Người dân góp tiền làm lại cầu Ông Cọp - cầu gỗ dài nhất Việt Nam 14/11/2025 15:40

(PLO)- Bão số 13 khiến cầu Ông Cọp ở Đắk Lắk bị cuốn trôi. Vì vậy, người dân địa phương sẽ góp tiền, làm lại cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam này.

Cầu Ông Cọp có chiều dài 800 m, rộng khoảng 2 m, được làm hoàn toàn bằng gỗ, tre, bắc qua sông Bình Bá, nối giữa xã Tuy An Đông và phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk.

Hiện tại, cầu Ông Cọp là cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam.

Cầu Ông Cọp bị hư hỏng hoàn toàn sau bão số 13. Ảnh: H.T

Hôm 6-11, do ảnh hưởng của bão số 13, cầu Ông Cọp bị nước lũ cuốn trôi. Hiện trên sông, chỉ còn những cọc gỗ trơ trọi.

Theo người dân địa phương, cầu Ông Cọp được làm từ năm 1998. Do được làm hoàn toàn bằng gỗ, tre nên mỗi lần có mưa lũ, cầu Ông Cọp đều bị cuốn trôi.

“Cầu Ông Cọp đã bị trôi khoảng năm đến sáu lần. Tuy nhiên, sau mỗi lần cầu trôi, người dân đều góp tiền làm lại”, ông Lê Thanh Hận (48 tuổi, ngụ phường Xuân Đài) kể.

Video cầu Ông Cọp hư hỏng hoàn toàn sau bão số 13.

Theo ông Hận, hiện từ phường Xuân Đài đi xã Tuy An Đông có nhiều tuyến đường bê tông đẹp. Tuy nhiên, quãng đường di chuyển khá xa, trên 10 km.

Còn khi đi qua cầu Ông Cọp, người dân chỉ mất vài phút với quãng đường di chuyển chưa tới 1 km nên tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Cũng vì quãng đường di chuyển qua lại ngắn, nên mỗi lần cầu Ông Cọp sập do mưa lũ, bà con lại hùn tiền, làm lại cầu mới.

Cầu Ông Cọp bị lũ cuốn trôi. Ảnh: H.T

Để có kinh phí sửa chữa cầu, những người tự bỏ tiền làm cầu Ông Cọp sẽ thu phí xe máy 4.000-5.000 đồng/lượt, còn xe đạp thì miễn phí.

“Cầu Ông Cọp đã gắn bó với đời sống của bà con nơi đây. Sau mỗi trận lũ, cầu Ông Cọp lại bị hư hỏng. Nhưng cầu sẽ được sửa chữa, khôi phục lại để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân”, ông Hận chia sẻ thêm.

Tre, gỗ và nhà tạm gần cầu bị nước lũ phá hỏng. Ảnh: H.T

Ông Trần Văn Biên, Chủ tịch UBND xã Tuy An Đông cũng cho hay hiện cầu Ông Cọp đã hư hỏng hoàn toàn sau bão số 13. Cầu này đã gắn bó với đời sống cũng như nhu cầu đi lại của người dân địa phương.

Cầu Ông Cọp khi chưa bị hư hỏng. Ảnh: C.T

Vì thế, cứ sau mỗi lần cầu bị hỏng, một số người dân lại xin hùn công sức, tiền bạc, cùng nhau làm lại cầu. “Việc di chuyển qua cầu Ông Cọp tốn ít thời gian, nên nhiều bà con vẫn muốn đi lại trên cây cầu này”, ông Biên nói.