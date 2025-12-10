Dự án 'Nuôi Em' lên tiếng về nghi vấn bớt xén tiền từ thiện 10/12/2025 08:47

(PLO)- Dự án Nuôi Em vừa chính thức trả lời các câu hỏi về minh bạch tài chính, nghi vấn cắt xén tiền và lý giải việc dùng lãi tiền gửi tiết kiệm để vận hành.

Dự án Nuôi Em vừa có thông báo gửi các nhà hảo tâm và cộng đồng, cho biết đã tiếp thu ý kiến phản ánh liên quan đến cách thức vận hành, giao tiếp và minh bạch tài chính.

Suất ăn hằng ngày của các em vẫn được duy trì

Đại diện dự án khẳng định không trốn tránh trách nhiệm và đang xây dựng kế hoạch hành động nhằm sửa đổi, nâng cấp quy trình hoạt động.

Theo đó, danh sách các phản ánh và câu hỏi sẽ được tổng hợp công khai, dự án cam kết phản hồi đầy đủ. Các cam kết tài chính công khai tại địa chỉ taichinh.nuoiem.com và chưa có thay đổi. Tại đây, cộng đồng có thể xem sao kê thu từng tháng, hồ sơ chi và các thông báo tài chính cập nhật định kỳ.

Dự án thừa nhận một số hạn chế về báo cáo và sẽ phối hợp đơn vị chuyên môn để nâng cao chất lượng, tăng cường minh bạch. Kết quả hành động sẽ được đăng tải trên fanpage và trang thông tin chung.

Dự án '"Nuôi Em" khẳng định danh sách các phản ánh và câu hỏi sẽ được tổng hợp công khai, đồng thời dự án cam kết phản hồi đầy đủ. Ảnh: Facebook Nuôi Em.

Liên quan phản ánh các em bị cắt suất ăn, dự án khẳng định suất ăn hằng ngày vẫn duy trì. Việc đóng băng tài khoản không ảnh hưởng đến hỗ trợ học sinh do tiền được chuyển theo từng đợt.

Đơn vị này nhận lỗi vì bài đăng trước cung cấp thông tin chưa rõ ràng, gây lo lắng cho giáo viên và người nuôi. Việc đóng băng tài khoản là để phục vụ thống kê và xuất phát từ lỗi vận hành.

Đầu năm học, dự án tiếp nhận danh sách 71.761 học sinh. Trong đó, 67.996 em cần hỗ trợ một bữa và 3.765 em cần hỗ trợ hai bữa (quy đổi thành 75.526 mã). Số lượng hỗ trợ hằng tháng điều chỉnh theo danh sách tăng giảm từ nhà trường.

Trước câu hỏi có cắt xén tiền của nhà hảo tâm hay không, dự án cam kết không chi tiêu khoản nào ngoài mục đích hỗ trợ học sinh, giáo viên. Điều này có thể kiểm chứng qua số liệu thu chi ngân hàng.

Các khoản chuyển đi đều kèm công văn và hồ sơ từ địa phương. Tiền chưa sử dụng được giữ trong tài khoản hoặc gửi tiết kiệm, thể hiện trong báo cáo số dư hằng tháng.

Dự án cho biết sẽ làm việc với đơn vị chuyên môn để nâng cao tiêu chuẩn minh bạch và sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nhà sáng lập Hoàng Hoa Trung và các em nhỏ miền núi. Ảnh: Facebook Hoàng Hoa Trung.

Tiền chưa sử dụng từ năm 2019 được gửi tiết kiệm

Về phản ánh một trẻ có nhiều nhà tài trợ hoặc trùng mã, dự án khẳng định tại một thời điểm, một bữa ăn chỉ có một nhà tài trợ.

Danh sách trẻ em được xác nhận bằng văn bản từ nhà trường hoặc phòng giáo dục. Dự án cho biết không ghép nhiều nhà tài trợ chi một suất, cũng không tạo nhân vật ảo. Sai sót về thông tin chưa cập nhật hoặc trùng lặp có thể do lỗi vận hành, nhưng việc chuyển tiền đều dựa trên xác nhận từ địa phương.

Do chính sách bảo vệ quyền trẻ em, dự án không thể công khai danh sách họ tên và lớp học của các em.

Để tăng mức độ kiểm chứng, dự án đề xuất bốn phương án: Đối chiếu thu chi và hồ sơ chi; tổng hợp danh sách theo công văn nhà trường; mời đại diện cộng đồng giám sát; mời đơn vị độc lập đối chiếu.

Về khoản tiền gửi tiết kiệm, dự án cho biết tiền chưa sử dụng từ năm 2019 được gửi tiết kiệm. Phần lãi dùng cho chi phí vận hành như liên lạc, khảo sát, đi lại và hỗ trợ tình nguyện viên.

Dự án lý giải việc gửi tiết kiệm là cách tối ưu dòng tiền và giảm gánh nặng chi phí cá nhân của tình nguyện viên. Phần tiền này chiếm tỉ lệ nhỏ do dòng tiền thu – chi được phân bổ đều trong năm. Đơn vị này hứa sẽ cập nhật tổng số tiền tiết kiệm trong thời gian tới.

Đối với phản ánh về ứng xử của nhà sáng lập Hoàng Hoa Trung, dự án đã tiếp nhận góp ý và sẽ kiểm điểm, không né tránh. Trước mắt, dự án ưu tiên làm rõ vấn đề quyền lợi học sinh, dòng tiền và kế hoạch ngân sách.