Thủ tướng Chính phủ: Quyết liệt di dời, sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn 29/10/2025 11:24

(PLO)- Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến với một số tỉnh, TP khu vực Trung Bộ về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ vào sáng 29-10.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương phải thường xuyên kiểm tra tình hình thực tế, nắm chắc địa bàn để có giải pháp chỉ đạo kịp thời. Trong đó, ưu tiên cứu người bị thương, người gặp nguy hiểm, nơi nào đang bị chia cắt phải tìm cách tiếp cận thông tin liên lạc ngay.

Triển khai quyết liệt, triệt để công tác di dời, sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Đảm bảo lương thực, nhu yếu phẩm phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn. Bằng mọi biện pháp phải tiếp tế lương thực kịp thời, nơi nào không tiếp cận được thì huy động trực thăng vận chuyển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo cuộc họp.

Thủ tướng giao các bộ, ngành liên quan triển khai đảm bảo hệ thống điện phục vụ cho người dân, sóng viễn thông vận hành ổn định để phục vụ thông tin liên lạc.

Các địa phương thống kê chính xác thiệt hại và giải quyết ngay vấn đề thuộc thẩm quyền. Nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo kịp thời.

Thủ tướng đề nghị các địa phương tính toán phương án khắc phục hậu quả sau khi lũ rút, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, đói rét trong mưa lũ. Các Trạm Y tế cần được khôi phục ngay để sẵn sàng khám chữa bệnh cho người dân.

Cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp khẩn trương thăm hỏi, động viên người dân, nhất là gia đình có người chết, hộ neo đơn, khó khăn, đẩy nhanh công tác cứu chữa người bị thương trong mưa lũ.

Nước lũ đang lên rất cao ở Đà Nẵng, các sông đang vượt mức báo động 3. Ảnh: Thanh Nhật.

Thủ tướng phê bình công tác thông tin, báo cáo chưa kịp thời tại một số bộ, ngành, địa phương. Một số nơi còn chưa cập nhật thông tin, báo cáo còn chung chung, chưa đi sát thực tế, đồng thời đề nghị rút kinh nghiệm ngay vấn đề này.

Các bộ, ngành, địa phương liên tục cập nhật, nắm tình hình thông tin, có báo cáo kịp thời về Trung ương trước 12 giờ và 16 giờ hằng ngày để theo dõi, chỉ đạo. Cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục bám sát diễn biến mưa bão để thông tin chính xác, kịp thời.

Tại điểm cầu TP Đà Nẵng có Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5; Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang; Chủ tịch UBND TP Phạm Đức Ấn và các sở, ngành liên quan.

Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn cho biết, Đà Nẵng đã chủ động các phương án, triển khai theo phương châm 4 tại chỗ từ cấp xã đến TP. Trong đó thành lập Ban chỉ huy tiền phương triển khai tại các khu vực trọng yếu.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn báo cáo tình hình mưa lũ.

Đặc biệt, lực lượng công an, quân đội triển khai túc trực 24/24 để sẵn sàng công tác ứng phó mưa lũ. Quân khu 5 cũng đã chủ động phối hợp, hỗ trợ nhân lực, vật lực ứng cứu, triển khai lực lượng, phương tiện tiếp cận tại các khu vực nguy hiểm, sạt lở, ngập lụt diện rộng trên địa bàn. Đối với những khu vực sạt lở, TP sẽ có phương án tái định cư sau thiên tai.

Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ đạo sát sao công tác ứng phó mưa lũ thời điểm này. Đồng thời UBND TP đã chuẩn bị các biện pháp sau khi lũ rút, nhất là về công tác y tế, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh…