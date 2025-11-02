Mưa lũ vẫn tiếp tục phức tạp, học sinh TP Huế tiếp tục nghỉ học 02/11/2025 17:55

(PLO)- Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giáo viên và học sinh, Sở GD&ĐT TP Huế quyết định cho học sinh tiếp tục nghỉ học vào ngày mai, 3-11.

Chiều 2-11, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Huế, cho biết đã ký thông báo cho học sinh nghỉ học vào ngày 3-11 để tránh lũ.

Tình hình mưa lũ trên địa bàn TP Huế vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, nước các sông tiếp tục dâng cao. Ảnh: NGUYỄN DO

Theo Sở GD&ĐT TP Huế, hiện nay tình hình mưa lũ trên địa bàn vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, nước các sông tiếp tục dâng cao. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giáo viên và học sinh, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP, Sở GD&ĐT quyết định cho học sinh tiếp tục nghỉ học vào ngày thứ Hai (3-11).

Riêng đối với một số trường học, cơ sở giáo dục thuộc các vùng không bị ngập lụt, Sở GD&ĐT giao hiệu trưởng, lãnh đạo các đơn vị chủ động quyết định việc tổ chức dạy học. Các đơn vị tổ chức dạy học trở lại phải đảm bảo an toàn theo đúng chương trình và phải báo cáo cho cơ quan chủ quản lý trực tiếp.

Theo Ban chỉ huy Phòng thủ Dân sự TP Huế, dự báo trong chiều và đêm nay, mực nước trên cả hai sông chính sẽ tiếp tục tăng nhanh.

Cụ thể, sông Hương tại Kim Long có thể tăng lên mức xấp xỉ báo động 3 (mức báo động 3 là 3,5 m). Sông Bồ tại Phú Ốc cũng có xu thế tăng dần đến mức xấp xỉ báo động 3 (mức báo động 3 là 4,5 m).

Ban Chỉ huy PTDS TP Huế cảnh báo mực nước trên sông Truồi, sông Ô Lâu và các sông khác đang dao động ở mức cao. Các khu vực này có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở và trượt lở đất.