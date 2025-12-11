Người điều hành dự án Nuôi Em có được tự ý gửi tiết kiệm tiền từ thiện? 11/12/2025 18:59

(PLO)- Luật sư cho rằng việc ông Hoàng Hoa Trung - người điều hành dự án Nuôi Em để toàn bộ tiền đóng góp chuyển vào tài khoản cá nhân là không đúng với bản chất pháp lý. Đồng thời, pháp luật không cho phép việc sử dụng tiền từ thiện vào hoạt động đầu tư sinh lời, kể cả khi khoản lãi dự kiến được cho là sẽ quay lại phục vụ mục tiêu thiện nguyện.

Mới đây, trước hàng loạt nghi vấn về tính minh bạch của dự án Nuôi Em, ông Hoàng Hoa Trung, người điều hành chương trình, cho biết sẽ tạm “đóng băng” tài khoản trong 15 ngày. Mục đích của việc này để dừng mọi giao dịch thu - chi và tiến hành rà soát toàn bộ các khoản tài chính của các năm trước.

Fanpage Nuôi Em tiếp tục đăng tải bài viết giải trình, bác bỏ cáo buộc cắt xén tiền của nhà hảo tâm. Tuy nhiên, việc dự án cho biết khoản tiền tồn từ năm 2019 được đem gửi tiết kiệm và dùng phần lãi phát sinh cho các chi phí vận hành như liên lạc, đi lại, khảo sát… tiếp tục gây tranh cãi trong dư luận.