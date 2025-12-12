McTominay bị truyền thông Ý chỉ trích dữ dội 12/12/2025 11:45

Truyền thông Ý đã đưa ra những nhận định của họ về màn trình diễn của Scott McTominay trong màu áo Napoli tại Champions League sau trận thua Benfica của HLV Jose Mourinho 0-2. Theo đó, cựu sao của Manchester United McTominay bị truyền thông Ý chỉ trích dữ dội.

Cựu tiền vệ MU Scott McTominay đã có cuộc hội ngộ khó khăn với Jose Mourinho. Ngôi sao của Napoli đã chứng kiến ​​đội bóng của mình thua Benfica 2-0 tại Lisbon, giáng một đòn mạnh vào hy vọng vượt qua vòng bảng Champions League của nhà vô địch Serie A.

Kể từ khi rời Old Trafford để gia nhập Napoli vào năm 2024, McTominay là một trong những cầu thủ thi đấu ấn tượng nhất dưới thời HLV Antonio Conte. Tuy nhiên, anh đã gặp khó khăn trong việc tái hiện phong độ thường thấy khi nhà đương kim vô địch Serie A phải chịu thất bại thứ ba liên tiếp trên sân khách tại đấu trường châu Âu.

HLV của Napoli, Antonio Conte đã chỉ ra CLB của ông có thời gian hồi phục ngắn ngủi sau chiến thắng trước Juventus hôm Chủ nhật, đồng thời cho rằng Benfica đã được nghỉ ngơi thêm hai ngày. Tuy nhiên, Mourinho đã bác bỏ lập luận của Conte sau khi trận đấu kết thúc.

Mourinho đã thắng Conte trong cuộc đối đầu giữa Benfica và Napoli tại Champions League. ẢNH: MB MEDIA

"Nói rằng Benfica có thể lực tốt hơn nghe có vẻ như là một lời bào chữa", HLV Jose Mourinho của Benfica nói, "Chúng tôi đã đọc trận đấu tốt, tôi quyết định cho Ivanovic đá tiền đạo thay vì Pavlidis và điều đó đã thay đổi cách chúng tôi tấn công".

Mourinho nói thêm: "Các cầu thủ đã thể hiện bản lĩnh và sự thông minh, tinh thần của Benfica, nghĩa là khi bạn gặp khó khăn lớn nhất, bạn sẽ vươn lên. Chúng tôi biết rằng nếu không thắng trận này, chúng tôi sẽ bị loại, nhưng giờ đây với 6 điểm, chúng tôi vẫn còn cơ hội".

Kết quả này khiến Napoli đứng thứ 23 trên bảng xếp hạng Champions League, chỉ cách vị trí dự play-off một khoảng nhỏ, trong khi Benfica kém một điểm. Truyền thông Ý đã đưa ra những nhận định về màn trình diễn của McTominay trước Benfica

Gazzetta dello Sport nói gì về McTominay

Tờ báo thể thao Ý Gazzetta dello Sport đã tường thuật chi tiết về việc McTominay đã mắc lỗi trong cả hai bàn thắng của Benfica. Bàn mở tỷ số của Richard Rios xuất phát từ pha bóng bật ra giữa McTominay và tiền đạo Ivanovic của Benfica, trong khi tiền vệ người Scotland cũng không kèm người kịp thời trước khi Leandro Barreiro ghi bàn thắng thứ hai.

Tuyển thủ quốc tế người Scotland "liên tục phải rượt đuổi" trong một đội Napoli mệt mỏi, "kiệt sức, thiếu tốc độ và ý tưởng". Lời chỉ trích một phần xuất phát từ lịch thi đấu dày đặc của đội bóng.

Tuy nhiên, bản tường thuật trận đấu đã đưa ra một đánh giá gay gắt về màn trình diễn của McTominay và cầu thủ được MU cho mượn, Rasmus Hojlund: "McTominay, người thường là động lực chính, lại thi đấu tệ hại, còn Hojlund, "sát thủ trong trận đấu với Bà đầm già (Juventus)", lại gần như biến mất”.

Corriere dello Sport cũng lên tiếng

McTominay bị truyền thông Ý chỉ trích dữ dội sau màn trình diễn tệ hại tại Champions League. ẢNH: MB MEDIA

Bản tường thuật trận đấu của tờ Corriere dello Sport cũng nhấn mạnh những điểm yếu trong phòng ngự của McTominay trong trận đấu. Bản tường thuật viết: "Nhân vật chính đã quen với việc xuất hiện trên trang nhất các báo, nhưng vì những lý do khác".

Tờ báo này cho rằng cựu tiền vệ của MU "lao vào vòng cấm một cách rụt rè, không bật nhảy với sự mạnh mẽ và sức mạnh thể chất thường thấy", trước khi mắc sai lầm trong bàn thắng mở tỷ số của Rios. Đối với bàn thắng thứ hai, McTominay đã "đuổi theo" Rios nhưng hụt hơi.

Tóm lại màn trình diễn thiếu sức sống của Napoli, bản báo cáo trận đấu viết: "Thể lực đã cạn kiệt, ý chí chiến đấu yếu kém và thiếu khát khao chiến thắng". Về màn trình diễn của McTominay, tờ Corriere dello Sport nói anh gần như mất hút trong trận khi nhận định một cách ví von, "cầu thủ người Scotland này chưa từng xuất hiện, cũng như Napoli chưa từng ra sân".