"Chấp" Nguyễn Xuân Son, Nam Định vẫn ghi 9 bàn rồi chia tay

(PLO)- Cỗ máy săn bàn Nguyễn Xuân Son không ra sân nhưng Nam Định vẫn ghi 9 bàn thắng rồi chia tay, trong khi CLB Công an Hà Nội đi tiếp ở giải châu lục.

Tối 11-12 hai đại diện Việt Nam là Nam Định và CLB Công an Hà Nội ra quân trận lượt trận cuối AFC Champions League 2. Theo đó, Nam Định dội mưa gôn 9 bàn thắng vào lưới Eastern FC của Hồng Kong rồi chia tay giải.

Trong khi đó CLB Công an Hà Nội dù thua Tai Po ngay tại Hong Kong nhưng vẫn chiếm ngôi nhì bảng E để vào vòng 16 đội.

Dù vắng Nguyễn Xuân Son, Nam Định vẫn "dội mưa gôn" vào lưới Eastern 9 lần rồi chia tay giải châu Á. Ảnh: AFC.

Nam Định đá giải châu lục (bảng F) không đăng ký Nguyễn Xuân Son do anh chấn thương trong màu áo tuyển quốc gia. Tuy nhiên, ở lượt trận cuối tiếp Eastern của Hong Kong, chủ nhà đã thắng lớn đối phương tại Thiên Trường với 9 pha lập công nhưng đã không thể đi tiếp. Thành tích này của Nam Định kém hơn giải năm rồi khi nhà vô địch V-League vào vòng 16 đội và thua Sanfrecce Hiroshima.

Tiếc cho Nam Định bị loại khỏi cuộc chơi giải châu Á ngay sau vòng áp chót khi sang Thái Lan đá lượt về với Ratchaburi và thua 0-2 (lượt đi Nam Định thắng 3-1). Sau lượt trận áp chót, Ratchaburi có 9 điểm và Nam Định mới có 6 điểm.

CLB Công an Hà Nội đi tiếp vào vòng 16 đội khi đứng nhì bảng E. Ảnh: AFC.

Ở bảng E, CLB Công an Hà Nội đứng nhì bảng giành quyền vào vòng 16 đội dù trận cuối thua Taipo 0-1 nhưng thầy trò HLV Mano Polking có 8 điểm đứng nhì, trong lúc đội nhất là Macarthur (Úc) có 13 điểm.

Ở giải AFC Champions League 2 này, ngoài CLB Công an Hà Nội còn có nhiều đại diện của Đông Nam Á (không kể Úc) vào vòng 16 đội như Ratchaburi, Bangkok Utd của Thái Lan, Tampines Rovers của Singapore (nhất bảng H), Persib Pandung của Indonesia.