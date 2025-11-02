Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, tặng quà người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ ở Huế 02/11/2025 12:31

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến TP Huế thăm hỏi, động viên và tặng quà người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận mưa lũ vừa qua.

Sáng 2-11, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến TP Huế thăm hỏi, động viên và tặng quà người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ vừa qua.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, tặng quà người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ ở Huế. Ảnh: Đ.HOÀNG

Cùng đi có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà...

Tại xã Quảng Điền, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm hỏi các gia đình ở thôn Khuông Phò Đông - là một trong những địa bàn bị cô lập, ảnh hưởng nặng nề trong trận lũ vừa qua.

Tại đây, Tổng Bí thư chia sẻ sâu sắc trước những thiệt hại, mất mát do mưa lũ gây ra, đồng thời động viên người dân sớm vượt qua khó khăn.

Tổng Bí Thư khẳng định Đảng, Nhà nước và đồng bào cả nước luôn hướng về Huế với tinh thần "lá lành đùm lá rách", tập trung nguồn lực bảo đảm không để người dân nào bị thiếu thốn.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi và tặng quà cho người dân vùng bị chia cắt do mưa lũ tại thôn Khuông Phò Đông, xã Quảng Điền, Thành phố Huế. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng 100 tỉ đồng và 200 tấn gạo hỗ trợ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Huế. Tổng Bí thư cũng trao 45 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Quảng Điền.

Cũng trong chuyến công tác, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã trao tặng quà hỗ trợ 20 tỉ đồng giúp nhân dân TP Huế.

Theo thống kê sơ bộ của TP Huế, tính đến 17 giờ ngày 1-11, toàn TP vẫn còn 8/40 xã, phường bị ngập, mức ngập bình quân từ 0,3-0,5 m.

Nhiều nhà dân vẫn còn ngập sâu 0,3-0,7 m, tập trung ở các xã Quảng Điền, Phong Dinh, Phú Hồ và phường Hóa Châu. Các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại.