con số. Đó chính là một hành trình lặng lẽ, bền bỉ và trách nhiệm. Niềm đam mê và sự âm thầm như "ông già Noel" với những món quà giàu ý nghĩa ấy mới là điều làm cho tên tuổi bầu Đức trở nên đặc biệt trong lịch sử bóng đá Việt Nam.