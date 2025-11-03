Sập mố cầu ở Huế, đường huyết mạch bị chia cắt 03/11/2025 08:02

(PLO)- Mưa lớn ở thượng nguồn khiến nước chảy xiết gây sập mố cầu Phú Mậu trên tỉnh lộ 14B, tuyến giao thông huyết mạch nối với trung tâm TP Huế bị chia cắt.

Sáng 3-11, lãnh đạo UBND xã Khe Tre, TP Huế xác nhận cầu Phú Mậu trên tỉnh lộ 14B qua địa bàn xã này bị sập mố, hiện lực lượng chức năng đã chốt chặn hai đầu.

Mố cầu bị sập, lực lượng chức năng tổ chức chốt chặn khẩn cấp tỉnh lộ 14B.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, mưa lớn ở thượng nguồn khiến nước chảy xiết làm mố cầu Phú Mậu bị sập.

UBND xã Khe Tre đã cử lực lượng chức năng chốt chặn, cắm biển cảnh báo ở hai đầu cầu để ngăn người, phương tiện qua lại.

Mưa lớn khiến nước dâng cao, chảy xiết.

Cầu Phú Mậu hư hỏng nặng khiến nhiều phương tiện không thể qua lại.

Theo ông Dương Thanh Phước, Chủ tịch UBND xã Khe Tre, tỉnh lộ 14B là tuyến giao thông huyết mạch nối Khe Tre với trung tâm TP Huế. Hiện địa phương đang lên phương án mở đường lên cao tốc để người dân đi lại tạm thời.

Cơ quan chức năng đang đánh giá mức độ thiệt hại, lên phương án khắc phục.