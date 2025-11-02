Mưa đặc biệt to, dự báo sông Hương và sông Bồ sắp xấp xỉ báo động 3 02/11/2025 14:52

(PLO)- Do mưa đặc biệt to ở thượng nguồn, dự báo trong chiều và đêm nay, mực nước trên sông Hương và sông Bồ sẽ tăng nhanh, xấp xỉ mức báo động 3.

Chiều 2-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự (PTDS) TP Huế phát thông báo cảnh báo về đợt mưa lũ mới do mưa đặc biệt to ở thượng nguồn.

Dự báo, trong chiều và đêm nay, mực nước trên sông Hương và sông Bồ sẽ tăng nhanh, xấp xỉ mức báo động 3.

Nhiều nơi ở Huế vẫn đang ngập trong nước lũ. Ảnh: N.DO

Theo Ban Chỉ huy PTDS TP Huế, trong 6 giờ qua, khu vực thượng nguồn hồ Tả Trạch (bao gồm các xã Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Lộc An, Phú Lộc, Thượng Nhật) đã có mưa rất to và đặc biệt to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 200-300 mm.

Cơ quan này dự báo trong 3 đến 6 giờ tới, mưa sẽ mở rộng ra toàn TP Huế, riêng khu vực thượng nguồn này vẫn tiếp tục có mưa đặc biệt to.

Lượng nước lớn đổ về khiến mực nước các sông tăng lên. Tính đến 13 giờ trưa nay (2-11), mực nước trên sông Hương tại trạm Kim Long đã ở mức 2,26 m, trên báo động 2 là 0,26 m. Trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc, mực nước là 3,86 m, dưới báo động 3 là 0,64 m.

Dự báo trong chiều và đêm nay, mực nước trên cả hai sông chính sẽ tiếp tục tăng nhanh. Sông Hương tại Kim Long có thể tăng lên mức xấp xỉ báo động 3 (mức báo động 3 là 3,5 m). Sông Bồ tại Phú Ốc cũng có xu thế tăng dần đến mức xấp xỉ báo động 3 (mức báo động 3 là 4,5 m).

Ban Chỉ huy PTDS TP Huế cảnh báo mực nước trên sông Truồi, sông Ô Lâu và các sông khác đang dao động ở mức cao. Các khu vực này có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở và trượt lở đất.