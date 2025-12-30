'Người nhái' ngụp lặn làm lại cầu gỗ dài nhất Việt Nam ở Đắk Lắk 30/12/2025 14:07

(PLO)- Một nhóm người ở Đắk Lắk đang tích cực làm lại cầu Ông Cọp, cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam từng bị nước lũ cuốn trôi trong cơn bão số 13.

Ngày 30-12, một nhóm thợ tiếp tục vận chuyển gỗ, vật dụng ra sông Bình Bá để dựng lại cầu Ông Cọp, nối giữa nối giữa xã Tuy An Đông và phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk.

Cây cầu gỗ được dựng lại sau khi bị lũ cuốn trôi. Ảnh: H.T

Cầu Ông Cọp là cầu gỗ dài nhất Việt Nam với chiều dài khoảng 800 m. Trong đợt bão số 13 vào đầu tháng 11-2025, cầu Ông Cọp đã bị nước lũ cuốn trôi, chỉ sót lại những cọc gỗ trơ trọi trên sông.

Video người dân dựng lại cầu Ông Cọp

Theo ghi nhận, hiện cầu Ông Cọp đã được người dân dựng lại khoảng 50%. Để dựng lại cầu, người dân sử dụng vật liệu là gỗ cây phi lao rắn rỏi, chắc chắn.

Một đoạn cầu đã gần hoàn thiện. Ảnh: T.T

Nhóm tham gia làm cầu Ông Cọp phải là những người bơi giỏi, bởi các thao tác dựng lại cầu như đóng trụ cầu, gia cố thân cầu… bắt buộc phải thực hiện trên sông.

"Người nhái" ngụp lặn để hỗ trợ dựng trụ cầu. Ảnh: T.T

Ngoài ra, trong nhóm thợ phải có “người nhái” lặn giỏi để hỗ trợ gia cố khi đóng cọc làm trụ cầu xuống lòng sông.

Mỗi lần máy đóng trụ gỗ xuống lòng sông, “người nhái” phải ngụp lặn nhiều lần để kiểm tra, hỗ trợ cố định trụ cầu cho chắc chắn. Khi đóng xong trụ, nhóm thợ phía trên sẽ bắc các thanh gỗ theo chiều ngang, chéo và gia cố thêm để thân cầu được chắc chắn.

Sau hơn nửa tháng thi công, nhóm thợ đã dựng được khoảng 50% cầu Ông Cọp.

Ông Hồ Văn Dũng, một người tham gia dựng cầu Ông Cọp, cho biết mỗi ngày nhóm của ông có từ 8 đến 10 người làm việc. Do các thao tác đều thực hiện trên sông nước nên rất tốn thời gian.

Nhóm thợ gia cố trụ cầu. Ảnh:T.T

“Mỗi ngày, anh em chúng tôi chỉ dựng được từ ba đến bốn nhịp cầu, tương ứng từ 15 đến 20 m. Anh em ai cũng phải là người bơi giỏi vì làm việc dưới sông”, ông Dũng nói.

Vẫn lời ông Dũng, hơn nửa tháng qua, cả nhóm đã dựng khoảng 400 m cầu. Dự kiến trước Tết Nguyên đán 2026, cầu Ông Cọp sẽ được làm xong, giúp bà con đi lại thuận tiện, tiết kiệm thời gian hơn.

Các thanh gỗ được gia cố chắc chắn. Ảnh: T.T

Một người dân địa phương cho biết hiện từ phường Xuân Đài đi xã Tuy An Đông đã có nhiều tuyến đường bê tông đẹp. Tuy nhiên, quãng đường di chuyển khá xa, trên 10 km.

Còn khi đi qua cầu Ông Cọp, người dân chỉ mất vài phút với quãng đường di chuyển chưa tới 1 km, tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Các tấm ván được gia cố trên mặt cầu. Ảnh: T.T

Cũng vì quãng đường di chuyển ngắn, nên mỗi lần cầu Ông Cọp sập do mưa lũ, bà con lại hùn tiền làm lại cầu mới. Ngoài việc giúp người dân tiết kiệm khi đi lại, cầu Ông Cọp còn là nơi thu hút nhiều khách du lịch đến chụp ảnh làm kỷ niệm. Để có kinh phí tu sửa cầu, những người làm cầu sẽ thu phí 5.000 đồng/lượt xe máy qua lại.

Việc thi công cầu mất rất nhiều thời gian, công đoạn. Ảnh:T.T

Ông Trần Văn Biên, Chủ tịch UBND xã Tuy An Đông, cho hay cầu Ông Cọp gắn bó với đời sống văn hóa cũng như nhu cầu đi lại của người dân địa phương. Tuy nhiên, kết cấu cầu hoàn toàn bằng gỗ, tre, nên mỗi lần có mưa lũ, cầu Ông Cọp đều bị cuốn trôi.

Cứ sau mỗi lần cầu bị hỏng, một số người dân lại góp công sức, tiền bạc, cùng nhau làm lại cầu.

Các điểm nối được cố định bằng đinh hoặc ốc vít. Ảnh:T.T

“Việc di chuyển qua cầu Ông Cọp tốn ít thời gian. Vì vậy, nhiều bà con vẫn muốn đi lại trên cây cầu này”, ông Biên nói.